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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडKashmiri Dum Aloo Recipe: बिना प्याज-टमाटर के बनाएं कश्मीरी पंडित स्टाइल दम आलू, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

Kashmiri Dum Aloo Recipe: बिना प्याज-टमाटर के बनाएं कश्मीरी पंडित स्टाइल दम आलू, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

Kashmiri Dum Aloo at Home: कश्मीरी दम आलू एक बेहतरीन विकल्प है. यह कश्मीर की पारंपरिक पंडित रसोई का मशहूर व्यंजन है, जिसमें छोटे आलू, दही और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल किया जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Jul 2026 03:01 PM (IST)
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Authentic Kashmiri Dum Aloo Recipe: अगर आप घर पर कुछ अलग और स्वाद से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो कश्मीरी दम आलू एक बेहतरीन विकल्प है. यह कश्मीर की पारंपरिक पंडित रसोई का मशहूर व्यंजन है, जिसमें छोटे आलू, दही और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इस डिश की सबसे खास बात यह है कि इसमें टमाटर, प्याज या काजू का उपयोग नहीं किया जाता. इसकी ग्रेवी पूरी तरह दही और सौंफ जैसे पारंपरिक मसालों से तैयार होती है, जो इसे अलग स्वाद और खुशबू देते हैं. 

घर पर कैसे बनाएं इसको?

इस रेसिपी के लिए सबसे पहले लगभग 10 मीडियम आकार के बेबी आलू लें. इन्हें एक कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक पकाएं ताकि आलू आधे पक जाएं. कुकर का प्रेशर निकलने के बाद आलुओं का छिलका उतार लें और कांटे या टूथपिक की मदद से उन पर हल्के-हल्के छेद कर दें. ऐसा करने से मसाले आलू के अंदर तक अच्छी तरह पहुंचते हैं. अब कढ़ाही में तेल गर्म करें और इन आलुओं को सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक तल लें. अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो आलुओं को एयर फ्रायर या ओवन में भी क्रिस्पी होने तक बेक कर सकते हैं. तैयार आलुओं को निकालकर अलग रख दें. 

कैसे ग्रेवी तैयार करें?

अब ग्रेवी तैयार करें. एक कढ़ाही में दो बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें आधा चम्मच जीरा, एक इंच दालचीनी, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, पांच लौंग और एक चुटकी हींग डालकर हल्का भूनें. इसके बाद गैस बंद कर दें और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें ताकि मसाला जले नहीं और रंग भी अच्छा आए. अब इसमें आधा कप पानी और लगभग तीन-चौथाई कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही डालें. लगातार चलाते हुए दही को मसालों में अच्छी तरह मिलाएं ताकि वह फटे नहीं. इसके बाद एक चम्मच सोंठ पाउडर, दो चम्मच सौंफ पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें.

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कैसे दोनों को मिक्स करें?

अब तले हुए आलू ग्रेवी में डालें और धीरे-धीरे चलाते हुए मसालों से अच्छी तरह कोट करें. जरूरत के अनुसार आधा से एक कप पानी मिलाकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखें. कढ़ाही को ढककर धीमी आंच पर लगभग 30 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में हल्का चलाते रहें ताकि मसाले नीचे न लगें. जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और ऊपर हल्का तेल दिखाई देने लगे, तब इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला दें. आपका पारंपरिक कश्मीरी दम आलू तैयार है. इसे गर्मागर्म रोटी, नान, पराठे या सादे चावल के साथ परोस सकते हैं. अगर इसे बनाकर कुछ घंटे या अगले दिन खाया जाए तो इसका स्वाद और भी ज्यादा निखरकर आता है, क्योंकि तब तक आलू मसालों का पूरा स्वाद अपने अंदर समा लेते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Kashmiri Dum Aloo Kashmiri Dum Aloo Recipe How To Make Kashmiri Dum Aloo
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