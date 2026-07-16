बिना प्याज-टमाटर के बनाएं कश्मीरी पंडित स्टाइल दम आलू, स्वाद ऐसा कि हर कोई पूछेगा रेसिपी

Authentic Kashmiri Dum Aloo Recipe: अगर आप घर पर कुछ अलग और स्वाद से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो कश्मीरी दम आलू एक बेहतरीन विकल्प है. यह कश्मीर की पारंपरिक पंडित रसोई का मशहूर व्यंजन है, जिसमें छोटे आलू, दही और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इस डिश की सबसे खास बात यह है कि इसमें टमाटर, प्याज या काजू का उपयोग नहीं किया जाता. इसकी ग्रेवी पूरी तरह दही और सौंफ जैसे पारंपरिक मसालों से तैयार होती है, जो इसे अलग स्वाद और खुशबू देते हैं.

घर पर कैसे बनाएं इसको?

इस रेसिपी के लिए सबसे पहले लगभग 10 मीडियम आकार के बेबी आलू लें. इन्हें एक कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक पकाएं ताकि आलू आधे पक जाएं. कुकर का प्रेशर निकलने के बाद आलुओं का छिलका उतार लें और कांटे या टूथपिक की मदद से उन पर हल्के-हल्के छेद कर दें. ऐसा करने से मसाले आलू के अंदर तक अच्छी तरह पहुंचते हैं. अब कढ़ाही में तेल गर्म करें और इन आलुओं को सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक तल लें. अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो आलुओं को एयर फ्रायर या ओवन में भी क्रिस्पी होने तक बेक कर सकते हैं. तैयार आलुओं को निकालकर अलग रख दें.

कैसे ग्रेवी तैयार करें?

अब ग्रेवी तैयार करें. एक कढ़ाही में दो बड़े चम्मच तेल गर्म करें। इसमें आधा चम्मच जीरा, एक इंच दालचीनी, दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, पांच लौंग और एक चुटकी हींग डालकर हल्का भूनें. इसके बाद गैस बंद कर दें और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें ताकि मसाला जले नहीं और रंग भी अच्छा आए. अब इसमें आधा कप पानी और लगभग तीन-चौथाई कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही डालें. लगातार चलाते हुए दही को मसालों में अच्छी तरह मिलाएं ताकि वह फटे नहीं. इसके बाद एक चम्मच सोंठ पाउडर, दो चम्मच सौंफ पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें.

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कैसे दोनों को मिक्स करें?

अब तले हुए आलू ग्रेवी में डालें और धीरे-धीरे चलाते हुए मसालों से अच्छी तरह कोट करें. जरूरत के अनुसार आधा से एक कप पानी मिलाकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखें. कढ़ाही को ढककर धीमी आंच पर लगभग 30 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में हल्का चलाते रहें ताकि मसाले नीचे न लगें. जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और ऊपर हल्का तेल दिखाई देने लगे, तब इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला दें. आपका पारंपरिक कश्मीरी दम आलू तैयार है. इसे गर्मागर्म रोटी, नान, पराठे या सादे चावल के साथ परोस सकते हैं. अगर इसे बनाकर कुछ घंटे या अगले दिन खाया जाए तो इसका स्वाद और भी ज्यादा निखरकर आता है, क्योंकि तब तक आलू मसालों का पूरा स्वाद अपने अंदर समा लेते हैं.

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