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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMughlai Chicken Recipe:घर पर मुगलई चिकन बनाने के लिए किन मसालों की होगी जरूरत? जानिए इसकी आसान रेसिपी

Mughlai Chicken Recipe:घर पर मुगलई चिकन बनाने के लिए किन मसालों की होगी जरूरत? जानिए इसकी आसान रेसिपी

Mughlai Chicken Recipe: घर पर रेस्टोरेंट जैसा मुगलई चिकन बनाना चाहते हैं? जानिए इसमें इस्तेमाल होने वाले जरूरी मसाले, मैरिनेशन का सही तरीका और आसान रेसिपी, जिससे हर बार मिलेगा लाजवाब स्वाद.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 15 Jul 2026 10:11 PM (IST)
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Mughlai Chicken Recipe: मुगलाई चिकन एक रेस्टोरेंट स्टाइल की उत्तर भारतीय रेसिपी है. ये अपनी गाढ़ी, क्रीमी ग्रेवी और मसालों के खास संतुलन के लिए जाना जाता है. यह डिश मुगलई खानपान की लोकप्रिय रेसिपीज में शामिल है और खास मौकों पर अक्सर बनाई जाती है. अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहते हैं, तो सही मसालों का चुनाव और पकाने का तरीका जानना जरूरी है. थोड़ी-सी तैयारी और सही सामग्री के साथ आप आसानी से स्वादिष्ट मुगलई चिकन बना सकते हैं.

मुगलई चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री

इस रेसिपी के लिए चिकन के साथ दही, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, काजू का पेस्ट, ताजी क्रीम, घी या तेल और हरी धनिया की जरूरत होगी. मसालों में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और नमक शामिल करें. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए केसर या जावित्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे करें मैरीनेट 

सबसे पहले चिकन को गाढ़ा दही या योगर्ट, अदरक-लहसुन पेस्ट, नमक और थोड़े से मसालों के साथ 30 मिनट तक मैरिनेट करें. इसके बाद कड़ाही में घी या तेल गर्म करके साबुत मसालों का तड़का लगाएं. बारीक कटा प्याज सुनहरा होने तक भूनें और फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें. अब पिसे हुए मसाले डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह भूने, इसके बाद काजू का पेस्ट मिलाएं और कुछ मिनट पकाने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें. चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाकर ढककर पकाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालें और चिकन के नरम होने तक धीमी आंच पर पकने दें, 15-20 मिनट बाद चिकन पक जाएगा. आखिर में ताजी क्रीम और गरम मसाला मिलाकर 3–5 मिनट और पकाएं.

यह भी पढ़ेंः Chilla Recipe: इन पांच दालों को मिलाकर बनाएं दुनिया का सबसे टेस्टी चीला, सेहत और स्वाद दोनों से भरपूर

यह सीक्रेट तरीका याद रखें:  

काजू और बादाम को उबलते पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें. फिर दोनों को पानी सहित ब्लेंडर में डालें और चिकना होने तक ब्लेंड करें. बादाम का पेस्ट एकदम चिकना बनाने के लिए आपको शायद और पानी की आवश्यकता हो सकती है. आप चाहें तो पिसे हुए बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं

परोसने का तरीका

तैयार मुगलई चिकन को हरा धनिया से सजाकर गर्मागर्म परोसें. इसका स्वाद बटर नान, तंदूरी रोटी, रूमाली रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ सबसे अच्छा लगता है. यदि चाहें तो ऊपर से थोड़ी फ्रेश क्रीम डालकर इसे और आकर्षक बना सकते हैं.

ध्यान रखने योग्य बातें

मुगलई चिकन का असली स्वाद धीमी आंच पर पकाने से आता है. मसालों को अच्छी तरह भूनें, लेकिन जलने न दें. काजू का पेस्ट और क्रीम ग्रेवी को गाढ़ापन और मलाईदार स्वाद देते हैं, इसलिए इन्हें अंत में सही मात्रा में मिलाएं. मैरिनेशन के लिए पर्याप्त समय देने से चिकन अधिक मुलायम और स्वादिष्ट बनता है.

यह भी पढ़ेंः Monsoon 2026: मानसून आते ही क्यों बढ़ जाती है पकौड़े और चाय की तलब? जानिए एक्सपर्ट की राय 

Published at : 15 Jul 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Food Mughal Food Mughlai Chicken Creamy Mughlai Chicken
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