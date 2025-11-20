बाकी मोमोज भूल जाएंगे, जब घर पर बनाएं हेल्दी और टेस्टी पालक मोमोज

मोमोज का नाम सुनते ही खाने वालों के मुंह में पानी आ जाता है. बाहर के मोमोज अक्सर टेस्टी तो होते हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि यह सेहत के लिए सही हैं या नहीं. खासकर बच्चों और परिवार के लिए तो घर का बना खाना ही सबसे सुरक्षित और हेल्दी होता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पसंदीदा स्नैक को बिना किसी गिल्ट के खा सकें, तो पालक मोमोज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है.

पालक मोमोज सिर्फ टेस्टी नहीं होते, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. पालक में भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं. साथ ही, अगर आप मोमोज बनाने में मैदा का यूज नहीं करना चाहते और हेल्दी टच देना चाहते हैं, तो गेहूं और बाजरे के आटे का यूज करके आप आसानी से घर पर हेल्दी मोमोज तैयार कर सकते हैं. ये मोमोज बच्चों और बड़े सभी के लिए पसंदीदा बन सकते हैं.

हेल्दी और टेस्टी पालक मोमोज रेसिपी

1. पालक मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले पालक को अच्छे से धो लें ताकि मिट्टी और गंदगी पूरी तरह से निकल जाए फिर एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें पालक डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालें. उबालने के बाद पालक को ठंडा करें और बारीक काट लें या कद्दूकस कर लें. इस तरह आपका पालक स्टफिंग के लिए तैयार हो जाएगा.

2. अब एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन और अदरक डालकर 1-2 मिनट भूनें फिर इसमें कटी हुई गाजर, हरे मटर और तैयार पालक डालें. 5-7 मिनट तक सभी सब्जियों को पकने दें फिर इसमें टेस्ट के अनुसार सोया सॉस, चाट मसाला, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिला लें। गैस बंद कर दें और मिक्सचर को ठंडा होने दें.

3. मोमोज बनाने के लिए आटा तैयार करना बहुत आसान है. एक बर्तन में गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, नमक और थोड़ा तेल डालें. अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. गूंथे हुए आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए.

4. आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और बेलन की मदद से गोल बेलें. बीच में पालक और सब्जियों का मिक्सचर रखें और किनारों को बंद कर दें. आप चाहें तो मोमोज को अपनी पसंद के शेप में भी बना सकते हैं.

5. स्टीमर में पानी उबालें और मोमोज को प्लेट में रखें. ढककर 10 से 12 मिनट तक स्टीम करें. ध्यान रखें कि मोमोज बहुत ज्यादा स्टीम न हों, नहीं तो वे बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं.

6. गर्मागर्म पालक मोमोज तैयार हैं. इन्हें चिली सॉस या टमाटर सॉस के साथ परोस सकते हैं. चाहें तो चाय या हल्के सूप के साथ भी सर्व करें. हेल्दी होने के साथ-साथ ये मोमोज इतना टेस्टी होते हैं कि एक बार खाने के बाद आप बाहर के मोमोज को भूल जाएंगे.

यह भी पढ़ें हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी