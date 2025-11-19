हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडहेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी

यह सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 19 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Preferred Sources

आज के बिजी लाइफस्टाइल में हम सभी हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं. ऐसे में सोया चंक्स एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकते हैं. यह सिर्फ खाने में टेस्टी नहीं होते बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं. यही नहीं, यह हल्का, डाइजेशन वाले और हर उम्र के लोगों के लिए यूजफुल होता है.

सोया चंक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और यह जल्दी बन जाता है. चाहे आप वीकडे में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हों या किसी खास मौके पर टेस्टी डिश परोसना चाहते हों, सोया चंक्स मसाला हर समय आपका अच्छा साथी बन सकता है. हल्के मसालों और गाढ़ी ग्रेवी के साथ यह डिश खाने में बेहद टेस्टी लगती है. तो आइए जानते हैं कि हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी कैसे बनाएं. 

सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी कैसे बनाएं?

1. सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को हल्का गर्म पानी और थोड़े नमक के साथ 10 से 12 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद चंक्स को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए. अब इसे एक अलग बाउल में रखें. इसमें दही, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया-जीरा पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसे 5 मिनट के लिए मेरिनेट होने के लिए अलग रख दें. 

2. मिक्सर में प्याज, टमाटर, भिगोई हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और 1 से 4 कप पानी डालें. इसे अच्छी तरह पीसकर चिकना पेस्ट बना लें. 

3. इसके बाद एक कड़ाही में तेल गरम करें. जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालें. कुछ सेकंड बाद तैयार मसाला पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनें. अब मेरिनेट किए सोया चंक्स डालें और नमक में 3 से 4 कप गरम पानी डालकर ढक कर 8 से 10 मिनट तक पकाएं. 

4. अब पकने के बाद कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर हल्का सा मिलाएं. आपकी टेस्टी और हेल्दी सोया चंक्स मसाला तैयार है. इसे गरमा गरम रोटी या चावल के साथ सर्व करें और मजा लें. 

5. सोया चंक्स में प्रोटीन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह वजन कंट्रोल, मांसपेशियों की मजबूती और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है. साथ ही, यह वेजीटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है.

Published at : 19 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Tags :
Food Health LIfestyle Soya Chunks Sabji Recipe Soya Chunks
