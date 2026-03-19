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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलEid 2026: ईद पर अपनों को देना है खास तोहफा? कम बजट में देखें ये बेस्ट गिफ्ट आइडियाज 

Eid 2026: ईद पर अपनों को देना है खास तोहफा? कम बजट में देखें ये बेस्ट गिफ्ट आइडियाज 

ईद के मौके पर नमाज से जुड़ा तोहफा देना एक बहुत खास और मायने रखने वाला ऑप्शन हो सकता है. आप नमाज की चटाई पर सामने वाले का नाम लिखवा कर इसे और भी पर्सनल बना सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Mar 2026 05:11 PM (IST)
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रमजान का महीना खत्म हो रहा है और इसी के साथ ही दुनियाभर में ईद-उल-फितर को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. 29 या 30 रोजों के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार सिर्फ खुशियां मनाने का मौका नहीं होता, बल्कि शुक्रिया अदा करने, अपनों के साथ समय बिताने और जरूरतमंदों की मदद करने का भी दिन माना जाता है. ईद का जश्न नमाज, दुआ, मिठाइयों और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है.

ईद के मौके पर एक खास परंपरा ईदी देने की भी होती है, जिसमें लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों को तोहफे देते हैं. हालांकि,अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छा गिफ्ट देने के लिए ज्यादा खर्चा जरूरी है जबकि सच यह है कि कम बजट में भी सोच-समझकर अच्छा गिफ्ट देकर लोगों का दिल जीता जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी ईद पर अपनों को तोहफा देना है, तो कम बजट में कौन से गिफ्ट आइडियाज आपके काम आएंगे. 

ये भी पढ़ें-क्या सऊदी अरब और भारत में एक साथ दिख सकता है ईद का चांद? जानें अगले 5 साल का पैटर्न

कस्टमाइज्ड नमाज की चटाई 

ईद के मौके पर नमाज से जुड़ा तोहफा देना एक बहुत खास और मायने रखने वाला ऑप्शन हो सकता है. आप नमाज की चटाई पर सामने वाले का नाम लिखवा कर इसे और भी पर्सनल बना सकते हैं. यह रोज इस्तेमाल में आने वाली चीज है, जिससे आपका तोहफा हमेशा याद रखा जाएगा. 

होममेड मिठाइयां और ड्राई फ्रूट्स 

घर में बनी मिठाइयों का स्वाद और इमोशनल जुड़ाव अलग ही होता है. आप सेवई, लड्डू या खजूर जैसी चीज घर पर बनाकर एक सुंदर बॉक्स या जार में पैक कर सकते हैं. इसके साथ ड्राई फ्रूट्स रखकर आप इसे और खास बना सकते हैं. यह गिफ्ट सस्ता भी होता है और दिल से जुड़ा हुआ भी. 

खुशबूदार इत्र 

इत्र हमेशा से ईद का एक अहम हिस्सा रहा है. इसकी खुशबू लंबे समय तक रहती है और यह एक यूनिक गिफ्ट ऑप्शन भी है. कम बजट में भी अच्छे इत्र आसानी से मिल जाते हैं, जो आपके गिफ्ट को खास बना सकते हैं. ऐसे में आप इस ईद पर अपनों को खुशबूदार इत्र भी गिफ्ट कर सकते हैं.

डिजाइनर इयररिंग्स 

अगर आप किसी महिला मित्र या रिश्तेदार को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इयररिंग्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बाजार में कई तरह के डिजाइनर ट्रेंडी इयररिंग्स कम कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं, जो स्टाइलिश भी होते हैं और रोजाना के इस्तेमाल के लिए भी अच्छे माने जाते हैं. 

इस्लामी किताबें और कुरान स्टैंड 

अगर आप इस ईद पर अपनों को धार्मिक और ज्ञान से जुड़े गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इस्लामी किताबें एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसके साथ एक खूबसूरत वुडन स्टैंड जोड़कर इसे और खास बनाया जा सकता है. यह तोहफा लंबे समय तक उपयोगी रहता है और भावनात्मक रूप से भी जुड़ा होता है. इसके अलावा आप छोटे-छोटे गिफ्ट जैसे चॉकलेट पैक, स्टैंड, अगरबत्ती, सजावटी दिए या मग भी दे सकते हैं. सही पैकिंग से आप इन नॉर्मल गिफ्ट को भी और खास बना सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Mar 2026 05:11 PM (IST)
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