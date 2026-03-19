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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनNavratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

Mehndi Designs: त्योहारों पर मेहंदी लगाना सिर्फ साज-सज्जा नहीं, बल्कि एक शुभ रस्म भी है. नवरात्रि के दौरान व्रत, पूजा और भक्ति के साथ-साथ महिलाएं सुंदर मेहंदी डिजाइनों से अपने हाथों को सजाती हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Mar 2026 03:51 PM (IST)
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Which Mehndi Design To Apply In Navratri: चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बेहद शुभ पर्व है, जो कई जगहों पर नए साल की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है. यह नौ दिनों तक चलने वाला उत्सव मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की आराधना को समर्पित होता है।.इस साल नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है जबकि समापन 27 मार्च को होगा. इस दौरान महिलाएं और लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगाकर इस पर्व की खुशियों को और खास बनाती हैं. मेहंदी को शुभता, सौभाग्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

भारतीय परंपरा में त्योहारों पर मेहंदी लगाना सिर्फ साज-सज्जा नहीं, बल्कि एक शुभ रस्म भी है. नवरात्रि के दौरान व्रत, पूजा और भक्ति के साथ-साथ महिलाएं सुंदर मेहंदी डिजाइनों से अपने हाथों को सजाती हैं, जो इस उत्सव की रौनक को और बढ़ा देती हैं. अगर आप भी इस बार नवरात्रि में कुछ खास और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन ट्राई करना चाहती हैं, तो ये 9 स्टाइल आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं.

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ये हैं परफेक्ट डिजाइन

राजस्थानी मेहंदी डिजाइन उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जिन्हें हैवी और डिटेलिंग पसंद होती है. इसमें मोर, जाली और महल जैसे डिजाइन होते हैं, जो हाथों को पूरी तरह भर देते हैं और रॉयल लुक देते हैं.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

देसी मेहंदी डिजाइन सिंपल होने के साथ-साथ काफी आकर्षक लगते हैं. इसमें बड़े फूल, पत्तियां और बोल्ड पैटर्न होते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं और डांस के दौरान भी शानदार दिखते हैं.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

गुजराती मेहंदी डिजाइन नवरात्रि के माहौल से बिल्कुल मेल खाते हैं. इसमें डांडिया, कमल और पारंपरिक पैटर्न होते हैं, जो इसे और खास बनाते हैं.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

इंडो-फ्यूजन मेहंदी डिजाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल का खूबसूरत मेल होते हैं. इसमें फ्लोरल और ज्योमेट्रिक पैटर्न का मिश्रण होता है, जो हर तरह के आउटफिट के साथ अच्छा लगता है.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

मिनिमलिस्ट मंडला मेहंदी उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें हल्के और सादे डिजाइन पसंद हैं. हथेली के बीच में बना गोल डिजाइन बेहद एलिगेंट लगता है.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

अरबी मेहंदी डिजाइन भी नवरात्रि के लिए अच्छा विकल्प है. इसमें बेल-बूटे और खाली जगह के साथ डिजाइन बनाए जाते हैं, जो हाथों को स्टाइलिश लुक देते हैं.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

फ्लोरल मेहंदी डिजाइन हमेशा ट्रेंड में रहते हैं. छोटे-बड़े फूलों से बना यह डिजाइन सॉफ्ट और फेमिनिन लुक देता है.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

ज्वेलरी स्टाइल मेहंदी डिजाइन में हाथों पर कंगन और अंगूठी जैसा पैटर्न बनाया जाता है, जो बेहद यूनिक और आकर्षक लगता है.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

फिंगर मेहंदी डिजाइन उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक चाहती हैं. इसमें उंगलियों पर खास पैटर्न बनाकर हाथों को खूबसूरत बनाया जाता है.


Navratri Mehndi Designs: नवरात्रि में कैसी लगानी चाहिए मेहंदी? इन 9 डिजाइनों से खुश हो जाती हैं माता

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 03:51 PM (IST)
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