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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलNavratri Temple Visit: नवरात्रि में जरूर करें माता के इन 9 मंदिरों के दर्शन, मुरादों से भर जाती है झोली

Navratri Temple Visit: नवरात्रि में जरूर करें माता के इन 9 मंदिरों के दर्शन, मुरादों से भर जाती है झोली

Temples In India: भारत हमेशा से आस्था और अध्यात्म की भूमि रहा है, जहां हर कोने में भक्ति की अलग ही ऊर्जा महसूस होती है. खासकर देवी के मंदिरों में एक ऐसी शक्ति होती है, जो मन को भीतर तक छू जाती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Mar 2026 05:18 PM (IST)
Temples In India: भारत हमेशा से आस्था और अध्यात्म की भूमि रहा है, जहां हर कोने में भक्ति की अलग ही ऊर्जा महसूस होती है. खासकर देवी के मंदिरों में एक ऐसी शक्ति होती है, जो मन को भीतर तक छू जाती है.

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बेहद शुभ पर्व है. यह मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का पावन पर्व है. चलिए आपको देश के 9 फेमस देवी मंदिर के बारे में बताते हैं, जहां आप इस नवरात्रि जा सकते हैं.

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कटरा की पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी मंदिर देश के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां तक की 13 किलोमीटर की यात्रा खुद एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है.
कटरा की पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी मंदिर देश के सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां तक की 13 किलोमीटर की यात्रा खुद एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है.
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राजस्थान का करणी माता मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है, जहां हजारों चूहे रहते हैं. इन्हें देवी का रूप मानकर श्रद्धालु नंगे पांव इनके बीच से गुजरते हैं.
राजस्थान का करणी माता मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है, जहां हजारों चूहे रहते हैं. इन्हें देवी का रूप मानकर श्रद्धालु नंगे पांव इनके बीच से गुजरते हैं.
Published at : 19 Mar 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Navratri Temple Visit Famous Devi Temples In India 9 Shakti Peeth Temples

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