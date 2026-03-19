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Navratri Temple Visit: नवरात्रि में जरूर करें माता के इन 9 मंदिरों के दर्शन, मुरादों से भर जाती है झोली
Temples In India: भारत हमेशा से आस्था और अध्यात्म की भूमि रहा है, जहां हर कोने में भक्ति की अलग ही ऊर्जा महसूस होती है. खासकर देवी के मंदिरों में एक ऐसी शक्ति होती है, जो मन को भीतर तक छू जाती है.
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बेहद शुभ पर्व है. यह मां दुर्गा के नौ रूपों की उपासना का पावन पर्व है. चलिए आपको देश के 9 फेमस देवी मंदिर के बारे में बताते हैं, जहां आप इस नवरात्रि जा सकते हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 05:10 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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