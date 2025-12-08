क्रिसमस पर दोस्तों और फैमिली को दें यादगार उपहार, ये रहे यूनीक गिफ्ट आइडिया

Christmas 2025 Gift idea: क्रिसमस आते ही लोगों के बीच उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है. बच्चों से लेकर बड़े तक सभी क्रिसमस की वाइब्स को महसूस करते हैं. हर साल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं. माता-पिता अपने बच्चे को तो पति-पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. बच्चे तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें सेंटा क्लॉज से मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार होता है. अगर आप भी सोच में हैं कि इस साल आपको अपने पसंदीदा लोगों को क्या गिफ्ट देना चाहिए तो आइए आपको हम कुछ गिफ्ट आइडिया देते हैं.

इन गिफ्ट से खुश हो जाएंगे बच्चे

सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा आपसे क्या मांगने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद देखें कि क्या वह आपके बच्चे के लिए अच्छा है. अगर आप उसके अलावा कुछ देने चाहते है तो आप आपने बच्चे की उम्र अनुसार उसे कुछ दें. अगर आपका बच्चा 11 से 15 साल के बीच में है तो आप उसे कार गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप उसे कुछ पढाई से सबंधित मजेदार चुटकले वाली किताब भी गिफ्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही अपनी बेटी को कपड़े, गुड़िया और कुछ आभूषण भी गिफ्ट में दे सकते हैं.

पति-पत्नी भी दे सकते हैं ये गिफ्ट

सबसे पहले बात पतियों की करते हैं कि वह अपनी पत्नियों को इस क्रिसमस क्या गिफ्ट में दे सकते हैं. पति अपनी पत्नी को सोने का हार या अपनी पत्नी को हाल भी चल रहे कुछ मिनिमल लुक वाले गले का हार, अंगूठी दे सकते हैं. इसके अलावा वह अपनी पत्नियों को साड़ी या कोई सुंदर सी ड्रेस उपहार में दे सकते हैं. अगर पत्नी के पास ये सारी चीजें है तो देखें इस समय वह आपसे क्या डिमांड कर रही है. आप चाहे तो उन्हें हेंडबैग भी गिफ्ट में दे सकते है.

बात करते हैं पति को गिफ्ट देने की तो पत्नियां अपने पति को सुंदर सा पर्स गिफ्ट में दे सकती हैं. इसके अलावा वह उन्हे उनकी पसंद की गेम का कुछ गिफ्ट कर सकती हैं. पुरुषों को घड़ियों का शौक भी बहुत ज्यादा होता है तो आप चाहे तो उन्हें यह भी उपहार दे सकती हैं. इसके अलावा उन्हें किसी अच्छे ब्रांड के जूते या ठंड के समय जैकेट दे सकते हैं. अगर आपके पति बाइक चलाते हैं तो आप उन्हें एक अच्छा बाइक चलाते समय प्रयोग होने वाला ग्लव्स भी दे सकती हैं.

दोस्तों को इन गिफ्ट से करें सरप्राइज

बात अगर दोस्तों की हो तो कई दोस्त इतने जरूरी होते हैं, जितने की परिवार वाले. दोस्तों को अपनी दोस्ती का अहसास कराने के लिए उन्हें समय-समय पर गिफ्ट देते रहना चाहिए, ऐसे में क्रिसमस से अच्छा मौका क्या हो सकता है. अगर आप अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट में देना चाहते है तो आप उन्हें चॉकलेट, टी-शर्ट और की-चेन दे सकते हैं.

