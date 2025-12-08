हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलक्रिसमस पर दोस्तों और फैमिली को दें यादगार उपहार, ये रहे यूनीक गिफ्ट आइडिया

क्रिसमस पर दोस्तों और फैमिली को दें यादगार उपहार, ये रहे यूनीक गिफ्ट आइडिया

बच्चे तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें सेंटा क्लॉज से मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार होता है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडियाज...

By : एबीपी लाइव | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Christmas 2025 Gift idea: क्रिसमस आते ही लोगों के बीच उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है. बच्चों से लेकर बड़े तक सभी क्रिसमस की वाइब्स को महसूस करते हैं. हर साल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं. माता-पिता अपने बच्चे को तो पति-पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. बच्चे तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें सेंटा क्लॉज से मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार होता है. अगर आप भी सोच में हैं कि इस साल आपको अपने पसंदीदा लोगों को क्या गिफ्ट देना चाहिए तो आइए आपको हम कुछ गिफ्ट आइडिया देते हैं. 

इन गिफ्ट से खुश हो जाएंगे बच्चे 

सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि आपका बच्चा आपसे क्या मांगने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद देखें कि क्या वह आपके बच्चे के लिए अच्छा है. अगर आप उसके अलावा कुछ देने चाहते है तो आप आपने बच्चे की उम्र अनुसार उसे कुछ दें. अगर आपका बच्चा 11 से 15 साल के बीच में है तो आप उसे कार गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप उसे कुछ पढाई से सबंधित मजेदार चुटकले वाली किताब भी गिफ्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही अपनी बेटी को कपड़े, गुड़िया और कुछ आभूषण भी गिफ्ट में दे सकते हैं.

पति-पत्नी भी दे सकते हैं ये गिफ्ट

सबसे पहले बात पतियों की करते हैं कि वह अपनी पत्नियों को इस क्रिसमस क्या गिफ्ट में दे सकते हैं. पति अपनी पत्नी को सोने का हार या अपनी पत्नी को हाल भी चल रहे कुछ मिनिमल लुक वाले गले का हार, अंगूठी दे सकते हैं. इसके अलावा वह अपनी पत्नियों को साड़ी या कोई सुंदर सी ड्रेस उपहार में दे सकते हैं. अगर पत्नी के पास ये सारी चीजें है तो देखें इस समय वह आपसे क्या डिमांड कर रही है. आप चाहे तो उन्हें हेंडबैग भी गिफ्ट में दे सकते है. 

बात करते हैं पति को गिफ्ट देने की तो पत्नियां अपने पति को सुंदर सा पर्स गिफ्ट में दे सकती हैं. इसके अलावा वह उन्हे उनकी पसंद की गेम का कुछ गिफ्ट कर सकती हैं. पुरुषों को घड़ियों का शौक भी बहुत ज्यादा होता है तो आप चाहे तो उन्हें यह भी उपहार दे सकती हैं. इसके अलावा उन्हें किसी अच्छे ब्रांड के जूते या ठंड के समय जैकेट दे सकते हैं. अगर आपके पति बाइक चलाते हैं तो आप उन्हें एक अच्छा बाइक चलाते समय प्रयोग होने वाला ग्लव्स भी दे सकती हैं.

दोस्तों को इन गिफ्ट से करें सरप्राइज

बात अगर दोस्तों की हो तो कई दोस्त इतने जरूरी होते हैं, जितने की परिवार वाले. दोस्तों को अपनी दोस्ती का अहसास कराने के लिए उन्हें समय-समय पर गिफ्ट देते रहना चाहिए, ऐसे में क्रिसमस से अच्छा मौका क्या हो सकता है. अगर आप अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट में देना चाहते है तो आप उन्हें चॉकलेट, टी-शर्ट और की-चेन दे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन

Published at : 08 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Christmas Christmas 2025 Christmas 2025 Gift Idea 2025 Christmas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: 'कांग्रेस ने वंदे मातरम् और देश के टुकड़े किए'- PM Modi | Congress
Parliament Session: Congress नेताओं ने किया हंगामा, PM Modi ने एक लाइन में सबका मुंह बंद कर दिया!
Parliament Winter Session: 'जिन्ना ने विरोध...नेहरू जी ने करवा दी वंदे मातरम की समीक्षा'- PM Modi
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के दौरान PM Modi ने किसे कही ये बात | Congress
Parliament Winter Session: कविता के जरिए PM Modi ने बताया Vande Mataram का महत्व | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र में कामकाज पर घमासान! सरकार की तेजी पर सवाल, 75 हज़ार करोड़ की मांगें चर्चा में
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Debate: आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
आजादी की लड़ाई में किसने शुरू किया था 'वंदे मातरम' नाम का अखबार? पीएम मोदी ने संसद में सुनाया किस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget