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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलVirat Kohli Life Lessons: विराट कोहली से सीखें जिंदगी के ये 7 फलसफे, कदम-कदम पर आएंगे काम

Virat Kohli Life Lessons: विराट कोहली से सीखें जिंदगी के ये 7 फलसफे, कदम-कदम पर आएंगे काम

कोहली का माइंडसेट आज सिर्फ खेल तक सीमित नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका बन चुका है. कोहली की लाइफ बताती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से मिलती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 May 2026 03:23 PM (IST)
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Virat Kohli Life Lessons: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ मैदान पर रन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सोच, अनुशासन और लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. यही वजह है कि उनका कोहली का माइंडसेट आज सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका बन चुका है. कोहली की जिंदगी बताती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से मिलती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको कोहली की लाइफ से जुड़े ऐसे फलसफे बताते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतने ही जरूरी है. 

अनुशासन ही असली ताकत 

विराट कोहली की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासन है. उन्होंने अपनी फिटनेस और डाइट पर जिस तरह काम किया है. उसने उनके खेल को पूरी तरह बदल दिया. इससे लोगों को यह सीख मिलती है कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अनुशासन ही वह चीज है जो हर दिन आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है. 

असफलता को सीख की तरह लें
 
कोहली के करियर में भी कई उतार-चढ़ाव आए हैं. खराब फाॅर्म और आलोचना के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. बल्कि उनसे सीख लेकर खुद को और बेहतर बनाया. ऐसे में लोगों को उनसे यह सीखना चाहिए की असफलता रुकने का संकेत नहीं, बल्कि सुधार करने का मौका होती है. 

फिटनेस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती 

विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का स्तर बदल दिया है. उन्होंने दिखाया कि अच्छा शरीर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन के लिए होता है. ऐसे में विराट कोहली से यह सीखा जा सकता है कि जब शरीर फिट रहता है, तो दिमाग भी बेहतर काम करता है और आप ज्यादा समय तक एक्टिव रह सकते हैं ‌

हार की जिम्मेदारी खुद लें 

मैदान पर आक्रामक दिखने वाले कोहली हार के समय जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते है. वह टीम की हार को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं. इससे लोग यह सीख ले सकते हैं कि सच्चा कॉन्फिडेंस वही है, जिसमें इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करें. 

पर्सनल जिंदगी को सीमित रखें 

सोशल मीडिया के दौर में भी कोहली अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक पर्सनल रखते हैं. परिवार से जुड़े मामलों में वह संतुलन बनाए रखते हैं. इससे लोग भी यह सीख ले सकते हैं कि हर चीज को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं होता है. अपनी शांति और पर्सनल जीवन की रक्षा करना भी उतना ही अहम है. 

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मेहनत करें और बाकी पर भरोसा रखें 

हाल के समय में कोहली आध्यात्मिकता की ओर भी झुकाव दिखाते हैं. वह मेहनत करने के साथ-साथ परिणाम को स्वीकार करने की बात करते हैं. ऐसे में जब आपने पूरी मेहनत कर ली हो तो परिणाम को लेकर ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं होती है. 

निरंतर ही सफलता की कुंजी है 

कोहली की सबसे बड़ी खासियत उनकी निरंतरता है. वह हर मैच में बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं. ऐसे में उनसे यह सीख ली जा सकती है कि छोटे-छोटे प्रयासों की निरंतरता ही बड़े परिणाम देती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 May 2026 03:23 PM (IST)
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