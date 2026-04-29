फेस टैनिंग से कैसे करें बचाव? आप भी आज ही से शुरू कर दें ये काम

Summer Skincare Tips: तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी का असर शरीर पर साफ नजर आता है, जैसे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकान. लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी परेशानी टैनिंग की भी होती है, जो सिर्फ चेहरा धो लेने से आसानी से नहीं हटती. धूप के लगातार संपर्क में रहने से त्वचा की रंगत बदलने लगती है और चेहरा डल दिखने लगता है. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते सही उपाय अपनाए जाएं ताकि टैनिंग से बचाव किया जा सके. वही इससे बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं, यहां तक कि कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन हर बार इसका असर नहीं दिखता. ऐसे में कुछ आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं, जिनसे टैनिंग को कम किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे?

दही और बेसन का फेस पैक

टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए दही और बेसन का फेस पैक काफी असरदार माना जाता है. इसे बनाने के लिए एक कटोरे में दही और बेसन को मिलाकर पेस्ट तैयार करें. साथ ही इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और करीब 20 मिनट तक सूखने के बाद इसे धो लें. बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसे हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल करें.

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खीरा, टमाटर और दही का पैक

खीरा और हल्दी का पैक त्वचा को ठंडक देता है और टैनिंग कम करने में मदद करता है. इसके लिए खीरे को पीसकर उसमें हल्दी मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. इसके अलावा टमाटर और दही का पैक भी फायदेमंद होता है. इसमें टमाटर को पीसकर, दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने के बाद धो लें. इन दोनों पैक्स का इस्तेमाल हफ्ते में एक से दो बार किया जा सकता है.

एलोवेरा और नींबू का इस्तेमाल

एलोवेरा जेल और नींबू का रस भी टैन हटाने में मदद करता है. इसके लिए दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और इसे चेहरे व गर्दन पर लगाएं. फिर लगभग 15 मिनट बाद इसे धो लें. इसे भी हफ्ते में दो से तीन बार लगाया जा सकता है, जिससे त्वचा को ठंडक और निखार मिलता है.

पपीता, शहद और हल्दी का पैक

पपीता, शहद और हल्दी से बना फेस पैक भी टैनिंग हटाने में मदद करता है. इसके लिए पपीते का रस, शहद और हल्दी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर लगाएं. वही इसे 10 मिनट तक रखने के बाद धो लें. इस पैक को एक दिन छोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्मियों में टैनिंग के साथ-साथ स्किन एलर्जी की समस्या भी काफी देखने को मिलती है. टैनिंग और एलर्जी दोनों का प्रभाव त्वचा पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है, इसलिए इनकी सही समय पर पहचान करना बहुत जरूरी होता है. किसी भी तरह की परेशानी बढ़ने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहता है, ताकि सही इलाज मिल सके.

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