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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSuccess Quotes: जो शख्स खुश होता है... जिंदगी बना देंगे सुंदर पिचाई के ये सक्सेस कोट्स, आज ही करें फॉलो

Success Quotes: जो शख्स खुश होता है... जिंदगी बना देंगे सुंदर पिचाई के ये सक्सेस कोट्स, आज ही करें फॉलो

Success Quotes: खुश रहने के लिए परफेक्ट जिंदगी का इंतजार करना जरूरी नहीं है. Sundar Pichai ने अपनी बात रखते हुए कहा कि खुश रहने के लिए हमारा नजरिया सही होना ज्यादा मायने रखता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 30 Apr 2026 06:40 PM (IST)
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Success Quotes: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब सब कुछ परफेक्ट होगा. यही सोच हमें अंदर से थका देती है. लेकिन Sundar Pichai का एक कोट इस सोच को पूरी तरह बदल देता है.  उनका कहना है किजो व्यक्ति खुश होता है, वह इसलिए नहीं होता कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही है, बल्कि वह इसलिए खुश होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में हर चीज के प्रति उसका नजरिया सही होता है. मतलब खुश रहने का संबंध हालात से नहीं, बल्कि हमारे नजरिए से होता है. अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो जिंदगी अपने आप आसान और सुंदर लगने लगती है. 

मिडिल क्लास सोच से मिली बड़ी सीख

सुंदर पिचाई खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में यह सीखा कि कम साधनों में भी खुश रहा जा सकता है. उन्होंने बताया कि मिडिल क्लास लाइफ हमें सिखाती है कि हर छोटी चीज की कदर कैसे करनी है.  कम सुविधाओं में भी संतुष्ट रहना और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना, यही असली ताकत होती है.  यही कारण है कि सुंदर पिचाई का नजरिया इतना मजबूत है और वे हर हाल में पॉजिटिव रहने की बात करते हैं. 

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“सब कुछ सही होना जरूरी नहीं” बड़ी सीख

ज्यादातर लोग खुशी को एक लिस्ट की तरह पाने की कोशिश करते हैं, जैसे ज्यादा पैसा, अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, अच्छा शरीर और एक अच्छा घर. पिचाई का यह कथन उस भ्रम को दूर करता है और  उनका सबसे चर्चित कोट यही बताता है  कोई इंसान इसलिए खुश नहीं होता क्योंकि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए खुश होता है क्योंकि उसका नजरिया सही होता है.    
असल में जिंदगी में समस्याएं हर किसी के पास होती हैं.  फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें बोझ समझते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें सीखने का मौका मानते हैं. यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है. 

सही एटीट्यूड ही असली सफलता की कुंजी

यह कोट हमें सिखाता है कि सफलता का सीधा संबंध हमारे एटीट्यूड से होता है. अगर हम हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं.    
एक अच्छा एटीट्यूड न सिर्फ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे काम और रिश्तों में भी सुधार लाता है. यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपने सोचने के तरीके पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ परिस्थितियों पर. 

रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं ये सीख?

इस सोच को अपनाने के लिए जरूरी है कि हम छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढना शुरू करें. जैसे  अपने काम के लिए आभार महसूस करना, हर दिन कुछ नया सीखना और नेगेटिव सोच से दूरी बनाना. धीरे-धीरे यह आदत हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है. वही  जब हम हर स्थिति में पॉजिटिव रहना सीख जाते हैं, तब हमें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती और हम खुद से खुश रहना सीख जाते हैं. सही सोच रखने का मतलब यह नहीं है कि हर चीज ठीक है ऐसा दिखावा किया जाए। इसका असली मतलब है. समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें मानना, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने देना. और दिन में खुशी ढूंढना और हर चीज परफेक्ट हो, यह जरूरी नहीं है, इसलिए नतीजों की चिंता छोड़कर अपने प्रयास पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. जब आपकी सोच सही होती है, तो आप कोई सुपरहीरो नहीं बन जाते जिसे कभी दुख या परेशानी महसूस न हो. बल्कि आप एक समझदार और जमीन से जुड़े इंसान बनते हैं, जो हर हाल में डटा रहता है, मेहनत करता है और मुश्किल समय में भी छोटी-छोटी खुशियां ढूंढ लेता है. 

खुशी एक चुनाव है, मंजिल नहीं

सबसे बड़ी बात जो इस कोट से सीखने को मिलती है कि खुश रहने के लिए परफेक्ट जिंदगी का इंतजार करना जरूरी नहीं है.  आप अपनी अभी की जिंदगी को, उसकी कमियों और परेशानियों के साथ भी, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार कर सकते हैं.  अगर हम हर दिन यह तय करें कि हमें परिस्थितियों से ज्यादा अपने नजरिए पर ध्यान देना है, तो जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है.  सुंदर पिचाई का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि असली सफलता वही है, जब हम हर हाल में खुश रहना सीख जाएं. 

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Published at : 30 Apr 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
Motivational Quotes Happiness Tips Success Quotes Sundar Pichai Quotes Positive Mindsets
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