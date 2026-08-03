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सावन सोमवार स्पेशल: फ्रूट एंड नट खीर, व्रत में खाएं ये टेस्टी मिठाई

Sawan Somwar Kheer Recipe: सावन के सोमवार व्रत में बनाएं टेस्टी फ्रूट एंड नट खीर, दूध, मखाना, फल और मेवों से बनी ये आसान रेसिपी व्रत के लिए एकदम सही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 03 Aug 2026 02:37 PM (IST)
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Sawan Somwar Kheer Recipe: सावन का महीना शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ की भक्ति का माहौल बन जाता है. इस दौरान लोग सोमवार का व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं. सावन के सोमवार का अपना अलग महत्व भी है. इस व्रत में सादा खाना खाया जाता है, जिसमें अनाज नहीं होता. ऐसे में फ्रूट एंड नट खीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो दूध, मखाने, फल और मेवों से बनती है और व्रत के दौरान शरीर को ताकत भी देती है.

आम खीर से कैसे अलग है ये खीर?

आमतौर पर खीर चावल और चीनी से बनाई जाती है, लेकिन व्रत वाली इस खीर में चावल की जगह मखाना डाला जाता है और साथ में ताजे फल व मेवे मिलाए जाते हैं. मखाना कमल के बीज से मिलता है और यह हल्का और पचाने में आसान होता है, इसलिए व्रत के खाने में बरसों से इस्तेमाल होता आ रहा है. मखाने की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे शरीर को जरूरी पोषण देता है और व्रत में भी शरीर की एनर्जी को बनाए रखता है. 

यह भी पढ़े: First Sawan Somwar 2026 LIVE: सावन का पहला सोमवार आज: इस शुभ मुहूर्त में करें शिवलिंग का अभिषेक, चढ़ाएं ये 5 खास चीजें

खाने में क्या-क्या अच्छा मिलता है?

दूध और मखाने से शरीर को कैल्शियम मिलता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा है. बादाम, काजू और पिस्ता जैसे मेवे दिल और त्वचा के लिए अच्छे माने जाते हैं. इसमें डाले गए ताजे फल भी शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. यानी ये खीर सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी अच्छी है.

जरूरी सामान

  • 1 लीटर फुल-क्रीम दूध
  • 2 कप मखाना
  • 10 बादाम, कटे हुए
  • 10 काजू, कटे हुए
  • 8 पिस्ता, कटे हुए
  • 2 टेबलस्पून किशमिश
  • 1 सेब, कटा हुआ
  • आधा कप अनार के दाने
  • आधा टीस्पून इलायची पाउडर
  • 2-3 टेबलस्पून गुड़ पाउडर या चीनी 
  • 1 टीस्पून घी

बनाने का तरीका

सबसे पहले घी गर्म करके मखाने को हल्का कुरकुरा होने तक भून लें. आधे मखाने को हल्का सा तोड़ लें और बाकी आधे साबुत ही रहने दें. अब दूध को उबालें और थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं. इसमें टूटा हुआ और साबुत मखाना डाल दें, फिर बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और इलायची पाउडर मिलाएं. खीर को थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद कटे हुए फल डालें और सबको हल्के हाथों से मिला लें. अगर ठंडा खाना चाहें तो इसे फ्रिज में रख दें, और परोसने से पहले ऊपर से थोड़े और फल-मेवे डालकर सजा दें.

इसे और हेल्दी बनाने के आसान तरीके

  • फुल-क्रीम दूध की जगह लो-फैट दूध इस्तेमाल करें
  • मीठे फल ज्यादा डालें और चीनी या गुड़ की मात्रा कम रखें
  • मखाना भूनते समय ज्यादा घी न डालें
  • बादाम और पिस्ता की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें
  • चिया सीड्स या अलसी के बीज भी डाल सकते हैं
  • ताजे और मौसमी फल ही इस्तेमाल करें

इस खीर में दूध, मखाना, फल और मेवे जैसी व्रत वाली चीजें ही डाली जाती हैं, इसलिए यह सावन सोमवार व्रत के लिए बिल्कुल सही है. इसे बिना चीनी के भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पके हुए मीठे फलों से ही यह खीर काफी मीठी लगती है, चाहें तो थोड़ा गुड़ भी डाला जा सकता है. इसमें सेब, अनार, केला, अंगूर और चीकू जैसे फल अच्छे लगते हैं, जो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ इसे और अच्छा भी बनाते हैं.

यह भी पढ़े: Sawan Special: 'महादेव को क्यों भाते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है?' जानें शिव पूजा का सबसे बड़ा जीवन मंत्र

Published at : 03 Aug 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Food Sawan Somwar Sawan 2026 Sawan Somwar Kheer Recipe
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