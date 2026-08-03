मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थइन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम

इन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम

How to Reduce Uric Acid: रोजमर्रा की कुछ गलतियां बढ़ा सकती हैं आपका यूरिक एसिड. जानें कौन से खाने-पीने और आदतों से करें परहेज और आसान तरीकों से करें इसे कंट्रोल में.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 03 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

How to Reduce Uric Acid: आजकल यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या बहुत आम हो गई है. यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब हम प्यूरिन नाम के तत्व वाला खाना खाते हैं और इसे किडनी फिल्टर करके बाहर निकालती है. हालांकि, गलत खाना जैसे तला हुआ और खराब लाइफस्टाइल की वजह से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी परेशानियां हो सकती हैं. आइए जानते हैं इसकी वजहें और बचाव के तरीके.

यूरिक एसिड बढ़ने की मुख्य वजहें

रेड मीट, ऑर्गन मीट जैसे लीवर, किडनी, और सी-फूड में प्यूरिन ज्यादा होता है. शरीर में प्यूरिन टूटने से ही यूरिक एसिड बनता है, इसलिए इनका ज्यादा सेवन यूरिक एसिड का स्तर तेजी से बढ़ा देता है. इसी तरह चीनी से भरपूर ड्रिंक्स, खासकर फ्रुक्टोज वाली कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड जूस भी यूरिक एसिड बढ़ाने में बड़ा रोल निभाते हैं.

शराब, खासकर बीयर, प्यूरिन से भरपूर होती है और शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकालने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देती है, जिससे यह शरीर में जमा होने लगता है. इसके अलावा पानी कम पीने से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती और यूरिक एसिड बाहर निकालने में दिक्कत होती है. साथ ही शारीरिक गतिविधि की कमी और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत भी यूरिक एसिड बढ़ने का एक बड़ा कारण है. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर टॉक्सिन्स को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता.

यह भी पढ़े: Robotic Valve Replacement: सफदरजंग का विश्व रिकॉर्ड, रोबोट से की अनोखी हार्ट सर्जरी

यूरिक एसिड कम करने के आसान तरीके

रेड मीट, ऑर्गन मीट और ज्यादा सी-फूड खाने से बचें, इनकी जगह हल्का खाना खाएं. फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने से शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद मिलती है. खीरा, पपीता और सेब जैसी चीजें खासतौर पर फायदेमंद मानी जाती हैं. मीठी चीजों और पैकेज्ड ड्रिंक्स का सेवन जितना हो सके कम करें, इनकी जगह नारियल पानी या नींबू पानी जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें. इसके साथ ही रोज हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, जैसे सुबह टहलना या योगा करना, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है. साथ ही शराब का सेवन कम से कम करें या पूरी तरह बंद कर दें, इससे यूरिक एसिड कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है.

कब लें डॉक्टर की सलाह

अगर जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो रही है, तो यह यूरिक एसिड बढ़ने का संकेत हो सकता है. ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार ही इलाज लेना चाहिए. सही खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर यूरिक एसिड को काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है, जिससे जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी परेशानियों से बचा जा सकता है.

यह भी पढ़े: Kidney Health Tips:दिल नहीं किडनी का भी रखिए ख्याल, इन पांच आदतों को अपनाकर पाएं हेल्दी लाइफ

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 03 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Uric Acid Health LIfestyle Causes Of Uric Acid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
इन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम
इन गलतियों की वजह से बढ़ जाता है यूरिक एसिड, ऐसे करें कम
हेल्थ
Lipedema Symptoms: जांघ की चर्बी को न मान लेना नॉर्मल फैट, हो सकती है यह बीमारी
जांघ की चर्बी को न मान लेना नॉर्मल फैट, हो सकती है यह बीमारी
हेल्थ
Copper T Pregnancy: कॉपर टी के बावजूद हो गई प्रेग्नेंसी, जानें कितना है खतरा?
कॉपर टी के बावजूद हो गई प्रेग्नेंसी, जानें कितना है खतरा?
हेल्थ
Robotic Valve Replacement: सफदरजंग का विश्व रिकॉर्ड, रोबोट से की अनोखी हार्ट सर्जरी
सफदरजंग का विश्व रिकॉर्ड, रोबोट से की अनोखी हार्ट सर्जरी
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
दतिया में नरोत्तम मिश्रा नहीं बीजेपी की हार की ये हैं 5 बड़ी वजहें, पढ़ें यहां
इंडिया
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
कर्नाटक के साथ कावेरी विवाद, CM विजय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
इंडिया
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget