हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?

कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?

Yuvraj Singh Earnings: क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी युवराज सिंह की कमाई का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब वे किन-किन तरीकों से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. चलिए जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

कभी मैदान पर अपने छक्कों से गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले युवराज सिंह आज बिजनेस की दुनिया में भी उतने ही सफल हैं. 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद युवराज ने न सिर्फ खुद को एक सफल निवेशक के रूप में स्थापित किया, बल्कि कई बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है. उनकी कमाई के स्रोत इतने विविध हैं कि आज भी वे भारत के सबसे अमीर पूर्व क्रिकेटरों में गिने जाते हैं. आइए जानते हैं कि वे कहां से कमाई करते हैं और देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी है.

ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है कमाई

युवराज की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापनों से आता है. वे कई मशहूर ब्रांडों के चेहरों में से एक हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपनी निवेश कंपनी YouWeCan Ventures के जरिए कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिनमें Well Versed, Healthians, Holosuit, और EazyDiner जैसे नाम शामिल हैं. यह वेंचर न केवल युवराज की बिजनेस समझ को दिखाता है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है.

नए खिलाड़ियों को देते हैं ट्रेनिंग

खेल के प्रति उनके लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने Yuvraj Singh Centre of Excellence नाम से क्रिकेट अकादमी शुरू की है, जहां नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है. यह अकादमी कई शहरों में फैली हुई है और युवराज के क्रिकेट अनुभव का सीधा फायदा युवा खिलाड़ियों को मिल रहा है.

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट

बीसीसीआई से उन्हें एक तय पेंशन भी मिलती है, जो उनके क्रिकेट करियर की पहचान है. वहीं रियल एस्टेट में युवराज ने जबरदस्त निवेश किया है. उनके पास मुंबई के वर्ली स्थित ओमकार 1973 टावर में दो आलीशान अपार्टमेंट्स, चंडीगढ़ में एक दो मंजिला हवेली, और गोवा में एक लग्जरी हॉलिडे होम है. इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम, छतरपुर और पंचकुला में भी संपत्ति खरीदी है. बताया जाता है कि गोवा का घर वे छुट्टियों में खुद इस्तेमाल करते हैं और बाकी समय किराए पर देते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त इनकम होती है.

कैंसर पीड़ितों की करते हैं मदद

उनकी चंडीगढ़ की हवेली खास आकर्षण का केंद्र है. यहां उन्होंने एक हॉल ऑफ फेम दीवार बनाई है, जिसमें उनके करियर की यादगार ट्रॉफियां, जर्सी और अवॉर्ड्स सजे हुए हैं. वहीं मुंबई के अपार्टमेंट्स की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है, जो उनके शानदार जीवनशैली को बयां करते हैं. युवराज न सिर्फ एक सफल क्रिकेटर रहे, बल्कि आज एक समझदार बिजनेसमैन और समाजसेवी के रूप में भी उभर चुके हैं. उनका YouWeCan Foundation कैंसर पीड़ितों की मदद करता है. यह वही बीमारी है जिससे वो खुद जूझ चुके हैं.

यह भी पढ़ें: क्या कनाडा में वाकई सेफ नहीं हैं भारतीय, जानें वहां इंडियंस के खिलाफ कितना क्राइम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Yuvraj Singh Earnings Yuvraj Singh Income
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
‘SC ने जिंदगी जीने से ज्यादा पटाखे फोड़ने को दिया महत्व’, अभिताभ कांत ने दिल्ली का AQI बिगड़ने पर की बड़ी टिप्पणी
बिहार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
'पहले हिंदू-मुस्लिम में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन अब', मुजफ्फरपुर में बोले CM नीतीश कुमार
क्रिकेट
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
'फिलिस्तीन का सपोर्ट, ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर, दिग्गज ने बताया रिजवान से कप्तानी छीनी जाने का कारण
बॉलीवुड
मुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी
देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी, डिटेल में जानें यहां
ट्रेंडिंग
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो
हेल्थ
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
एक ही मर्द से 2 बार शादी करके भी मां क्यों नहीं बन पाईं जापान की नई पीएम साने ताकाइची, जानें क्यों होती है यह दिक्कत?
यूटिलिटी
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
किसका बनता है आयुष्मान कार्ड किसका नहीं? एक क्लिक में ऐसे करें पता
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget