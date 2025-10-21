कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?

कभी मैदान पर अपने छक्कों से गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले युवराज सिंह आज बिजनेस की दुनिया में भी उतने ही सफल हैं. 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद युवराज ने न सिर्फ खुद को एक सफल निवेशक के रूप में स्थापित किया, बल्कि कई बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है. उनकी कमाई के स्रोत इतने विविध हैं कि आज भी वे भारत के सबसे अमीर पूर्व क्रिकेटरों में गिने जाते हैं. आइए जानते हैं कि वे कहां से कमाई करते हैं और देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी है.

ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है कमाई

युवराज की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट और विज्ञापनों से आता है. वे कई मशहूर ब्रांडों के चेहरों में से एक हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपनी निवेश कंपनी YouWeCan Ventures के जरिए कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिनमें Well Versed, Healthians, Holosuit, और EazyDiner जैसे नाम शामिल हैं. यह वेंचर न केवल युवराज की बिजनेस समझ को दिखाता है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है.

नए खिलाड़ियों को देते हैं ट्रेनिंग

खेल के प्रति उनके लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने Yuvraj Singh Centre of Excellence नाम से क्रिकेट अकादमी शुरू की है, जहां नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है. यह अकादमी कई शहरों में फैली हुई है और युवराज के क्रिकेट अनुभव का सीधा फायदा युवा खिलाड़ियों को मिल रहा है.

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट

बीसीसीआई से उन्हें एक तय पेंशन भी मिलती है, जो उनके क्रिकेट करियर की पहचान है. वहीं रियल एस्टेट में युवराज ने जबरदस्त निवेश किया है. उनके पास मुंबई के वर्ली स्थित ओमकार 1973 टावर में दो आलीशान अपार्टमेंट्स, चंडीगढ़ में एक दो मंजिला हवेली, और गोवा में एक लग्जरी हॉलिडे होम है. इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम, छतरपुर और पंचकुला में भी संपत्ति खरीदी है. बताया जाता है कि गोवा का घर वे छुट्टियों में खुद इस्तेमाल करते हैं और बाकी समय किराए पर देते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त इनकम होती है.

कैंसर पीड़ितों की करते हैं मदद

उनकी चंडीगढ़ की हवेली खास आकर्षण का केंद्र है. यहां उन्होंने एक हॉल ऑफ फेम दीवार बनाई है, जिसमें उनके करियर की यादगार ट्रॉफियां, जर्सी और अवॉर्ड्स सजे हुए हैं. वहीं मुंबई के अपार्टमेंट्स की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है, जो उनके शानदार जीवनशैली को बयां करते हैं. युवराज न सिर्फ एक सफल क्रिकेटर रहे, बल्कि आज एक समझदार बिजनेसमैन और समाजसेवी के रूप में भी उभर चुके हैं. उनका YouWeCan Foundation कैंसर पीड़ितों की मदद करता है. यह वही बीमारी है जिससे वो खुद जूझ चुके हैं.

