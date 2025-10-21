हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या कनाडा में वाकई सेफ नहीं हैं भारतीय, जानें वहां इंडियंस के खिलाफ कितना क्राइम?

क्या कनाडा में वाकई सेफ नहीं हैं भारतीय, जानें वहां इंडियंस के खिलाफ कितना क्राइम?

Indians Safety In Canada: कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हाल ही में गंभीर सवाल उठे हैं. ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या वहां वास्तव में वहां इंडियंस सुरक्षित हैं, या उनके लिए कोई खतरा है?

By : निधि पाल | Updated at : 21 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. हाल ही में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश के. पटनायक ने इस विषय पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनके अनुसार, कई भारतीय नागरिक कनाडा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पड़ रहा है. दिनेश के. पटनायक ने कहा कि यह स्थिति अजीब और चिंताजनक है कि उन्हें खुद भी यहां सुरक्षा की जरूरत महसूस हो रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कनाडा में भारतीय सुरक्षित नहीं हैं? आइए इसका जवाब जानते हैं.

भारतीयों के लिए सतर्कता जरूरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में कनाडा में भारतीय नागरिकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. इनमें शोषण, हमले और असामाजिक घटनाएं शामिल हैं. हालांकि अधिकांश भारतीय लोग वहां सामान्य रूप से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कुछ शहरों और इलाकों में उनकी सुरक्षा को लेकर सतर्कता जरूरी हो गई है. 

कनाडा की कानून व्यवस्था कमजोर

कनाडा में भारतीयों के खिलाफ अपराध का कारण कई फैक्टर से जुड़ा है. इसमें सामाजिक असमानताएं, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर, और कुछ स्थानीय लोगों की नकारात्मक मानसिकता शामिल है. इसके अलावा, कानून व्यवस्था में भी कमजोरियों की वजह से कुछ अपराध बढ़ते हुए देखे गए हैं. भारतीय समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वे किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें और सुरक्षा उपायों को अपनाएं. 

भारतीयों को सतर्कता की जरूरत!

उच्चायुक्त की चेतावनी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को सिर्फ अपने कामकाज के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना होगा. कुल मिलाकर यह स्थिति कनाडा और भारतीय समुदाय दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है. सवाल यह है कि क्या कनाडा अपनी कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना में सुधार कर सकेगा ताकि भारतीय और अन्य विदेशी नागरिक वहां सुरक्षित महसूस कर सकें. 

कनाडा में भारतीयों पर हमले

हालांकि पिछले साल ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था, जिसमें पूजा करने आए भारतीय समुदाय के लोग निशाना बने थे. इसी तरह, टोरंटो और मिसिसौगा जैसे शहरों में कुछ भारतीय छात्रों और पेशेवरों के साथ सड़क पर छेड़छाड़ और झगड़े की घटनाएं सामने आई हैं. एक अन्य मामला मॉन्ट्रियल का है, जहां एक भारतीय परिवार को पड़ोसियों द्वारा लगातार धमकियां दी गईं. कई रिपोर्ट्स में यह भी पाया गया कि कुछ भारतीय व्यवसायियों को उनकी दुकान या ऑफिस में हमलों और नुकसान का सामना करना पड़ा था.

यह भी पढ़ें: एशिया के किन देशों में कोई महिला कभी नहीं बन सकती प्रधानमंत्री, जानें क्या है वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
Canada Indians Safety In Canada Canada Crimes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget