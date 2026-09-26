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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकोई देश कब कहलाता है सुपर पावर, क्या है इसका पैमाना?

कोई देश कब कहलाता है सुपर पावर, क्या है इसका पैमाना?

कोई देश सिर्फ सेना के बल पर नहीं, बल्कि अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, उन्नत तकनीक, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक पैठ के संतुलित संयोजन के आधार पर ही दुनिया में महाशक्ति का दर्जा हासिल करता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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  • तकनीकी दबदबा, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक असर भी महत्वपूर्ण।

दुनिया में कौन सा देश कितना शक्तिशाली है, इसका फैसला हर साल जारी होने वाली अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग से होता है. वर्ष 2026 की ताजा सूची में 60 से अधिक मानकों के आधार पर समीक्षा की गई, जिसमें अमेरिका ने एक बार फिर अपना पहला स्थान बरकरार रखा. इस वैश्विक तालिका में भारत ने अपनी मजबूत मौजूदगी बरकरार रखते हुए चौथे स्थान पर बना हुआ है. इस उपलब्धि के बाद यह सवाल चर्चा में है कि आखिर किसी देश को सुपरपावर किस आधार पर माना जाता है और इसके वैश्विक पैमाने क्या हैं.

दुनिया के शीर्ष पांच शक्तिशाली देश और उनकी रैंकिंग

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ताजा वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है. अमेरिका के पास सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधुनिक सैन्य शक्ति है. इस सूची में रूस दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है. भारत चौथे स्थान पर अपनी रैंकिंग बनाए हुए है, जबकि दक्षिण कोरिया पांचवें पायदान पर मौजूद है. ये सभी देश न केवल परमाणु हथियारों से लैस हैं, बल्कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

आर्थिक ताकत और जनसांख्यिकी का योगदान

किसी देश को महाशक्ति का दर्जा देने में उसकी आर्थिक स्थिति की सबसे अहम भूमिका होती है. रैंकिंग तय करते वक्त केवल कुल जीडीपी ही नहीं, बल्कि देश की प्रति व्यक्ति आय, नागरिकों की कुल आबादी और वैश्विक व्यापार में उसकी भागीदारी को भी मापा जाता है. इसके साथ ही देश के पास मौजूद प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक उत्पादन और उसका रक्षा बजट यह तय करते हैं कि वह संकट के समय अपनी अर्थव्यवस्था को कितना संभाल सकता है.

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कोई देश कब कहलाता है सुपर पावर, क्या है इसका पैमाना?

सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियारों का ढांचा

सैन्य ताकत सुपरपावर बनने का सबसे बुनियादी और पहला पैमाना माना जाता है. एक महाशक्तिशाली देश के पास न केवल विशाल थल, नभ और जल सेना होती है, बल्कि उसके पास आधुनिक परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक का मजबूत ढांचा भी होता है. इसके अलावा, अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे क्षेत्रों में सैन्य अड्डे स्थापित करने और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमता होना भी अनिवार्य माना जाता है.

तकनीक, अनुसंधान और स्पेस टेक्नोलॉजी में दबदबा

21वीं सदी में तकनीकी प्रगति के बिना किसी भी देश को महाशक्ति नहीं माना जा सकता है. AI, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में अग्रणी देश ही दुनिया को दिशा देते हैं. उदाहरण के तौर पर अमेरिका की नासा और चीन के अंतरिक्ष अभियानों ने उनकी तकनीकी बढ़त को साबित किया है. जिस देश का तकनीकी ढांचा जितना मजबूत होता है, उसकी वैश्विक निर्भरता उतनी ही बढ़ जाती है.

राजनीतिक असर और कूटनीतिक संबंधों की गहराई

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी देश का फैसला कितना मायने रखता है, यह उसकी कूटनीतिक ताकत से तय होता है. शक्तिशाली देश वैश्विक नीतियों, व्यापारिक समझौतों और अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को अपने रुख से प्रभावित करते हैं. संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) जैसे बड़े मंचों पर वीटो पावर या निर्णय लेने की क्षमता कूटनीतिक मजबूती का प्रमाण है. इसके अलावा, अन्य देशों के साथ बेहतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध देश के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाते हैं.


कोई देश कब कहलाता है सुपर पावर, क्या है इसका पैमाना?

सांस्कृतिक प्रभाव और वैश्विक नीतियां

सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी सुपरपावर की पहचान का बड़ा हिस्सा है. किसी देश का खान-पान, भाषा, सिनेमा, मीडिया और जीवनशैली जब दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने लगती है, तो उसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ जाती है. अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी आर्थिक व सैन्य ताकत के साथ-साथ इस सॉफ्ट पावर के दम पर भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं, जबकि भारत भी अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और युवा आबादी के बल पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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