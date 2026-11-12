Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने लगती है. अक्सर लोग यह मानकर चलते हैं कि सुबह के समय वातावरण एकदम साफ और ताजा होता है, लेकिन दिल्ली में हालात बिल्कुल उलट हैं. प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर भी लोगों को सुबह की सैर से बचने की सलाह देते हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर दिल्ली में सुबह की हवा ज्यादा जहरीली होती है या रात की, और इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या हैं.

सूरज ढलने के साथ बदलती है हवा की चाल

दिन के समय जब आसमान में तेज धूप निकली होती है, तब सूरज की गर्मी से जमीन और उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है. गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ उठती है और अपने साथ वातावरण में मौजूद धूल तथा धुएं के कणों को भी ऊंचाई पर ले जाती है. इससे प्रदूषक तत्व बड़े हिस्से में फैल जाते हैं और निचले स्तर पर हवा अपेक्षाकृत साफ रहती है. लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, जमीन तेजी से ठंडी होने लगती है और वायुमंडल की यह प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया थम जाती है.

टेंप्रेचर इनवर्जन बनाम प्रदूषण का जाल

सूरज ढलने के बाद जमीन के नजदीक वाली हवा काफी ठंडी हो जाती है, जबकि वायुमंडल की ऊपरी परत की हवा तब भी गर्म बनी रहती है. विज्ञान की भाषा में इस खास स्थिति को टेंप्रेचर इनवर्जन कहा जाता है. ठंडी हवा भारी होने के कारण ऊपर नहीं उठ पाती और जमीन की सतह के पास ही फंसकर रह जाती है. इसी वजह से देर रात और तड़के सुबह के समय गाड़ियों व फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीले कण निचली सतह पर ही जमा होकर एक घनी चादर बना लेते हैं.

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सुबह के समय क्यों बढ़ता है सबसे ज्यादा खतरा?

सुबह के वक्त हवा की रफ्तार बेहद धीमी होती है और रात भर ठंडी रहने के कारण वायुमंडल में हवाओं का आपसी मिलना-जुलना (एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग) लगभग रुक सा जाता है. जैसे ही सुबह होती है, लोग अपने दफ्तरों और स्कूलों के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव और धूल उड़ने की प्रक्रिया अचानक बढ़ जाती है. रात भर जमा हुए प्रदूषकों में जब सुबह का यह नया धुआं मिलता है, तो हवा और भी ज्यादा जानलेवा बन जाती है, जो सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है.

सूक्ष्म कणों और आंकड़ों की गवाही

हवा में मौजूद पीएम 2.5 (PM2.5) और पीएम 10 (PM10) जैसे बेहद महीन कण सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. ग्रीन ट्रिब्यूनल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीएम 2.5 का आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, जबकि पीएम 10 का आकार 10 माइक्रोमीटर तक रहता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साल 2017 से 2024 तक के मॉनिटरिंग आंकड़ों का विश्लेषण भी यही साबित करता है कि सुबह के समय इन सूक्ष्म कणों का स्तर अपने चरम पर होता है और दोपहर होने तक इसमें गिरावट आती है.





हवा की गति और तापमान का सीधा असर

प्रदूषण का स्तर बढ़ने या घटने में हवा की गति और तापमान की भूमिका सबसे अहम होती है. यदि हवा तेज रफ्तार से चलती है, तो वह प्रदूषक कणों को एक जगह टिकने नहीं देती और उन्हें दूर तक बिखेर देती है, जिससे स्मॉग जैसी भयावह स्थिति नहीं बन पाती. इसके विपरीत, सर्दियों में जब तापमान गिरता है और हवा की गति शांत हो जाती है, तब धूल और धुएं के कण एक ही स्थान पर ठहरकर हवा को जहरीला बना देते हैं. इसलिए फिटनेस के शौकीनों को इस मौसम में सुबह या देर रात के बजाय दोपहर की धूप में ही टहलना चाहिए.

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