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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअंतरिक्ष में खेती क्यों कर रहा किसान, क्या है Space Farming का भविष्य?

अंतरिक्ष में खेती क्यों कर रहा किसान, क्या है Space Farming का भविष्य?

Space Farming: वैज्ञानिक अंतरिक्ष में खेती करने के तरीके ढूंढ रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या सच में अंतरिक्ष में खेती हो सकती है और आखिर यह क्यों जरूरी है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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  • अंतरिक्ष मिशनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु खाना उगाना आवश्यक है।
  • अंतरिक्ष यात्री एलईडी रोशनी, सीड पिलो से उगाते फसलें।
  • चांद-मंगल मिशनों, मानसिक स्वास्थ्य हेतु अंतरिक्ष खेती महत्वपूर्ण।

Space Farming: जैसे-जैसे इंसान चांद और मंगल पर लंबे मिशन की तैयारी कर रहे हैं अंतरिक्ष में खाना उगाना अंतरिक्ष की खोज का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है. स्पेस फार्मिंग का मकसद अंतरिक्ष यात्रियों को ताजा और पौष्टिक खाना देकर उन्हें ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना है. ऐसा इसलिए ताकि उन्हें पूरी तरह से पृथ्वी से भेजे गए सामान पर निर्भर न रहना पड़े. 

पृथ्वी से अंतरिक्ष तक बड़ी मात्रा में पैक्ड खाना ले जाना काफी महंगा होता है. इसी के साथ लंबे समय तक चलने वाले मिशन के लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है. इस वजह से नासा, इसरो और चीन जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष में लगातार फसलें उगाने के तरीकों पर काम कर रही हैं.

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अंतरिक्ष में खेती की जरूरत 

स्पेस स्टेशनों पर पहले से ही प्रयोग किए जा रहे हैं. भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर केल और वसाबी मस्टर्ड उगाया, जबकि चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने तियानगोंग स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक चावल उगाया. यह प्रयोग वैज्ञानिकों को इस बात को समझने में मदद कर रहे हैं कि माइक्रो ग्रेविटी में पौधे कैसे व्यवहार करते हैं और काफी ज्यादा कंट्रोल्ड स्थिति में फसल कैसे उगाई जा सकती है.


अंतरिक्ष में खेती क्यों कर रहा किसान, क्या है Space Farming का भविष्य?

अंतरिक्ष में खेती कैसे की जाती है? 

अंतरिक्ष में खेती पृथ्वी पर होने वाली पारंपरिक खेती से काफी अलग है. वहां सामान्य मिट्टी, सूरज की रोशनी या फिर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता. इसके बजाय अंतरिक्ष यात्रियों को पौधों की जरूरत को पूरा करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है.

सीड पिलो और पोषक तत्व 

सामान्य मिट्टी के बजाय अंतरिक्ष यात्री खास सीड पिलो का इस्तेमाल करते हैं जिनमें पौधों के बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं. यह सिस्टम बीजों को कंट्रोल्ड वातावरण में विकसित होने देते हैं और साथ ही जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं. 

एलईडी लाइटें

क्योंकि कंट्रोल्ड स्पेस फार्मिंग के लिए प्राकृतिक सूरज की रोशनी आसानी से मौजूद नहीं होती इस वजह से खास लाल और नीली एलईडी लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है. यह लाइटें प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी वेवलेंथ देती हैं. साथ ही स्पेस स्टेशन के अंदर पौधों को बढ़ाने में मदद करती हैं. 

पानी का रीसाइक्लिंग 

अंतरिक्ष में पानी सबसे कीमती संसाधनों में से एक है. इस वजह से पौधों को सावधानीपूर्वक कंट्रोल्ड सिंचाई प्रणालियों का इस्तेमाल करके उगाया जाता है. इसमें पानी को रीसाइकिल और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे बर्बादी कम होती है.

स्पेस फार्मिंग चांद और मंगल मिशन में मदद कर सकती है 

स्पेस फार्मिंग भविष्य के डीप स्पेस मिशन में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है. अगर इंसान चांद या फिर मंगल पर लंबे समय के लिए बस्तियां बसाते हैं तो पृथ्वी से सारा खाना ले जाना काफी ज्यादा महंगा और मुश्किल होगा. अगर वे अपने खाने का कुछ हिस्सा वहीं उगा सकें तो यह मिशन ज्यादा टिकाऊ हो सकते हैं.

पौधे जीवन रक्षक प्रणालियों में भी योगदान दे सकते हैं. वे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं. इससे हवा को रीसाइकिल करने का एक प्राकृतिक चक्र बनाने में मदद मिल सकती है.


अंतरिक्ष में खेती क्यों कर रहा किसान, क्या है Space Farming का भविष्य?

भोजन के अलावा दूसरे फायदे 

स्पेस फार्मिंग का महत्व सिर्फ पोषण और ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं होता. मशीनों और अकेलेपन वाले माहौल में पौधे हरियाली और प्रकृति से जुड़ाव का एहसास करा सकते हैं. ताजा भोजन और बढ़ते हुए पौधों की मौजूदगी तनावपूर्ण मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की मानसिक सेहत को भी बेहतर बना सकती है. 

इस टेक्नोलॉजी से भविष्य में धरती पर खेती को भी फायदा हो सकता है. कम पानी, कंट्रोल्ड पोषक तत्वों और मुश्किल पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उगाने के लिए विकसित किए गए तरीके सूखे या फिर बंजर इलाकों में किसानों को भोजन उगाने में मदद कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ताइवान और चीन के बीच क्यों है दुश्मनी, क्या है इतिहास?

भविष्य में स्पेस फार्मिंग कैसे हो सकती है? 

स्पेस फार्मिंग का भविष्य सब्जियों और पत्तेदार साग-सब्जियों से कहीं आगे जा सकता है. वैज्ञानिक कई तरह की फसलें और यहां तक कि लैब में तैयार मीट जैसे खाद्य स्रोतों पर भी काम कर सकते हैं. जैसे-जैसे अंतरिक्ष मिशन लंबे होते जाएंगे और इंसानी बस्तियां धरती से दूर होती जाएंगी स्थानीय स्तर पर भोजन पैदा करने की क्षमता उतनी ही जरूरी हो जाएगी जितनी की बिजली पैदा करना और पानी को रीसाइकिल करना है.

इस वजह से स्पेस फार्मिंग एक वैज्ञानिक प्रयोग से आगे बढ़कर धरती के बाहर इंसान ही जीवन को बनाए रखने के लिए एक जरूरी तकनीक बन सकती है.

यह भी पढ़ें: चीन और अमेरिका के बीच कैसे शुरू हुई ट्रेड वॉर, अब तक क्या-क्या हुआ?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 01:30 PM (IST)
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