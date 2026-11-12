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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAssam Train Derailment: ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?

Assam Train Derailment: ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?

Assam Train Derailment: असम में हाल ही में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि ट्रेन के इंजन में कितने तरह के ब्रेक होते हैं और असम जैसा हादसा कैसे टाला जा सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 12 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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  • असम ट्रेन पटरी से उतरने से ब्रेकिंग प्रणाली पर सवाल उठे।
  • लाल सिग्नल पर भी इंजन ब्रेक काम नहीं कर पाया था।
  • कवच जैसी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली दुर्घटनाएं रोक सकती हैं।
  • नियमित जांच और ट्रैक ग्रिप में सुधार भी महत्वपूर्ण है।

Assam Train Derailment: असम के कामरूप जिले में कोलकाता सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना ने रेलवे की ब्रेकिंग प्रणाली की तरफ ध्यान खींचा है. बुधवार सुबह लगभग 6:54 बजे डिगारू के पास ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए. 

स्थानीय लोगों के मुताबिक 50 यात्री घायल हुए हैं जबकि रेलवे का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ट्रेनों को कैसे रोका जाता है और जब ब्रेक उम्मीद के मुताबिक का काम ना करें तो किन सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है.

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पांच तरह के ट्रेन ब्रेक 

ट्रेन के इंजनों में अलग-अलग स्थितियों के लिए कई तरह की ब्रेकिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है. ऑटोमेटिक एयर ब्रेक पूरी ट्रेन को रोकने के लिए मुख्य प्रणाली है. यह हवा के दबाव से काम करती है. जब ब्रेक पाइप में हवा का दबाव कम होता है तो इंजन और डिब्बों दोनों के पहियों पर ब्रेक लग जाते हैं.

इंडिपेंडेंट ब्रेक पूरी ट्रेन की बजाय सीधे इंजन के पहियों पर काम करता है. लोको पायलट इसका इस्तेमाल रेलवे यार्ड में शंटिंग के दौरान या फिर अकेले चल रहे इंजन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं.  डायनेमिक और रीजेनरेटिव ब्रेक अलग तरीके से रफ्तार कम करते हैं. यह घर्षण पर निर्भर रहने के बजाय इंजन की ट्रैक्शन मोटर को जेनरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं. आधुनिक इंजन में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से बनने वाली बिजली वापस ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन में भेज दी जाती है. 

इमरजेंसी ब्रेक को ट्रेन को कम से कम दूरी में रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे सक्रिय करने पर ब्रेक पाइप से हवा का दबाव निकल जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगता है. हैंडब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक एक मैकेनिकल ब्रेक है जो ट्रेन को स्टेशन या फिर यार्ड में लंबे वक्त तक एक ही जगह पर स्थिर रखने के काम आता है.

इन प्रणालियों के अलग-अलग उद्देश्य हैं. ऑटोमेटिक एयर ब्रेक इंजन और डिब्बों को एक साथ कंट्रोल करता है जबकि इंडिपेंडेंट ब्रेक सिर्फ इंजन को कंट्रोल करता है. डायनेमिक ब्रेकिंग रफ्तार कम करने में मदद करती है और पार्किंग ब्रेक ट्रेन को स्थिर रखता है. 


Assam Train Derailment: ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?

असम की घटना से उठे सवाल 

कोलकाता सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से जुड़े रिपोर्ट और फुटेज से पता चलता है कि इंजन की ब्रेकिंग प्रणाली ने काम नहीं किया जबकि सिग्नल लाल था और लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगा दिए थे. रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुर्घटना के सटीक कारण का पता नहीं चला है.  

हालांकि सामने आई स्थिति से यह साफ होता है कि ब्रेक का सही तरीके से काम करना, स्वचालित सुरक्षा प्रणाली और नियमित जांच कितनी जरूरी हो सकती है.

स्वचालित ट्रेन सुरक्षा 

कवच जैसी प्रणालियां सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देती हैं. जब ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकोमोटिव स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से लैस होते हैं तो यह खतरे का पता लगा सकती है. इसमें खतरे के संकेत या ब्रेक फेल होना शामिल है. इसके बाद सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन की बिजली काट सकता है. ऐसी तकनीक सिर्फ चालक की प्रतिक्रिया पर निर्भरता को कम करती है.


Assam Train Derailment: ट्रेन के इंजन में कितनी तरह के होते हैं ब्रेक, कैसे टल सकता है असम जैसा हादसा?

अनिवार्य ब्रेक निरीक्षण 

यात्रा शुरू करने से पहले ब्रेक पावर चेक इस बात को पक्का करती है कि ट्रेन के स्टेशन से निकलने से पहले ब्रेकिंग उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं. निरीक्षण में वायु दाब पाइप, ट्रिपल वाल्व और आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम शामिल होने चाहिए. मुश्किल जांच और सुरक्षा ऑडिट ट्रेन के सेवा में आने से पहले दोष की पहचान करने में मदद कर सकते हैं. 

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ट्रैक ग्रिप और बैकअप उपाय 

लोकोमोटिव की सैंडिंग प्रणाली को उचित रखरखाव की जरूरत होती है. जब ट्रेन गीली या फिर फिसलन भारी होती है तो ब्रेकिंग के दौरान पहिए जाम हो सकते हैं या फिर फिसल सकते हैं.  एक कार्यशील सैंडिंग प्रणाली ट्रैक पर रेत फैलाती है जिससे कर्षण में सुधार होता है और पहियों को रेल पर पकड़ बनाने में मदद मिलती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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