Apartment Building Collapse: देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में बहुमंजिला इमारतों और फ्लैट संस्कृति का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुरानी या निर्माणाधीन इमारतें ढहने के हादसे सामने आते रहते हैं, जैसा कि हाल ही में चांदनी चौक में तीन मंजिला इमारत गिरने से हुआ. इस तरह की गंभीर दुर्घटनाओं के बाद अक्सर लोगों के मन में एक बड़ा और अहम कानूनी सवाल यह उठता है कि यदि फ्लैटों वाली पूरी आवासीय इमारत अचानक जमींदोज हो जाए या ढह जाए, तो उस खाली हुई बेशकीमती जमीन पर आखिर कानूनी तौर पर किसका हक माना जाएगा.

यूडीएस (UDS) यानी जमीन में तय हिस्सा

जब भी कोई व्यक्ति किसी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में नया फ्लैट खरीदता है, तो वह केवल कंक्रीट से बनी चार दीवारों और कमरों का सौदा नहीं करता है. फ्लैट की सरकारी रजिस्ट्री और कागजात के साथ उस पूरी बड़ी जमीन का एक आनुपातिक हिस्सा भी खरीदार के नाम दर्ज होता है. तकनीकी और कानूनी भाषा में इसे अविभाजित हिस्सा यानी यूडीएस कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि इमारत के ढह जाने के बाद भी जमीन पर फ्लैट मालिकों का मालिकाना हक कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहता है और वह समाप्त नहीं होता है.

आनुपातिक आधार पर तय होता है अधिकार

इमारत के मलबे में तब्दील हो जाने के बाद जमीन पर सभी फ्लैट मालिकों का अधिकार उनके फ्लैट के क्षेत्रफल या साइज के अनुपात में तय होता है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी का फ्लैट बड़ा है तो जमीन में उसका हिस्सा उसी हिसाब से अधिक होगा, और छोटे फ्लैट वाले का हिस्सा उसके अनुसार होगा. इस स्थिति में केवल ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि पूरी जमीन पर सिर्फ उसका अकेला अधिकार है, क्योंकि यूडीएस का नियम सभी फ्लैट धारकों पर समान रूप से लागू होता है.

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आरडब्ल्यूए की सामूहिक बैठक

हादसे या आपदा के बाद जब इमारत पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तो सभी फ्लैट मालिकों या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है. इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी लोग मिलकर आम सहमति से यह तय करते हैं कि आगे की कानूनी और निर्माण संबंधी प्रक्रिया क्या होगी. इस मंच पर सभी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही आगे के फैसले लिए जाते हैं, ताकि किसी भी एक फ्लैट मालिक के साथ अन्याय न हो और सभी को उनका न्यायसंगत हक मिल सके.

दोबारा निर्माण या जमीन बेचने का विकल्प

बिल्डिंग गिरने के बाद मालिकों के सामने मुख्य रूप से दो बड़े विकल्प होते हैं. पहला विकल्प यह होता है कि सभी फ्लैट मालिक मिलकर आपसी फंडिंग या बिल्डर के सहयोग से वहां एक आधुनिक और सुरक्षित नई बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करवाएं. दूसरा विकल्प यह होता है कि यदि दोबारा निर्माण संभव न हो, तो सभी लोग मिलकर उस पूरी जमीन को खुले बाजार में बेच दें. जमीन की बिक्री से मिलने वाली कुल रकम को सभी मालिकों के बीच उनके यूडीएस यानी तय हिस्से के अनुपात में बराबर बांट दिया जाता है.

बीमा क्लेम और लीज होल्ड जमीन के नियम

इस पूरी प्रक्रिया में इंश्योरेंस की भूमिका भी बेहद अहम होती है. यदि सोसाइटी ने पहले से ही इमारत का बीमा कराया था और नियमित रूप से प्रीमियम भरा जा रहा था, तो बीमा कंपनी से मिलने वाले क्लेम के पैसों का उपयोग नई इमारत को दोबारा खड़ा करने में किया जा सकता है. इसके अलावा, यदि वह जमीन किसी सरकारी विकास प्राधिकरण (जैसे डीडीए) की लीज होल्ड जमीन है, तो वहां मालिकाना हक के नियम स्थानीय प्रशासनिक शर्तों और लीज एग्रीमेंट के अनुसार तय होते हैं.

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