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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonia Gandhi Photo On Book: सोनिया गांधी की किताब पर छपी तस्वीर कब की है, क्या है इसमें खास?

Sonia Gandhi Photo On Book: सोनिया गांधी की किताब पर छपी तस्वीर कब की है, क्या है इसमें खास?

Sonia Gandhi Photo On Book: सोनिया गांधी की नई आत्मकथा के कवर पर छपी दो तस्वीरें 60 साल के सफर को दर्शाती हैं. इस किताब में उनके जीवन और राजनीतिक सफर के कई अनछुए राज सामने आए हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Nov 2026 05:38 PM (IST)
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Sonia Gandhi Photo On Book: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुचर्चित आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव' बाजार में आते ही सुर्खियों में छा गई है. बिना किसी बड़े लॉन्च इवेंट के चुपचाप आई इस किताब की पहली खेप में ही एक लाख प्रतियां बिकने के लिए आ चुकी हैं. इस किताब के पन्नों में सिर्फ राजनीतिक उठापटक और पारिवारिक किस्से ही दर्ज नहीं हैं, बल्कि इसके कवर पर छपी दो ऐसी खास तस्वीरें भी हैं जो छह दशक के लंबे सफर की पूरी कहानी बयां करती हैं. आइए जानते हैं कि इस किताब के कवर पर छपी तस्वीरें कब की हैं और इसमें उनकी जिंदगी से जुड़ी कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं.

60 साल का अंतर और दो तस्वीरें

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सोनिया गांधी की इस आत्मकथा के फ्रंट और बैक कवर पर छपी तस्वीरें इस किताब का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई हैं. किताब के मुख्य पृष्ठ पर जो तस्वीर छपी है, उसे साल 1966 में राजीव गांधी ने इटली के ट्यूरिन शहर में खींचा था, जब वे पहली बार वहां गए थे और सोनिया गांधी की उम्र उस वक्त करीब 20 साल थी. 

वहीं, किताब के पिछले हिस्से यानी बैक कवर पर जो फोटो है, उसे इसी साल सोनिया गांधी के नाती रेहान वाड्रा और उनकी पार्टनर अवीवा बेग ने मिलकर लिया है. इन दोनों तस्वीरों के बीच पूरे 60 साल का लंबा अंतराल है, जिसके दायरे में उनके जीवन का पूरा सफर सिमटा हुआ है.

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Sonia Gandhi Photo On Book: सोनिया गांधी की किताब पर छपी तस्वीर कब की है, क्या है इसमें खास?

कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से पहली मुलाकात

किताब के पन्नों को पलटते हुए सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती दिनों के कई अनछुए पहलू साझा किए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात साल 1965 के जनवरी महीने में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में हुई थी. उन दिनों वे पढ़ाई के सिलसिले में वहां गई थीं, जहां कड़ाके की ठंड और वहां का बेस्वाद खाना उन्हें काफी परेशान कर रहा था. 

शहर के एक 'द वर्सिटी' नामक ग्रीक रेस्टोरेंट में उन्होंने पहली बार राजीव गांधी को देखा था. एक आम दोस्त क्रिश्चियन वॉन ने दोनों की आपस में मुलाकात कराई थी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि राजीव ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं.

लंदन में इंदिरा गांधी से पहली बार मिलीं

राजीव गांधी से रिश्ते की बात आगे बढ़ने के बाद सोनिया गांधी की मुलाकात भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री और राजीव की मां इंदिरा गांधी से हुई. यह मुलाकात जून 1965 में लंदन में हुई थी, जिसका जिक्र किताब में बहुत ही सहजता से किया गया है. सोनिया गांधी लिखती हैं कि उस वक्त वे काफी ज्यादा घबराई हुई थीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके साथ बेहद प्यार और शांति से पेश आकर उनके सारे डर दूर कर दिए. 

हालांकि, इसके बाद सोनिया गांधी को अपने परिवार के भीतर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था. उनके पिता स्टेफानो माइनो काफी सख्त मिजाज के थे और वे चाहते थे कि सोनिया कैम्ब्रिज के बजाय लेनिनग्राद पढ़ने जाएं, लेकिन मां के समझाने पर वे आखिरकार मान गए.


Sonia Gandhi Photo On Book: सोनिया गांधी की किताब पर छपी तस्वीर कब की है, क्या है इसमें खास?

हरिवंश राय बच्चन के घर ठहरी थीं सोनिया

साल 1966 में जब राजीव गांधी इटली पहुंचे, तो सोनिया के पिता उनकी सादगी और ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने राजीव से कहा कि वे सोनिया के 21 वर्ष के होने का इंतजार करें. इसके बाद जनवरी 1968 में सोनिया गांधी पहली बार भारत आईं. उस समय मीडिया और जनता की नजरों से बचने के लिए वे सीधे गांधी परिवार के बेहद करीबी दोस्त और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन तथा उनकी पत्नी तेजी बच्चन के घर पर ठहरी थीं. 

इसके बाद 26 जनवरी को दोनों की सगाई हुई और आखिरकार 25 फरवरी 1968 को दिल्ली में सफदरजंग रोड के बगीचे में एक बेहद सादे समारोह में राजीव और सोनिया परिणय सूत्र में बंध गए.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 12 Nov 2026 05:38 PM (IST)
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