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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब इंसानी नसों में बहा भेड़ का खून, कैसे हुआ दुनिया का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन?

जब इंसानी नसों में बहा भेड़ का खून, कैसे हुआ दुनिया का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन?

दुनिया का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1667 में फ्रांस में हुआ था. तब एक लड़के को भेड़ का खून चढ़ाकर बचाया गया, जिसके बाद 1900 में कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कर सुरक्षित रक्तदान की नींव रखी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Oct 2026 10:26 AM (IST)
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आज के दौर में अस्पतालों में किसी मरीज को खून चढ़ाना एक बेहद सामान्य और सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इसका इतिहास हैरान कर देने वाला है. क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास में पहली बार जब किसी व्यक्ति को खून चढ़ाया गया था, तो वह किसी इंसान का नहीं बल्कि एक बेज़ुबान जानवर का था? सत्रहवीं शताब्दी में किया गया यह अनूठा प्रयोग आधुनिक मेडिकल साइंस के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ. आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक प्रयोग की पूरी कहानी, जिसने रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दुनिया की बुनियाद रखी.

15 साल के बीमार किशोर पर ऐतिहासिक प्रयोग

दुनिया के सबसे पहले दर्ज किए गए रक्तदान का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. जीन-बैप्टिस्ट डेनिस को जाता है. घटना 15 जून 1667 की है, जब एक 15 वर्षीय लड़का कई दिनों से बेहद तेज बुखार से तड़प रहा था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. तत्कालीन समय में दवाइयों और इलाज के विकल्प बेहद सीमित थे. ऐसे में लड़के को मौत के मुंह से निकालने के लिए डॉक्टर डेनिस ने एक बेहद अनूठा और जानलेवा जोखिम उठाने का फैसला किया. उन्होंने एक भेड़ के शरीर से खून निकालकर सीधे उस लड़के की नसों में ट्रांसफर कर दिया.

प्रयोग का चौंकाने वाला परिणाम और रिकवरी

उस दौर में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को इंसानी रक्त की संरचना, घटकों या ब्लड ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इसके बावजूद यह जोखिम भरा कदम चमत्कारिक रूप से सफल रहा. भेड़ का खून चढ़ने के कुछ ही समय बाद लड़के के बुखार का असर कम होने लगा और उसकी शारीरिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार देखा गया. यह प्रयोग सफल रहा और वह किशोर पूरी तरह ठीक होकर जीवित बच गया. इस घटना ने पूरी दुनिया के चिकित्सा जगत को हैरान कर दिया और इसे विज्ञान का एक बड़ा चमत्कार माना गया.

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जब इंसानी नसों में बहा भेड़ का खून, कैसे हुआ दुनिया का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन?

शुरुआती सफलता के बाद इंसानी मौतों का सिलसिला

पहली सफलता से उत्साहित होकर डॉ. जीन-बैप्टिस्ट डेनिस ने इस तकनीक को अन्य गंभीर मरीजों पर भी आजमाना शुरू कर दिया. उन्होंने कुछ अन्य लोगों को भी जानवरों का खून चढ़ाया, लेकिन हर बार नतीजा अनुकूल नहीं रहा. जानवरों और इंसानों के खून का मेल न बैठने के कारण आगे चलकर कई मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी और अंततः कुछ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इन असफलताओं ने इस प्रयोग की भयावहता और इसके छिपे खतरों को उजागर कर दिया, जिससे समाज में डर फैल गया.

डॉक्टर पर कोर्ट केस और कानूनी कार्रवाई

मरीजों की लगातार मौतों के बाद फ्रांस में भारी बवाल खड़ा हो गया. एक मरीज की मृत्यु के बाद मामला इतना तूल पकड़ गया कि डॉक्टर डेनिस पर बाकायदा हत्या का आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया. इस चर्चित अदालती सुनवाई के दौरान डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए साबित किया कि उनका मकसद केवल मरीज की जान बचाना था. गहन कानूनी प्रक्रियाओं और तथ्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने उन्हें हत्या के सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया, हालांकि इस घटना के बाद जानवरों का खून इंसानों को चढ़ाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई.

दो सौ सालों का लंबा सन्नाटा और रोक

इस विवादस्पद घटना और अदालती मामले के बाद चिकित्सा जगत में गहरा झटका लगा. फ्रांस और यूरोप के कई देशों की सरकारों ने रक्तदान के प्रयोगों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी. नतीजतन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर होने वाले तमाम शोध और वैज्ञानिक प्रयोग लगभग 200 वर्षों के लिए पूरी तरह ठप पड़ गए. इस लंबी अवधि के दौरान कोई भी चिकित्सक या वैज्ञानिक इंसानों पर खून चढ़ाने से जुड़ा नया प्रयोग करने की हिम्मत नहीं जुटा सका.


जब इंसानी नसों में बहा भेड़ का खून, कैसे हुआ दुनिया का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन?

कार्ल लैंडस्टेनर की खोज और सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन

दो शताब्दियों के लंबे इंतजार के बाद वैज्ञानिकों ने एक इंसान से दूसरे इंसान में खून चढ़ाने की दिशा में नए सिरे से रिसर्च शुरू की. आखिरकार साल 1900 में ऑस्ट्रिया के महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम (A, B, O) की क्रांतिकारी खोज की. उन्होंने दुनिया को समझाया कि हर इंसान का खून एक जैसा नहीं होता और बिना मैच किए खून चढ़ाना जानलेवा हो सकता है. उनकी इसी खोज ने आधुनिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक रक्तदान की मजबूत नींव रखी, जिससे आज करोड़ों लोगों की जान बचाना संभव हो पाया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 10:26 AM (IST)
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