किस देश में हो रही है सबसे ज्यादा युवाओं की मौत, जानें क्या है वजह?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तरी/लैटिन अमेरिका में युवा मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई।

आत्महत्या, नशीली दवाओं का ओवरडोज प्रमुख कारण हैं।

बंदूक हिंसा, हत्या और दीर्घकालिक बीमारियां भी जिम्मेदार हैं।

Youth Deaths: वैश्विक अध्ययनों और स्वास्थ्य रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका देशों में किशोरों और युवाओं की मृत्यु दर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. इसके कारण अलग-अलग क्षेत्र और आबादी के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. लेकिन बड़ा जोखिम आत्महत्या, नशीली दवाओं की काफी ज्यादा खुराक, बंदूक से जुड़ी हिंसा, हत्या और कम उम्र में ही होने वाली गंभीर बीमारी शामिल है.

यह जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों की तरफ इशारा करती है. इसी के साथ यह भी बताती है कि युवाओं की मौत के पीछे के कारण हर जगह एक जैसे नहीं हैं.

आत्महत्या और डिप्रेशन

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है. मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और डिप्रेशन जैसी वजह युवाओं को अपनी जान लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. यह निष्कर्ष इस बात पर जोर देते हैं कि युवाओं की मृत्यु दर पर चर्चा करते वक्त मानसिक स्वास्थ्य को एक मुख्य मुद्दे के रूप में पहचानना कितना जरूरी है. इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं की मौत में आत्महत्या एक बड़ा कारण है.





नशीली दवाओं का सेवन और ओवरडोज

उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में नशीली दवाओं का सेवन और ओवरडोज एक और बड़ी चिंता का विषय है. रिपोर्ट के मुताबिक इन क्षेत्रों में युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण नशीली दवाओं का काफी ज्यादा सेवन है. हर साल अवैध नशीले पदार्थ के ओवरडोज या फिर उनसे होने वाली पॉइजनिंग की वजह से हजारों युवाओं की जान चली जाती है.

ओवरडोज से होने वाली मौत, हिंसा या फिर गंभीर बीमारियों से होने वाली मौत से अलग है. लेकिन यह युवाओं के बीच होने वाली उन मौतों के बोझ को और बढ़ा देती है जिन्हें रोका जा सकता था. इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि नशीले पदार्थों से होने वाला नुकसान एक गंभीर समस्या है.

बंदूक से जुड़ी हिंसा और हत्या

संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 से 25 साल के युवाओं की मौत का एक बड़ा कारण बंदूक और उनसे जुड़ी हिंसा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आयु वर्ग में बीमारियों या फिर अन्य सामान्य दुर्घटनाओं की तुलना में बंदूकों से होने वाली मौत की संख्या ज्यादा है. लैटिन अमेरिका में आपसी हिंसा और हत्याएं, एंडियन उस क्षेत्र और अमेरिका महाद्वीप के कई दूसरे देशों में युवाओं की मौत के प्रमुख कारण है.

इस जानकारी में लिंग के आधार पर एक अंतर देखने को मिलता है. इन क्षेत्रों में युवा पुरुषों के हत्या का शिकार होने का जोखिम युवा महिलाओं की तुलना में आठ गुना से भी ज्यादा है. यह अंतर बताता है कि हिंसा युवाओं को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती है.





कम उम्र में होने वाली दीर्घकालिक बीमारियां

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 15 से 39 वर्ष की आयु के लोगों में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं. इन बीमारियों से जुड़ी मुश्किलें जैसे कि हार्ट अटैक और किडनी फेल होना भी चिंता का विषय है.

शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना, जंक फूड का सेवन और मोटापा कुछ ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से कम उम्र में ही लंबे समय की बीमारी पनपने लगती हैं. यह एक बढ़ती हुई चुनौती को दर्शाता है क्योंकि युवा ऐसी बीमारियों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जो अक्सर लंबे वक्त तक चलने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ी होती हैं.

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अलग-अलग वजहों पर ध्यान देने की जरूरत

अलग-अलग जगह और आयु समूहों में इसके कारण भी अलग-अलग हैं. आत्महत्या और डिप्रेशन मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जरूरत की तरफ इशारा करते हैं. इसी के साथ ड्रग्स की काफी यादा मात्रा नशीले पदार्थ से जुड़े खतरों को भी दर्शाती है. वहीं हथियारों का इस्तेमाल और हत्याएं हिंसा के खतरे को दर्शाती है और डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं लंबे समय की बीमारियों के असर को दर्शाती हैं.

रिपोर्ट में उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में युवाओं की मृत्यु की कई वजहों के बारे में जिक्र किया गया है.

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