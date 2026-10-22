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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजी राम जी में कैसे मिलता है काम, एक टर्म पूरा होने के बाद क्या नियम?

जी राम जी में कैसे मिलता है काम, एक टर्म पूरा होने के बाद क्या नियम?

G Ram G Scheme: तमिलनाडु सरकार ने जी राम जी रोजगार योजना के कुछ नियमों में बदलाव किया है. आइए जानते हैं कि क्या है यह बदलाव और क्या पड़ेगा इसका असर.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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  • हाजिरी फेस रिकॉग्निशन से, मजदूरी सीधी बैंक खातों में।

G Ram G Scheme: ग्रामीण परिवारों को जो शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं एक नई रोजगार गारंटी योजना के जरिए अतिरिक्त मदद मिल सकती है. तमिलनाडु सरकार ने विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला किया है. इससे पात्र परिवारों के लिए कुल रोजगार के दिन बढ़ कर 150 हो जाएंगे. इस योजना में बताया गया है कि मजदूर काम के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, अधिकारियों को कब काम उपलब्ध कराना होगा और किसी परिवार का सालाना तय कोटा पूरा हो जाने के बाद क्या होगा.

विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025, ग्रामीण क्षेत्रों के एक कुशल मजदूरों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक के रोजगार की गारंटी देता है. रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना ने 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जगह ले ली है. नई व्यवस्था के तहत पात्र मजदूर को काम के लिए आवेदन करना होगा और सरकार को आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना होगा. 

कौन आवेदन कर सकता है और काम कैसे दिया जाता है?

ग्रामीण परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य जो एक कुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है. मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि वह इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर  यानी ई-केवाईसी सत्यापन से जुड़े हों. इस शर्त की वजह से जिनके पास वैध और जुड़े हुए कार्ड हैं वह इस योजना के तहत उनका इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं. 

आवेदन जमा होने के बाद अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर काम देना होगा. रिपोर्ट के मुताबिक यह साफ नहीं है कि आवेदन किस कार्यालय, डिजिटल पोर्टल या स्थानीय अधिकारी के पास जमा करना होगा.


जी राम जी में कैसे मिलता है काम, एक टर्म पूरा होने के बाद क्या नियम?

काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता 

अगर आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता तो मजदूर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हो जाते हैं. योजना के विवरण के मुताबिक शुरुआती 30 दिनों के लिए यह भत्ता तय मजदूरी दर का एक चौथाई होगा. इसके बाद यह मजदूरी दर का आधा हो जाएगा. यह भत्ता तब लागू होता है जब अधिकारी आवेदन के बाद तय समय सीमा के अंदर रोजगार मौजूद कराने में कामयाब नहीं हो पाए. 

हाजिरी और मजदूरी का भुगतान 

हाजिरी दर्ज करने के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद मजदूरी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे मजदूर के बैंक खाते या फिर पोस्ट ऑफिस खाते में भेज दिया जाता है. ये प्रक्रियाएं काम में भागीदारी दर्ज करने और मजदूरों को भुगतान करने की योजना का हिस्सा है. 


जी राम जी में कैसे मिलता है काम, एक टर्म पूरा होने के बाद क्या नियम?

125 दिनों की सीमा पूरी होने के बाद क्या होता है? 

केंद्र सरकार की कानूनी गारंटी के तहत एक वित्तीय वर्ष में किसी परिवार को 125 दिन तक के रोजगार की सुविधा मिलती है.  एक बार जब कोई परिवार अपना पूरा कोटा इस्तेमाल कर लेता है तो इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की गारंटी के तहत अपने आप और ज्यादा दिनों तक काम नहीं मिलता. हालांकि राज्य सरकार चाहे तो अपने बजट से अतिरिक्त रोजगार के लिए फंड दे सकती है. 

तमिलनाडु ने यह तय किया है कि केंद्र सरकार की 125 दिनों की गारंटी पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को 25 दिनों का अतिरिक्त काम दिया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा से पात्र लोगों के लिए कुल काम के 150 दिन हो जाएंगे.

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नया कोटा और कृषि कार्यों के लिए ब्रेक 

अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने पर 125 दिनों के रोजगार की एक नई गारंटी शुरू हो जाती है. इस वजह से मौजूदा साल का कोटा पूरा हो जाने का मतलब यह नहीं होता है कि उस परिवार के लिए इस योजना के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं . योजना के नियमों के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में यह गारंटी फिर से लागू हो जाती है. 

इस कानून में हर साल 60 दिनों तक के कृषि ब्रेक का भी प्रावधान है. इस दौरान राज्य सरकारें काम को कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, ताकि खेती बाड़ी के कामों के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध रहें. इस प्रावधान का मकसद ग्रामीण रोजगार सहायता और मौसमी खेती की जरूरत के बीच संतुलन बनाए रखना है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 10:18 AM (IST)
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