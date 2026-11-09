Sugar Price Hike: त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी आम जनता की रसोई के बजट पर महंगाई का असर कम नहीं हो रहा है. दालों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच अब चीनी भी आम उपभोक्ताओं के लिए कड़वी होती जा रही है. देश के खुदरा बाजारों में चीनी की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार तेजी देखी जा रही है.

चाय से लेकर मिठाई तक, हर घर की जरूरत माने जाने वाली चीनी के दाम बढ़ने से मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ गई है. लोग हैरान हैं कि भारत जैसे प्रमुख उत्पादक देश में अचानक चीनी इतनी महंगी क्यों होने लगी है.

गन्ने के उत्पादन में गिरावट और पेराई सत्र में देरी

चीनी महंगी होने की सबसे बड़ी वजह इस साल देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की फसल का प्रभावित होना है. महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों के कई हिस्सों में अल-नीनो के प्रभाव के चलते मानसून के दौरान कम बारिश हुई थी, जिससे गन्ने की पैदावार पर सीधा असर पड़ा है.

वहीं दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अक्टूबर के महीने में हुई बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया. इस कारण मिलों में गन्ने की पेराई का नया सत्र समय से शुरू नहीं हो सका और बाजार में नई चीनी की आवक में देरी हो गई.

त्योहारी सीजन में मांग का बढ़ना और एथेनॉल ब्लेंडिंग

बीते हफ्तों के दौरान देश में दीवाली, छठ और शादियों का सीजन होने की वजह से हलवाइयों, मिठाई निर्माताओं और आम उपभोक्ताओं की तरफ से चीनी की मांग में भारी उछाल आया. मांग के मुकाबले जब बाजार में सप्लाई कम रही, तो कीमतों का बढ़ना तय था.

इसके अलावा, भारत सरकार की पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति के तहत चीनी मिलें गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए कर रही हैं. एथेनॉल उत्पादन पर जोर होने की वजह से भी खाद्य उपयोग के लिए चीनी का कुल उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है.

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सरकार की ओर से जारी मासिक कोटा और वैश्विक बाजार का असर

घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय हर महीने चीनी मिलों के लिए एक निश्चित बिक्री कोटा तय करता है. जब मिलें तय कोटे के मुताबिक ही बाजार में चीनी जारी करती हैं, तो स्टॉक सीमित हो जाता है.

इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में भी मौसम खराब होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम ऊंचे बने हुए हैं. हालांकि भारत सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण कीमतें नीचे नहीं आ पा रही हैं.

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