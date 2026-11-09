ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSugar Price Hike: इतनी महंगी क्यों हो रही चीनी, जानें इसके पीछे की वजह?

Sugar Price Hike: इतनी महंगी क्यों हो रही चीनी, जानें इसके पीछे की वजह?

Sugar Price Hike: घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में आया तगड़ा उछाल! एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के बढ़ते इस्तेमाल और मानसूनी बारिश की बेरुखी से पैदावार घटने के चलते मीठी चीनी का भाव हुआ कड़वा

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Nov 2026 10:42 AM (IST)
Preferred Sources

Sugar Price Hike: त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी आम जनता की रसोई के बजट पर महंगाई का असर कम नहीं हो रहा है. दालों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच अब चीनी भी आम उपभोक्ताओं के लिए कड़वी होती जा रही है. देश के खुदरा बाजारों में चीनी की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार तेजी देखी जा रही है.

चाय से लेकर मिठाई तक, हर घर की जरूरत माने जाने वाली चीनी के दाम बढ़ने से मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की चिंता बढ़ गई है. लोग हैरान हैं कि भारत जैसे प्रमुख उत्पादक देश में अचानक चीनी इतनी महंगी क्यों होने लगी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Indian Army Martyrs: पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स
पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Videocon Bankruptcy News: दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?
दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?
जनरल नॉलेज
Videocon Bankruptcy: कभी घर-घर बिकते थे Videocon के प्रोडक्ट, फिर कैसे दिवालिया हो गई कंपनी?
कभी घर-घर बिकते थे Videocon के प्रोडक्ट, फिर कैसे दिवालिया हो गई कंपनी?
जनरल नॉलेज
Sugar and Shakkar: चीनी और शक्कर में क्यों होता है अंतर, कैसे धोखा खा जाते हैं बहुत से लोग?
चीनी और शक्कर में क्यों होता है अंतर, कैसे धोखा खा जाते हैं बहुत से लोग?

गन्ने के उत्पादन में गिरावट और पेराई सत्र में देरी

चीनी महंगी होने की सबसे बड़ी वजह इस साल देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की फसल का प्रभावित होना है. महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों के कई हिस्सों में अल-नीनो के प्रभाव के चलते मानसून के दौरान कम बारिश हुई थी, जिससे गन्ने की पैदावार पर सीधा असर पड़ा है.

वहीं दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अक्टूबर के महीने में हुई बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया. इस कारण मिलों में गन्ने की पेराई का नया सत्र समय से शुरू नहीं हो सका और बाजार में नई चीनी की आवक में देरी हो गई.

त्योहारी सीजन में मांग का बढ़ना और एथेनॉल ब्लेंडिंग

बीते हफ्तों के दौरान देश में दीवाली, छठ और शादियों का सीजन होने की वजह से हलवाइयों, मिठाई निर्माताओं और आम उपभोक्ताओं की तरफ से चीनी की मांग में भारी उछाल आया. मांग के मुकाबले जब बाजार में सप्लाई कम रही, तो कीमतों का बढ़ना तय था.

इसके अलावा, भारत सरकार की पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति के तहत चीनी मिलें गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने के लिए कर रही हैं. एथेनॉल उत्पादन पर जोर होने की वजह से भी खाद्य उपयोग के लिए चीनी का कुल उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है.

यह भी पढ़ें: Diwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे

सरकार की ओर से जारी मासिक कोटा और वैश्विक बाजार का असर

घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय हर महीने चीनी मिलों के लिए एक निश्चित बिक्री कोटा तय करता है. जब मिलें तय कोटे के मुताबिक ही बाजार में चीनी जारी करती हैं, तो स्टॉक सीमित हो जाता है.

इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में भी मौसम खराब होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम ऊंचे बने हुए हैं. हालांकि भारत सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण कीमतें नीचे नहीं आ पा रही हैं.

यह भी पढ़ें: Diwali 2026: मुस्लिम देशों में कैसे मनाई जाती है दिवाली, कहां-क्या है रिवाज?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
ABPLIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Indian Army Martyrs: पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स
पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Videocon Bankruptcy News: दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?
दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?
जनरल नॉलेज
Videocon Bankruptcy: कभी घर-घर बिकते थे Videocon के प्रोडक्ट, फिर कैसे दिवालिया हो गई कंपनी?
कभी घर-घर बिकते थे Videocon के प्रोडक्ट, फिर कैसे दिवालिया हो गई कंपनी?
जनरल नॉलेज
Sugar and Shakkar: चीनी और शक्कर में क्यों होता है अंतर, कैसे धोखा खा जाते हैं बहुत से लोग?
चीनी और शक्कर में क्यों होता है अंतर, कैसे धोखा खा जाते हैं बहुत से लोग?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
महाराष्ट्र में दिवाली पर आग की 70 से ज्यादा घटनाएं, धाराशिव में 6 लोगों की र्दनाक मौत!
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज पर नया अपडेट, टीम से जुड़ेंगे आकिब नबी समेत 3 खिलाड़ी
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
छत्तीसगढ़
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
दिवाली पर घर जाने निकला था परिवार, नदी में डूबी कार, चार की मौत
ऑटो
Winter Bike Tyre Pressure: ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ठंड में बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए? जानें मौसम के हिसाब से टायर प्रेशर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget