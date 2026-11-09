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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Army Martyrs: पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स

Indian Army Martyrs: पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स

Indian Army Martyrs: बीते 1 साल में थल सेना के जवान भारत के सभी सशस्त्र बलों की तुलना में सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 09 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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  • ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद, वायुसेनाकर्मी भी शामिल थे।

Indian Army Martyrs: नवंबर 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी ऑपरेशन में कोई मौत नहीं हुई है.  महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनवरी 1979 के बाद यानी पिछले 47 सालों में यह पहली बार है जब देश में कहीं भी जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों सहित आतंकवाद विरोधी या फिर विद्रोह विरोधी अभियानों के दौरान सीआरपीएफ का कोई जवान शहीद नहीं हुआ है.

इसी के साथ भारतीय थल सेना में नौसेना और वायु सेना के मुकाबले सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए हैं. जमीनी स्तर पर तैनाती और ऑपरेशनल जिम्मेदारियों की वजह से सेना के जवानों को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और वह सीधे तौर पर दुश्मन से आमने-सामने की लड़ाई में शामिल होते हैं. 

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सेना में सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है?

थल सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौती पूर्ण अभियानों में तैनात रहते हैं. पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में खास तौर से पीर पंजाल और जम्मू संभाग के दक्षिणी इलाकों में कई जवान शहीद हुए हैं. 

आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र अब कश्मीर घाटी से हटकर पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर और कठुआ जैसे पहाड़ी और जंगली जिलों की तरफ पहुंच गया है. घने जंगलों, गुफाओं और पहाड़ी रास्ते वाले मुश्किल इलाकों में आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलों और तलाशी अभियानों के दौरान कई सैनिक शहीद हुए हैं. ऐसी कठिन परिस्थितियां अभियानों को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं.

सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के दौरान भी सेना के जवानों को भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है. कुपवाड़ा के केरान जैसे एलओसी से सटे इलाकों में सैनिकों का सामना काफी करीब से घुसपैठियों से हो सकता है. ऐसे अभियानों के दौरान हुई सीधी मुठभेड़ में कई सैनिकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. 


Indian Army Martyrs: पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ नुकसान 

हाल ही में हुए नुकसानों में से एक बड़ी घटना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घटी है. यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए एक बड़े आतंकवादी हमले के बाद चलाया गया था. 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी शिविर और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक बड़ा और सटीक ऑपरेशन चलाया. चार दिनों तक चले इस ऑपरेशन में सेना के 6 जवान शहीद हो गए. इनमें भारतीय सेना के पांच जवान और भारतीय वायु सेना का एक सार्जेंट शामिल था. सेना के इन पांच जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के त्याग चक्र पर अंकित किए गए हैं.

शहीद हुए जवानों में 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, चार जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के अग्नि वीर मूड मुरली नाइक और 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह शामिल हैं.


Indian Army Martyrs: पिछले एक साल में भारत की किस सेना में सबसे ज्यादा शहीद हुए सैनिक? जानें डिटेल्स

अन्य सशस्त्र बल 

भारतीय नौसेना और वायु सेना शायद ही कभी जमीनी स्तर पर विद्रोह विरोधी या फिर आतंकवाद विरोधी अभियान में सीधे तौर पर शामिल होती हैं. वायु सेना के लिए जोखिम मुख्य रूप से तकनीकी अभियान और खास ऑपरेशन में गरुड़ कमांडो की तैनाती के दौरान पैदा होता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 जवानों में भारतीय वायु सेना का सार्जेंट भी शामिल था.

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सीआरपीएफ में एक भी मौत नहीं 

इससे पहले आंतरिक सुरक्षा कार्य जिनमें नक्सली समूह के खिलाफ चलाए गए अभियान भी शामिल है, के दौरान सीआरपीएफ को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. इस नई उपलब्धि का क्रेडिट रणनीतिक बदलाव, बड़ी संख्या में बैकअप बलों की तैनाती, और घायल जवानों को तुरंत हवाई रास्ते से सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की व्यवस्था को दिया जाता है. गृह मंत्रालय ने इस प्रक्रिया के तहत एयर एंबुलेंस सेवा भी मौजूद कराई है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 09 Nov 2026 10:21 AM (IST)
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