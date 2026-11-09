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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVideocon Bankruptcy News: दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?

Videocon Bankruptcy News: दिवालिया कंपनियों की संपत्ति का क्या होता है, कैसे होती है नीलामी?

Videocon Bankruptcy News: दिवालिया कंपनियों के कर्ज वसूली का समझें पूरा कानूनी प्रोसेस, एनसीएलटी के आदेश पर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल संभालते हैं कमान, वीडियोकॉन की तरह ई-ऑक्शन से बेची जाती हैं संपत्तियां

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Nov 2026 08:33 AM (IST)
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Videocon Bankruptcy News: भारतीय कॉर्पोरेट जगत में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक बड़े फैसले ने हलचल मचा दी है. एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने कर्ज में डूबी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रमोटर और डायरेक्टर वेणुगोपाल धूत को भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है. यह कार्रवाई वेणुगोपाल धूत द्वारा कंपनियों के लिए दी गई 12,668 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत गारंटी के डिफॉल्ट होने के बाद की गई है.

धूत की तरफ से पेश किया गया 600 करोड़ रुपये का रीपेमेंट प्लान बैंकों ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उनकी पूरी संपत्ति को दिवालिया ट्रस्टी आशीष नारायण के अधीन कर दिया है. इस बड़े घटनाक्रम के बाद आम जनता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जब कोई कंपनी या उसका प्रमोटर दिवालिया होता है, तो उसकी संपत्तियों का क्या होता है और कानूनन इनकी नीलामी कैसे की जाती है.

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इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या ट्रस्टी के हाथ में आता है नियंत्रण

जब कोई कर्जदाता बैंक किसी डिफॉल्टर के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया याचिका दायर करता है और वह स्वीकार हो जाती है, तो सबसे पहले मौजूदा प्रमोटर या मालिकों से संपत्ति के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं. इसके बाद अदालत एक रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल या दिवालिया ट्रस्टी की नियुक्ति करती है.

वीडियोकॉन के इस ताजा मामले में भी वेणुगोपाल धूत की संपत्ति का पूरा नियंत्रण अब ट्रस्टी के पास चला गया है. यह ट्रस्टी ही अब लेनदार बैंकों की समिति के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करता है.

कंपनी को बेचने या बचाने का प्रयास 

दिवाला कानून का मुख्य उद्देश्य किसी कंपनी को तुरंत बंद करना या उसकी संपत्ति को कबाड़ के भाव बेचना नहीं होता. कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रिया के तहत पहली कोशिश यह होती है कि विज्ञापन जारी कर नए निवेशकों से बोलियां मंगाई जाएं, ताकि कोई नया खरीदार पूरी कंपनी को खरीदकर उसे दोबारा चालू कर सके.

वीडियोकॉन समूह के मामले में भी पहले कॉरपोरेट स्तर पर बोलियां मंगाई गई थीं और ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों ने प्लान पेश किए थे. यह पूरी प्रक्रिया कानूनन 180 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है.

परिसमापन और संपत्तियों की नीलामी

यदि तय समय सीमा के भीतर कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिलता है या बैंकों को खरीदार का ऑफर मंजूर नहीं होता, तो अदालत लिक्विडेशन यानी परिसमापन का आदेश देती है. यह प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है. लिक्विडेशन का आदेश मिलते ही एक लिक्विडेटर नियुक्त किया जाता है, जो कंपनी की सभी संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट, फैक्ट्री, मशीनरी और ब्रांड नाम का वैल्यूएशन कराता है. इसके बाद इन संपत्तियों को सार्वजनिक रूप से ई-नीलामी के जरिए बाजार में बेचा जाता है.

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नीलामी से मिले पैसों का कैसे होता है बंटवारा?

नीलामी के जरिए जो भी धनराशि प्राप्त होती है, उसे कानून में तय प्राथमिकता के आधार पर कर्जदाताओं में बांटा जाता है. इसमें सबसे पहला अधिकार इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में हुए कानूनी खर्चों का होता है. इसके बाद दूसरे नंबर पर सुरक्षित वित्तीय लेनदारों यानी उन बैंकों का कर्ज चुकाया जाता है जिन्होंने संपत्ति गिरवी रखकर लोन दिया था.

इसके बाद कर्मचारियों के बकाये वेतन और सबसे अंत में असुरक्षित लेनदारों व सरकार के टैक्स का नंबर आता है. वीडियोकॉन के मामले में, जब प्रमोटर की तरफ से दिया गया रीपेमेंट प्लान बैंकों को व्यावहारिक नहीं लगा, तो कर्ज की अधिकतम वसूली के लिए उनकी संपत्तियों को ट्रस्टी के अधीन कर दिवालियापन के तहत बांटने की आगे की कार्रवाई शुरू की गई है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:33 AM (IST)
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