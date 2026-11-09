एक समय था जब भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों का दबदबा इतना ज्यादा नहीं था. उस दौर में देश के लोगों के लिए टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने का मतलब अक्सर Videocon होता था. कंपनी के टीवी मॉडल Bazooka और Bazoomba काफी लोकप्रिय थे. छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक Videocon के प्रोडक्ट की अच्छी मांग थी. कंपनी ने भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराया और देखते ही देखते एक बड़ा ब्रांड बन गई.

लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं. जिस कंपनी के प्रोडक्ट कभी घर-घर में इस्तेमाल होते थे, वही कंपनी भारी कर्ज और दिवालिया प्रक्रिया में उलझ गई. हाल ही में 6 नवंबर 2026 को कंपनी के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने दिवालिया घोषित कर दिया. ऐसे में जानिए कि आखिर Videocon के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक सफल भारतीय ब्रांड इस स्थिति तक पहुंच गया.

ऐसे शुरू हुआ Videocon का सफर

Videocon की शुरुआत धूत परिवार ने की थी. वेणुगोपाल धूत ने साल 1986 में Videocon International की स्थापना की. कंपनी का शुरुआती लक्ष्य हर साल एक लाख टेलीविजन सेट तैयार करना था. इसके लिए जापानी कंपनी Toshiba के साथ तकनीकी सहयोग भी किया गया. शुरुआत में कंपनी ने कलर टीवी के बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई. इसके बाद फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बाजार में उतारे. कंपनी ने Philips के भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कारोबार और Electrolux Kelvinator के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण भी किया. साल 2005 में Thomson के कलर पिक्चर ट्यूब बिजनेस को खरीदकर कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई.

ऐसे से शुरू हुई कंपनी की मुश्किलें

Videocon की परेशानी तब बढ़नी शुरू हुई, जब कंपनी ने अपने मुख्य बिजनेस से आगे बढ़कर कई अलग-अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना शुरू किया. इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कंपनी ने टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस और डीटीएच जैसे बिजनेस में भी कदम रखा. इन क्षेत्रों में विस्तार के लिए कंपनी को भारी इन्वेस्ट की जरूरत थी. इसके लिए बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया गया. शुरुआत में कंपनी को उम्मीद थी कि नए बिजनेस से कमाई बढ़ेगी, लेकिन कई योजनाएं उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाईं. सबसे बड़ा झटका टेलीकॉम कारोबार से लगा. Videocon ने साल 2008 में 21 टेलीकॉम सर्किल के लाइसेंस हासिल किए थे. लेकिन साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए, जिनमें Videocon के लाइसेंस भी शामिल थे. इससे कंपनी के टेलीकॉम बिजनेस को बड़ा नुकसान हुआ.

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Samsung और LG से भी मिली कड़ी टक्कर

Videocon की मुश्किलें सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं थीं. इसी दौरान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में Samsung और LG जैसी साउथ कोरियाई कंपनियों ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी. इन कंपनियों ने नई तकनीक, बेहतर डिजाइन और आधुनिक फीचर्स वाले प्रोडक्ट बाजार में उतारे. वहीं Videocon अपने पुराने बाजार को बचाने के लिए संघर्ष करने लगी. कंपनी का मुख्य कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों का था, लेकिन दूसरी कंपनियों से मिल रहे कॉम्पिटिशन के कारण इसकी बाजार में पकड़ कमजोर होने लगी. वहीं नए बिजनेस में किया गया इन्वेस्ट भी पर्याप्त मुनाफा नहीं दे पा रहा था. इसका सीधा असर कंपनी की आर्थिक स्थिति पर पड़ा, कर्ज बढ़ता गया और उसे चुकाना मुश्किल हो गया.

हजारों करोड़ का कर्ज और दिवालिया प्रक्रिया

Videocon Industries पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया. साल 2015 के अंत तक कंपनी का कर्ज करीब 47,554 करोड़ रुपये बताया गया था. जून 2018 में NCLT ने Videocon Industries के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू की. बाद में कंपनी के 13 समूहों को एक साथ इस प्रक्रिया में शामिल किया गया. जून 2021 में Vedanta समूह की कंपनी Twin Star Technologies की करीब 2,962 करोड़ रुपये की समाधान योजना को NCLT ने मंजूरी दी थी. हालांकि जनवरी 2022 में NCLAT ने इस योजना को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा प्रक्रिया के लिए भेज दिया.

2026 में भी खत्म नहीं हुई मुश्किलें

Videocon की दिवालिया प्रक्रिया का मामला अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है. जून 2025 में कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया था कि वह कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत ही है. वहीं 6 नवंबर 2026 को NCLT ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को SBI के करीब 12,668 करोड़ रुपये के बकाये से जुड़े मामले में व्यक्तिगत रूप से दिवालिया घोषित कर दिया. यह कार्रवाई उनके द्वारा दिए गए व्यक्तिगत कर्ज गारंटी से संबंधित है.

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