जनरल नॉलेज

Indian Railway Stations: आखिर रेलवे स्टेशन पर क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई, क्या है इसके पीछे की वजह?

Indian Railway Stations: क्या आपने कभी रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर समुद्री तल से ऊंचाई लिखा देखा है? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों लिखा होता है और इसके क्या फायदे हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Indian Railway Stations: क्या आपने कभी हर रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर स्टेशन के नाम के नीचे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी देखी है? दरअसल जब भी हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो हर स्टेशन पर एक साइन बोर्ड आता है. कुछ साइन बोर्ड पर स्टेशन के नाम के साथ-साथ समुद्र तल से ऊंचाई भी लिखी होती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों लिखा होता है. आइए जानते हैं.

समुद्र तल से ऊंचाई का क्या मतलब है?

समुद्र तल से ऊंचाई जिसे मीन सी लेवल (MSL) भी कहा जाता है, किसी जगह की ऊंचाई को दुनिया के महासागरों के औसत स्तर के आधार पर मापा जाता है. दरअसल समुद्र तल एक कंसिस्टेंट बेस मेजरमेंट के रूप में काम करता है. क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर एक जैसा ही है. जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर ऊंचाई देखते हैं तो यह जरूरी जानकारी ट्रेन के संचालन और सुरक्षा पर प्रभाव डालती है. 

साइन बोर्ड पर क्यों होती है यह जानकारी?

दरअसल यह जानकारी ट्रेन संचालकों, लोको पायलट और गार्ड्स की सहायता के लिए होती है. ऊंचाई जानने से उन्हें ट्रेन के रास्ते के ढलान का सटीक अनुमान मिलता है. खासकर यह ड्राइवर को इंजन की शक्ति को मैनेज करने और ट्रेन के ढलानों पर चलने पर स्पीड को नियंत्रित करने में मदद करता है.

लोको पायलट और गार्ड्स की सहायता

लोको पायलट को अलग-अलग जगह पर ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलने के लिए सटीक डेटा की जरूरत होती है. ऊंचाई पर या फिर ढलान वाली पटरी पर ट्रेन चलाते समय ट्रेन की गति और शक्ति को एडजस्ट करना पड़ता है. इस ऊंचाई का डाटा ट्रेन संचालकों को सुचारू नियंत्रण बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद करता है. इससे यह मदद मिलती है कि ट्रेन नियंत्रण से बाहर नहीं जाती और साथ ही इंजन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता.

दुनिया भर में ऊंचाई नापने का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट 

समुद्र तल को मानक मापन के रूप में इस्तेमाल करने का यह तरीका हर जगह के लिए एक ही है. इसका कारण यह है कि समुद्र तल पूरी दुनिया में एक समान है. इस वजह से कहीं भी ऊंचाई मापने के लिए एक विश्वसनीय और कंसिस्टेंट रेफरेंस मिलता है.

आपातकालीन योजना और प्राकृतिक आपदाएं 

आपातकालीन स्थिति में ऊंचाई की जानकारी काफी ज्यादा अमूल्य साबित होती है. यह आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है क्योंकि इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बढ़ते पानी या फिर बाकी खतरों से ऊंचाई वाले क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

Published at : 05 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Railway Stations MSL Elevation Measurement
