हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMount Everest Night Risk: रात के अंधेरे में माउंट एवरेस्ट पर रुकना कितना खतरनाक? अगर कोई रुक गया तो ऐसे होते हैं यम दर्शन

Mount Everest Night Risk: रात के अंधेरे में माउंट एवरेस्ट पर रुकना कितना खतरनाक? अगर कोई रुक गया तो ऐसे होते हैं यम दर्शन

Mount Everest Night Risk: माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पहचानी जाती है. यहां पर पर्वतारोही चढ़ने की कोशिश करते हैं. आइए जानते हैं की रात के समय यहां पर रुकना खतरनाक क्यों है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Sep 2025 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

Mount Everest Night Risk: दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहियों को आकर्षित तो करती है लेकिन यह काफी खतरनाक जगह भी है. यहां रात बिताना खासकर 8000 मीटर से ऊपर के डेथ जोन में काफी खतरनाक अनुभवों में से एक माना जाता है. कम ऑक्सीजन, बर्फीला तापमान और थकान की वजह से यह जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है. आज हम जानेंगे कि रात के समय यहां पर रुकना इतना खतरनाक क्यों है.

डेथ जोन में कम ऑक्सीजन का स्तर

8000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम हो जाती है. इस वजह से पर्वतारोहियों को आराम करते समय भी सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है. इस डेथ जॉन में रात बिताना हाइपोक्सिया को बढ़ा देता है.  यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर के टिशूज को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती. पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना शरीर के जरूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत का खतरा बढ़ जाता है. ऊंचाइयों पर अंधेरे में फंसे पर्वतारोहियों को काफी ज्यादा खतरा हो जाता है क्योंकि बचाव अभियान लगभग असंभव हो जाता है. 

काफी ज्यादा ठंड और खराब मौसम 

एवरेस्ट पर रात में तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है जो जानलेवा बन जाता है. फोंसटबाइट और हाइपोथर्मिया एक बड़े खतरे के रूप में सामने आते हैं क्योंकि खुली त्वचा कुछ ही मिनट में जम सकती है. तेज हवा और खराब मौसम के साथ रात का माहौल यहां पर रहने लायक नहीं होता. रात के अंधेरे में और ऐसे खतरनाक हालातों में टेंट लगाने या फिर उपकरणों का इस्तेमाल करने मैं हुई छोटी सी चौक भी जानलेवा हो सकती है. 

नेविगेशन के खतरे 

एवरेस्ट पर रात का अंधेरा पर्वतारोहियों को रास्ता भटका सकता है. इतना ही नहीं बल्कि दरारों में गिरने का खतरा भी बन जाता है. खम्बु आइसफॉल जैसे खतरनाक हिस्से जहां पर सीढ़ियां काफी ज्यादा अस्थिर और बर्फ की परतें होती हैं इस जगह को और भी खतरनाक बना देती हैं. एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है.

रात में क्यों नहीं की जाती चढ़ाई?

अनुभवी पर्वतारोही भी रात में पहाड़ पर ना रहने के लिए अपनी चढ़ाई और उतरने की योजना को काफी ज्यादा सावधानी से बनाते हैं. वे सुबह जल्दी शुरू करते हैं ताकि उन्हें नेविगेशन के लिए दिन की रोशनी का फायदा मिले. रोशनी में भी सुरक्षित रास्ते को तय कर सकते हैं और साथ ही दुर्घटना के संभावना भी कम हो जाती है. इतना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर बचाव दल भी समय पर पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ें:  दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 09:08 AM (IST)
Tags :
Everest Night Risks Death Zone Everest Mount Everest Darkness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
Ind Vs Pak: क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
विश्व
Ind Vs Pak: क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
क्या इसने IPL में जॉब करनी है? एशिया कप में हार पर बौखलाए पाक एक्सपर्ट, जानें वहां की मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
संस्कारी भाभी के हसीन और बोल्ड ठुमके! यूजर्स के दिलों पर चलीं छुरियां- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
Island Of Horror Dolls: इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
इस द्वीप पर कहां से आईं हजारों उल्टी लटकी गुड़िया, क्या है इन डॉल्स की डरावनी कहानी?
Home Tips
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
कम बजट में रसोई को बनाएं स्टाइलिश, जानें आसान किचन डेकोर ट्रिक्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget