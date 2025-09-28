हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?

Mughlai Food: दिल्ली में 18वीं सदी से पहले नहीं थी मिर्च, फिर मुगलों ने कैसे बनाया मुगलई फूड?

Mughlai Food: मुगलई खाना अपने अनोखे स्वाद के लिए काफी ज्यादा मशहूर है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब तक मिर्च दिल्ली नहीं आई थी उससे पहले मुगलई खाना कैसे बनता था? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Mughlai Food: हम जब भी मुगलई खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में स्वादिष्ट करी और बिरयानी की तस्वीर आने लगती हैं. मुगलई खाने की खास बात उसमें डलने वाली मिर्च की वजह से होने वाला तीखापन है. लेकिन 18 वीं सदी से पहले दिल्ली में मिर्च थी ही नहीं. तो सवाल यह उठता है कि जब उत्तर भारत में मिर्च नहीं थी तब मुगलों ने अपने मशहूर व्यंजन कैसे बनाए. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

मिर्च से पहले मसालों का इस्तेमाल 

दरअसल 18 वीं सदी से पहले मुगलई शेफ तीखेपन और खुशबू के लिए दूसरे मसालों का इस्तेमाल करते थे. काली मिर्च तीखेपन के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो मीट और सब्जी के डिश में हल्का तीखापन देती थी. काली मिर्च के साथ गरम मसाला भी इस्तेमाल किया जाता था जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और जायफल जैसे मसाले मिले हुए होते थे. इन मसालों की मदद से कोई भी व्यंजन और भी ज्यादा लजीज हो जाता था.

इसी के साथ ताजा अदरक और लहसुन को पीसकर पेस्ट बनाया जाता था जो खाने में स्वाद और खुशबू दोनों देता था. साथ ही केसर बिरयानी जैसी डिश में इस्तेमाल किया जाता था जो हल्की फूलों की खुशबू के साथ खाने को और भी आकर्षित बना देता था. साथ ही दही और क्रीम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, घी और काजू-बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स ग्रेवी को गाढ़ा बनाने में मदद करते थे. इन्हीं सब चीजों की मदद से व्यंजन को वह खास स्वाद मिलता था जिसके लिए वह मशहूर है. 

धीमी आंच पर पकाना 

मुगलों ने दमपुख्त तकनीक को विकसित किया है. इसमें खाने को धीमी आंच पर एक सील पैक बर्तन में पकाया जाता था. इस तरीके से मसाले और सामग्री अच्छे तरह से मिल जाती थी. इसके बाद स्वाद में एक मुलायम टेक्सचर मिलता था. मिर्च के बगैर भी मसाले को इस तरीके से पकाया जाता था कि लंबे समय तक पकने की वजह से हर डिश खुशबू और स्वाद से भरपूर होती थी. 

भारत में मिर्च कब आई 

भारत में मिर्च 16वीं सदी में आई थी. यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है और इसे पुर्तगीज लोग भारत लाए थे. शुरुआत में यह मुख्य रूप से तटीय इलाकों में उगाई जाती थी जैसे कि आज का मुंबई. 18 वीं सदी तक जब मराठा दिल्ली आए तब मिर्च उत्तर भारत में फैलने लगी. बाद में यह गुजरात और राजस्थान जैसे दूसरे इलाकों में भी उगाई जाने लगी और धीरे-धीरे भारतीय खाने का एक मुख्य हिस्सा बन गई. 

मुगलई खाने की विरासत 

मिर्च के बिना भी मुगलई खाना स्वाद और खुशबू का एक शानदार मिश्रण था. इसकी खासियत सही तरीके से इस्तेमाल किए गए मसाले, धीमी आंच पर पकने की विधि और मेवों जैसे स्वादिष्ट सामग्री का इस्तेमाल थी. बाद में जब मिर्च का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो ये शानदार व्यंजन और भी बेहतर बन गए.

यह भी पढ़ें: भारत के इन राज्यों में खाई जाती है सबसे ज्यादा मिठाई, जानिए लिस्ट में कितने नंबर पर है आपका राज्य

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
Mughlai Cuisine Delhi Spices Indian Culinary History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
टेलीविजन
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
शिवांगी जोशी की ऑनस्क्रीन बेटी की 10 फोटोज, 'मां नायरा' की तरह हैं खूबसूरत
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget