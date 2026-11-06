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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Sri Lanka Bridge: केवल 24 किमी की दूरी, फिर क्यों भारत और श्रीलंका के बीच नहीं बन पा रहा कोई पुल?

India Sri Lanka Bridge: केवल 24 किमी की दूरी, फिर क्यों भारत और श्रीलंका के बीच नहीं बन पा रहा कोई पुल?

India Sri Lanka Bridge: भारत और श्रीलंका के बीच केवल 24 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद पुल न बन पाने के पीछे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, दोनों देशों की सामरिक व राजनीतिक चिंताएं मुख्य वजहें हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 06 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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India Sri Lanka Bridge: भारत और श्रीलंका के बीच महज 24 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद आज तक दोनों देशों को जोड़ने वाला कोई सड़क मार्ग या पुल क्यों नहीं बन पाया है, यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में उठता रहा है. रावण की लंका और भगवान श्रीराम के इतिहास से जुड़े इस क्षेत्र में राम सेतु की मौजूदगी इसे और भी खास बनाती है. धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच की यह छोटी सी समुद्री दूरी भौगोलिक, पर्यावरण, भारी आर्थिक लागत और सामरिक सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों के कारण आज भी सड़क या रेल मार्ग से नहीं जुड़ पाई है. आइए जानें कि भारत और श्रीलंका के बीच कोई पुल क्यों नहीं बन पा रहा है.

इतिहास और पौराणिक महत्व

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श्रीलंका का नाता भारतीय इतिहास और संस्कृति से बहुत पुराना है. रामायण काल से लेकर आज तक इस द्वीप देश को लेकर लोगों के मन में गहरी आस्था और जिज्ञासा रही है. हर साल बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक और श्रद्धालु रामेश्वरम और उसके आगे स्थित अंतिम छोर धनुषकोडी तक पहुंचते हैं. यहां से श्रीलंका की दूरी इतनी कम है कि दोनों देशों के बीच की यह भौगोलिक नजदीकी हमेशा से चर्चा का केंद्र रही है.

रामेश्वरम से धनुषकोडी तक का सफर

तमिलनाडु का रामेश्वरम देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शुमार है. यहां का रेलवे स्टेशन पंबन द्वीप पर स्थित है, जो पंबन पुल के जरिए मुख्य भारत से जुड़ा हुआ है. समुद्र के ऊपर से गुजरती ट्रेन का रोमांचक सफर यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है. रामेश्वरम से आगे बढ़ने पर धनुषकोडी आता है, जिसे भारत का आखिरी छोर माना जाता है. इसी क्षेत्र से श्रीलंका के तलाईमन्नार की समुद्री दूरी करीब 24 से 30 किलोमीटर के दायरे में सिमट जाती है.

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India Sri Lanka Bridge: केवल 24 किमी की दूरी, फिर क्यों भारत और श्रीलंका के बीच नहीं बन पा रहा कोई पुल?

राम सेतु और पाक जलडमरूमध्य की भौगोलिक स्थिति

धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच के इस जलीय क्षेत्र को पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) कहा जाता है. यहीं पर पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध राम सेतु (या एडम्स ब्रिज) मौजूद है, जो चूना पत्थर और रेत की एक प्राकृतिक श्रृंखला है. यह पूरा क्षेत्र उथले पानी और अनोखी भौगोलिक बनावट के लिए जाना जाता है, जो सदियों से इस रास्ते को एक प्राकृतिक सीमा की तरह अलग रखता आया है.

प्राकृतिक आपदाओं का भारी जोखिम

भारत और श्रीलंका के बीच सीधा पुल न बन पाने का सबसे बड़ा कारण यहां की भौगोलिक संवेदनशीलता है. यह पूरा समुद्री क्षेत्र चक्रवातों, तूफानों और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है. खुले समंदर के बीच इतने बड़े पैमाने पर किसी स्थायी पुल का निर्माण करना और उसे हर मौसम में सुरक्षित रखना दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होगा, जो भारी जोखिम भरा है.

पर्यावरण और समुद्री जीवन की सुरक्षा

इस क्षेत्र का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बेहद नाजुक और समृद्ध है. यहां कई प्रकार की प्रवाल भित्तियां (कोरल रीफ्स), समुद्री घास और दुर्लभ जीव-जंतु पाए जाते हैं. यदि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, पिलर लगाने का काम या समुद्र की खुदाई की जाए, तो यहां के पर्यावरण और मरीन लाइफ को अपूर्णीय क्षति पहुंच सकती है, जिसे लेकर पर्यावरणविद् हमेशा से चिंतित रहे हैं.

भारी वित्तीय लागत और व्यावसायिक लाभ की कमी

इस समुद्री मार्ग पर पुल या अंडरवाटर सुरंग तैयार करने में अरबों डॉलर (लगभग 20 अरब डॉलर से अधिक) का भारी-भरकम खर्च आने का अनुमान है. दोनों देशों की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह प्रोजेक्ट फिलहाल व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा खर्चीला और कम रिटर्न देने वाला माना जाता है, जिससे निवेश के लिहाज से इसे हरी झंडी मिलना मुश्किल हो जाता है.


India Sri Lanka Bridge: केवल 24 किमी की दूरी, फिर क्यों भारत और श्रीलंका के बीच नहीं बन पा रहा कोई पुल?

सामरिक सुरक्षा और राजनीतिक संप्रभुता

सुरक्षा और राजनीति के मोर्चे पर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कई पेचीदगियां जुड़ी हैं. श्रीलंका के एक बड़े राजनीतिक वर्ग और नागरिकों के मन में यह चिंता रहती है कि भारत के साथ सीधा सड़क मार्ग जुड़ने से देश की सामरिक स्वतंत्रता और नेचुरल बॉर्डर का सुरक्षा कवच कमजोर हो सकता है. इसके अलावा, भविष्य में सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, आव्रजन (इमिग्रेशन) और कस्टम कानूनों को नियंत्रित करने को लेकर भी दोनों सरकारों के बीच कई तरह की रणनीतिक चिंताएं बनी रहती हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 06 Nov 2026 03:09 PM (IST)
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