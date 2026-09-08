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फारसी इमारतों में क्यों छाया नीला रंग, कब और किसने शुरू की यह परंपरा?

समरकंद की इमारतों का नीला रंग तैमूर काल की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच का परिणाम है. यहां फारसी कारीगरों ने धातुओं के इस्तेमाल और सिल्क रोड के माध्यम से नीली टाइल्स की बेजोड़ शैली को जन्म दिया.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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उज्बेकिस्तान का जिक्र आते ही आंखों के सामने नीले गुंबदों और शानदार टाइल्स से चमकती ऐतिहासिक इमारतें तैरने लगती हैं. भारत पर सदियों तक शासन करने वाले मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर की जड़ें भी इसी धरती से जुड़ी थीं. समरकंद का मशहूर रेगिस्तान स्क्वायर हो या ऐतिहासिक बीबी-खानम मस्जिद, यहां की कलात्मक बनावट देखकर लगता है कि मानों आसमान का कोई हिस्सा जमीन पर उतर आया हो. इमारतों पर बिखरा यह नीला रंग सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली सुंदरता भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों पुराना इतिहास, आध्यात्मिक सोच, वैज्ञानिक महारत और व्यापारिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान की एक बेहद दिलचस्प कहानी छिपी हुई है.

तैमूरी काल में रखी गई नीली वास्तुकला की मजबूत नींव

इमारतों को नीले रंग में ढालने की यह अनूठी परंपरा चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान तैमूरी साम्राज्य के दौर में शुरू हुई थी. क्रूर शासक तैमूरलंग ने अपनी राजधानी समरकंद को दुनिया का सबसे खूबसूरत और भव्य शहर बनाने का संकल्प लिया. उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान जीते गए विभिन्न मुल्कों से सबसे काबिल कारीगरों, राजगीरों और वास्तुकारों को समरकंद में इकट्ठा किया. इन हुनरमंदों ने मिलकर एक नई निर्माण शैली को जन्म दिया, जिसमें नीली चमकदार टाइल्स का बहुतायत से इस्तेमाल हुआ. बाद में तैमूर के पोते उलुगबेक ने भी ज्ञान, खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला की इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए कई मदरसे और इमारतें बनवाईं.

नीले रंग का अर्थ और सुरक्षा की प्राचीन धारणा

प्राचीन मध्य एशिया और फारस के समाज में नीले रंग को केवल सजावटी जरिया न मानकर गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़ा गया था. यह रंग अनंत आकाश, जीवनदायी जल, स्वर्ग की शांति और दैवीय सुरक्षा का प्रतीक समझा जाता था. चूंकि पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला में इमारतों के ऊपर इंसानों या जानवरों की मूर्तियां या तस्वीरें बनाने की मनाही थी, इसलिए कारीगरों ने ज्यामितीय आकृतियों, सुलेखन (कैलिग्राफी) और नीले रंगों के समन्वय से अपना फन दिखाया. नीले रंग के बड़े-बड़े गुंबद इस सोच को दर्शाते थे कि यह स्थान सीधे ईश्वर और आसमान से जुड़ा हुआ है.

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नीले रंग के लिए किन धातुओं का इस्तेमाल?

दीवारों पर चमकने वाली इन टाइलों के पीछे उस दौर के कारीगरों की वैज्ञानिक समझ छिपी हुई थी. गहरा कोबाल्ट नीला रंग बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता था, वहीं फिरोजी या टर्कोइज रंग पाने के लिए तांबे की धातु का इस्तेमाल किया जाता था. बेहद कीमती लापिस लाजुली पत्थर केवल अफगानिस्तान की खानों में पाया जाता था, इसलिए उसका विकल्प बनाने के लिए कोबाल्ट की परत चढ़ाई जाती थी. मुशब्बक तकनीक के तहत टाइल्स को छोटे टुकड़ों में काटकर मोजेक की तरह जोड़ा जाता था. पकी हुई मिट्टी (टेराकोटा) की नक्काशी पर धातुओं के घोल की चमकदार परत चढ़ाने से धूप पड़ते ही ये इमारतें रत्नों जैसी जगमगा उठती थीं.

सिल्क रोड का प्रभाव और फारसी कारीगरों की देन

समरकंद और बुखारा जैसे ऐतिहासिक शहर मशहूर सिल्क रोड पर बसे हुए थे, जिसने चीन, भारत, फारस और यूरोप को व्यापारिक रूप से जोड़ा था. इस रास्ते से केवल रेशम या मसाले ही नहीं, बल्कि विभिन्न देशों की कला, तकनीक और कारीगर भी एक-दूसरे के संपर्क में आए. आज के ईरान यानी तत्कालीन फारस से आए कुम्हारों ने मध्य एशिया में ग्लेज्ड टाइल बनाने की यह कला सिखाई. नतीजतन, उज्बेकिस्तान के निर्माण में फारसी, अरबी और मंगोल कला का अद्भुत संगम दिखा, जो उस दौर के राजाओं की समृद्धि, ताकत और सांस्कृतिक दबदबे का प्रतीक भी बना.


फारसी इमारतों में क्यों छाया नीला रंग, कब और किसने शुरू की यह परंपरा?

नीले गुंबदों वाला विश्व धरोहर शहर

आज समरकंद को दुनिया भर में सिटी ऑफ ब्लू डोम्स के नाम से जाना जाता है. रेगिस्तान स्क्वायर के तीन विशाल मदरसे, बीबी-खानम की भव्य मस्जिद और शाह-ए-जिंदा का मकबरा परिसर हर जगह नीले रंग की दिव्य छटा बिखेरता है. इस अद्भुत स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 2001 में समरकंद को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था. स्थानीय निवासियों के लिए ये इमारतें महज पर्यटन का केंद्र नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली इतिहास, पूर्वजों की बेजोड़ कला और राष्ट्रीय पहचान का मुख्य स्तंभ हैं.

यह भी पढ़ें: किस देश में सबसे ज्यादा ढहती हैं इमारतें, किस पायदान पर आता है भारत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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