कितनी होती है किसी इमारत की उम्र, कैसे लगा सकते हैं इसका पता?

हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई से जब आशियाना बनाता है, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वह घर पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे. लेकिन वह घर पीढ़ियों तक सुरक्षित तब रह सकता है, जब उसमें समय-समय पर अच्छे से रखरखाव हो सके. अमूमन किसी भी पक्के निर्माण का जीवनकाल 60 से 100 वर्ष तक का होता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस्तेमाल की गई सामग्री, मौसम के असर और रखरखाव पर टिका होता है. वक्त के साथ ढांचे में आने वाली गिरावट यह तय करती है कि कोई बिल्डिंग कितने दशक टिकेगी. ऐसे में संपत्ति की सही स्थिति और उसकी वास्तविक उम्र का अंदाजा लगाना सुरक्षा और निवेश दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद जरूरी हो जाता है. आइए मकान की उम्र पता करने के टिप्स जानें और समझें.

इमारत की बनावट और श्रेणी

अलग-अलग प्रकार के निर्माणों का जीवनकाल उनके ढांचे और उपयोग की शैली के अनुसार भिन्न होता है. कंक्रीट और RCC तकनीक से तैयार की गई मजबूत संरचनाएं बेहतर रखरखाव के साथ 75 से 100 सालों तक सुरक्षित खड़ी रह सकती हैं. दूसरी ओर, सामूहिक सुविधाओं वाले बहुमंजिला अपार्टमेंट्स या हाउसिंग सोसायटियों की औसतन उम्र 50 से 60 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि वहां साझा इस्तेमाल के कारण टूट-फूट तेजी से होती है. वहीं अगर कोई निजी मकान है और उसकी नियमित देखभाल की जा रही है, तो वह आसानी से 60 से 80 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी बड़े खतरे के टिक सकता है.

बिल्डिंग की उम्र घटाने और बढ़ाने वाले अहम कारक

इमारत का जीवन केवल ईंट और सीमेंट की दीवारें खड़ी कर देने से तय नहीं होता, बल्कि उसमें इस्तेमाल सामग्री का अनुपात और नींव की गहराई सबसे अहम भूमिका निभाती है. यदि समय पर मरम्मत न कराई जाए और दीवारों में सीलन जमने दी जाए, तो बड़ी से बड़ी इमारत महज 20-25 सालों में ही जर्जर स्थिति में पहुंच जाती है. इसके अलावा, भौगोलिक वातावरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है. तटीय क्षेत्रों की नमकीन हवा, अत्यधिक बारिश, सीलन और भूकंपीय गतिविधियों वाले इलाकों में बनने वाले मकानों की मजबूती सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जल्दी कमजोर होने लगती है.

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बिल्डिंग की उम्र जानने के तरीके

किसी भी प्रॉपर्टी की सही उम्र का पता लगाने का सबसे पहला और भरोसेमंद जरिया उसके कानूनी दस्तावेज होते हैं. मकान के रजिस्ट्री पेपर्स, टाइटिल डीड और सेल डीड में संपत्ति के पहली बार ट्रांसफर होने या निर्माण के समय का स्पष्ट विवरण होता है. इसके अलावा, क्षेत्र के नगर निगम या स्थानीय विकास प्राधिकरण (जैसे एलडीए) के पास जमा कराए गए भवन निर्माण के नक्शे, जोनिंग परमिट और पासिंग डेट से भी सटीक साल का पता चल जाता है. यदि दस्तावेज गुम हों, तो पुराने हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या बैंक लोन के रिकॉर्ड भी निर्माण वर्ष की पुष्टि कर देते हैं.

कैसे लगाएं पुरानी बनावट का अंदाजा?

बिना कागजातों के भी इमारत के अंदर मौजूद भौतिक चीजें उसकी उम्र का राज खोल देती हैं. घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग, पुराने स्विच बोर्ड और प्लंबिंग के लिए इस्तेमाल हुए पाइपों की बनावट देखकर उस दौर की तकनीक का अनुमान लगाया जा सकता है. एक दिलचस्प तरीका टॉयलेट के फ्लश टैंक या कमोड के ढक्कन के अंदरूनी हिस्से को जांचना भी है, जहां अक्सर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख छपी होती है. इसके अलावा पुराने बिजली-पानी के मीटरों, हीटरों या फर्नेस पर लगी कंपनी की सील व मुहर भी मकान के निर्माण का सही समय बयां कर देती हैं.





तकनीकी विशेषज्ञों की जांच

अगर इमारत की भौतिक स्थिति संदिग्ध लगे, तो सबसे बेहतर तरीका है किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर या प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर को बुलाना. विशेषज्ञ टीम कंक्रीट, ईंट और लोहे की छड़ों के सैंपल की जांच करके यह बता देती है कि ढांचा कितना पुराना है और उसमें कितना जीवन बचा है. यदि तकनीकी और सरकारी विकल्प न मिल पाएं, तो आसपास रहने वाले पुराने पड़ोसियों, स्थानीय निवासियों या संपत्ति के पिछले मालिकों से बातचीत करके भी मकान के निर्माण और उसमें समय-समय पर हुए बदलावों की सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है.

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