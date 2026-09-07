Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी होती है किसी इमारत की उम्र, कैसे लगा सकते हैं इसका पता?

कितनी होती है किसी इमारत की उम्र, कैसे लगा सकते हैं इसका पता?

किसी भी पक्की इमारत की औसतन उम्र 50 से 100 साल के बीच होती है, जो उसकी सामग्री और रखरखाव पर निर्भर करती है. कई अन्य चीजों की मदद से किसी भी मकान की उम्र का पता लगाया जा सकता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई से जब आशियाना बनाता है, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वह घर पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे. लेकिन वह घर पीढ़ियों तक सुरक्षित तब रह सकता है, जब उसमें समय-समय पर अच्छे से रखरखाव हो सके. अमूमन किसी भी पक्के निर्माण का जीवनकाल 60 से 100 वर्ष तक का होता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस्तेमाल की गई सामग्री, मौसम के असर और रखरखाव पर टिका होता है. वक्त के साथ ढांचे में आने वाली गिरावट यह तय करती है कि कोई बिल्डिंग कितने दशक टिकेगी. ऐसे में संपत्ति की सही स्थिति और उसकी वास्तविक उम्र का अंदाजा लगाना सुरक्षा और निवेश दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद जरूरी हो जाता है. आइए मकान की उम्र पता करने के टिप्स जानें और समझें.

इमारत की बनावट और श्रेणी 

अलग-अलग प्रकार के निर्माणों का जीवनकाल उनके ढांचे और उपयोग की शैली के अनुसार भिन्न होता है. कंक्रीट और RCC तकनीक से तैयार की गई मजबूत संरचनाएं बेहतर रखरखाव के साथ 75 से 100 सालों तक सुरक्षित खड़ी रह सकती हैं. दूसरी ओर, सामूहिक सुविधाओं वाले बहुमंजिला अपार्टमेंट्स या हाउसिंग सोसायटियों की औसतन उम्र 50 से 60 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि वहां साझा इस्तेमाल के कारण टूट-फूट तेजी से होती है. वहीं अगर कोई निजी मकान है और उसकी नियमित देखभाल की जा रही है, तो वह आसानी से 60 से 80 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी बड़े खतरे के टिक सकता है.

बिल्डिंग की उम्र घटाने और बढ़ाने वाले अहम कारक

इमारत का जीवन केवल ईंट और सीमेंट की दीवारें खड़ी कर देने से तय नहीं होता, बल्कि उसमें इस्तेमाल सामग्री का अनुपात और नींव की गहराई सबसे अहम भूमिका निभाती है. यदि समय पर मरम्मत न कराई जाए और दीवारों में सीलन जमने दी जाए, तो बड़ी से बड़ी इमारत महज 20-25 सालों में ही जर्जर स्थिति में पहुंच जाती है. इसके अलावा, भौगोलिक वातावरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है. तटीय क्षेत्रों की नमकीन हवा, अत्यधिक बारिश, सीलन और भूकंपीय गतिविधियों वाले इलाकों में बनने वाले मकानों की मजबूती सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जल्दी कमजोर होने लगती है.

यह भी पढ़ें: इमारत अचानक कैसे गिरती है? नींव से लेकर छत तक समझें पूरा साइंस


कितनी होती है किसी इमारत की उम्र, कैसे लगा सकते हैं इसका पता?

बिल्डिंग की उम्र जानने के तरीके

किसी भी प्रॉपर्टी की सही उम्र का पता लगाने का सबसे पहला और भरोसेमंद जरिया उसके कानूनी दस्तावेज होते हैं. मकान के रजिस्ट्री पेपर्स, टाइटिल डीड और सेल डीड में संपत्ति के पहली बार ट्रांसफर होने या निर्माण के समय का स्पष्ट विवरण होता है. इसके अलावा, क्षेत्र के नगर निगम या स्थानीय विकास प्राधिकरण (जैसे एलडीए) के पास जमा कराए गए भवन निर्माण के नक्शे, जोनिंग परमिट और पासिंग डेट से भी सटीक साल का पता चल जाता है. यदि दस्तावेज गुम हों, तो पुराने हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या बैंक लोन के रिकॉर्ड भी निर्माण वर्ष की पुष्टि कर देते हैं.

कैसे लगाएं पुरानी बनावट का अंदाजा?

बिना कागजातों के भी इमारत के अंदर मौजूद भौतिक चीजें उसकी उम्र का राज खोल देती हैं. घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग, पुराने स्विच बोर्ड और प्लंबिंग के लिए इस्तेमाल हुए पाइपों की बनावट देखकर उस दौर की तकनीक का अनुमान लगाया जा सकता है. एक दिलचस्प तरीका टॉयलेट के फ्लश टैंक या कमोड के ढक्कन के अंदरूनी हिस्से को जांचना भी है, जहां अक्सर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख छपी होती है. इसके अलावा पुराने बिजली-पानी के मीटरों, हीटरों या फर्नेस पर लगी कंपनी की सील व मुहर भी मकान के निर्माण का सही समय बयां कर देती हैं.


कितनी होती है किसी इमारत की उम्र, कैसे लगा सकते हैं इसका पता?

तकनीकी विशेषज्ञों की जांच 

अगर इमारत की भौतिक स्थिति संदिग्ध लगे, तो सबसे बेहतर तरीका है किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर या प्रोफेशनल होम इंस्पेक्टर को बुलाना. विशेषज्ञ टीम कंक्रीट, ईंट और लोहे की छड़ों के सैंपल की जांच करके यह बता देती है कि ढांचा कितना पुराना है और उसमें कितना जीवन बचा है. यदि तकनीकी और सरकारी विकल्प न मिल पाएं, तो आसपास रहने वाले पुराने पड़ोसियों, स्थानीय निवासियों या संपत्ति के पिछले मालिकों से बातचीत करके भी मकान के निर्माण और उसमें समय-समय पर हुए बदलावों की सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: इमारत गिरने से पहले कौन-कौन से संकेत देती है, दरारें कब बन जाती हैं खतरनाक

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Building Collapse Delhi Satya Niketan Building Collapsed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कैसे होती है शराब की टेस्टिंग, कैसे दी जाती है क्लीन चिट?
कैसे होती है शराब की टेस्टिंग, कैसे दी जाती है क्लीन चिट?
जनरल नॉलेज
इमारत गिरने से पहले कौन-कौन से संकेत देती है, दरारें कब बन जाती हैं खतरनाक
इमारत गिरने से पहले कौन-कौन से संकेत देती है, दरारें कब बन जाती हैं खतरनाक
जनरल नॉलेज
इमारत अचानक कैसे गिरती है? नींव से लेकर छत तक समझें पूरा साइंस
इमारत अचानक कैसे गिरती है? नींव से लेकर छत तक समझें पूरा साइंस
जनरल नॉलेज
बिल्डिंग गिरने पर Fire Brigade क्यों आई, क्या इनका काम सिर्फ आग बुझाना नहीं होता?
बिल्डिंग गिरने पर Fire Brigade क्यों आई, क्या इनका काम सिर्फ आग बुझाना नहीं होता?
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत , CBI कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: रेखा सरकार का पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
सत्य निकेतन हादसा: पहला बड़ा एक्शन, MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड, देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
डॉक्टर पर हमला मामले में शिवसेना पार्षद पर SC सख्त, 'ऐसे लोगों को...'
डॉक्टर पर हमला मामले में शिवसेना पार्षद पर SC सख्त, 'ऐसे लोगों को...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर, ये धाकड़ बल्लेबाज लेगा जगह
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर, ये धाकड़ बल्लेबाज लेगा जगह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
सर्जियो गोर ने दिया बड़ा ऑफर, 'चांद की सतह पर भारत हमारे साथ हो...'
सर्जियो गोर ने दिया बड़ा ऑफर, 'चांद की सतह पर भारत हमारे साथ हो...'
मध्य प्रदेश
एक साल में 4 बार ट्रांसफर... परेशान हुईं भोपाल की IAS अफसर नेहा मारव्या, छलका दर्द
एक साल में 4 बार ट्रांसफर... परेशान हुईं भोपाल की IAS अफसर नेहा मारव्या, छलका दर्द
नौकरी
SBI में बंपर भर्ती की तैयारी, 2027 में जुड़ेंगे 12000 नए कर्मचारी
SBI में बंपर भर्ती की तैयारी, 2027 में जुड़ेंगे 12000 नए कर्मचारी
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
ABP NEWS
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
Viral Video: Saharanpur में ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे... मुजफ्फरपुर दंगा’ वाले पोस्टर!
ABP NEWS
Mosque Demolition Controversy: तो क्या कुएं के चलते मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे थे मुस्लिम?
Mosque Demolition Controversy: तो क्या कुएं के चलते मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे थे मुस्लिम?
ABP NEWS
Viral Video: जहां 4 बर्तन होंगे, तो बजेंगे ही...!
Viral Video: जहां 4 बर्तन होंगे, तो बजेंगे ही...!
ABP NEWS
Viral Video: 'कांजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', BJP विधायक का वीडियो वायरल!
Viral Video: 'कांजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', BJP विधायक का वीडियो वायरल!
Embed widget