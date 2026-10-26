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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

Jammu Kashmir Accession Day: 26 अक्टूबर के दिन ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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  • महाराजा हरि सिंह जम्मू-कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे।
  • अक्टूबर 1947 में कबायली हमले से रियासत खतरे में पड़ी।
  • 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
  • भारतीय सेना अगले दिन श्रीनगर पहुंची, हमलावरों को खदेड़ा।

Jammu Kashmir Accession Day: भारत के इतिहास में 26 अक्टूबर का एक अलग ही महत्व है क्योंकि इसी दिन 1947 में जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे. यह दस्तावेज उस वक्त के संकट के दौर में इस रियासत के भारत में विलय को औपचारिक रूप देता था जब पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके और सैनिक इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे. 

अगले दिन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय को मंजूर कर लिया और भारतीय सेना हवाई रास्ते से श्रीनगर पहुंच गई. शुरुआत में महाराजा जम्मू कश्मीर को आजाद रखना चाहते थे लेकिन श्रीनगर पर हुए हमले और खतरे को देखते हुए उन्हें तत्काल सैन्य सहायता की जरूरत पड़ी. 

आजादी के बाद की स्थिति 

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ. रियासतों के संबंध में ब्रिटिश नीति के तहत उनके शासकों को यह ऑप्शन दिया गया था कि वे या तो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर आजाद रहें. महाराजा हरि सिंह शुरू में चाहते थे कि जम्मू कश्मीर किसी भी नए देश में शामिल होने के बजाय अपना अलग दर्जा बनाए रखे. 

अक्टूबर के महीने में इस स्थिति पर काफी ज्यादा भारी दबाव पड़ा. महीने के बीच में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों और सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया. 22 से 24 अक्टूबर के बीच हमलावर तेजी से आगे बढ़े और बारामूला तक पहुंच गए. इस वजह से श्रीनगर के लिए तुरंत खतरा पैदा हो गया और यह डर बढ़ गया कि कश्मीर घाटी उनके कंट्रोल में जा सकती है.


कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

महाराजा ने विलय पत्र पर साइन क्यों किए?

जब इस हमले से रियासत पर खतरा मंडराने लगा तब महाराजा हरि सिंह ने आपातकालीन सैन्य सहायता के लिए भारत सरकार से संपर्क किया. उन्होंने और ज्यादा अराजकता और तबाही को रोकने और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ती हुई हमलावर सेनाओं से बचाने के लिए मदद मांगी. 

भारत की प्रतिक्रिया इस रियासत की कानूनी स्थिति से जुड़ी हुई थी. भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और गृह मंत्रालय के सचिव वी पी मेनन नहीं है साफ किया कि जब तक यह रियासत औपचारिक रूप से भारत में शामिल नहीं हो जाती तब तक भारतीय सेना कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में दखल नहीं दे सकती. 

महाराजा ने यह फैसला तब लिया जब सरकार ने साफ कर दिया कि खतरे में घिरी इस रियासत की रक्षा के लिए सेना भेजने की शर्त यह है कि इसका भारत में औपचारिक विलय हो जाए. बिगड़ते हालात और सुना की सहायता के लिए रखी गई इस शर्त को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया. इसी दस्तावेज ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय का औपचारिक आधार तैयार किया.


कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? 

भारतीय सेना की मंजूरी और आगमन 

अगले दिन 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय पत्र को आधिकारिक मंजूरी दे दी. उसी दिन भारतीय सेना के जवान हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंच गए. यह तैनाती महाराजा द्वारा मांगी गई मदद और राज्य के भारत में औपचारिक विलय के बाद हुई. 

श्रीनगर पहुंचने के बाद भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला और हमलावर ताकतों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया. उनकी इस कार्रवाई ने कश्मीर घाटी को पूरी तरह से हमलावरों के कब्जे में जाने से बचा लिया. इस तरह सेना के आने के साथ ही इस क्षेत्र को आक्रमण से बचाने के लिए सैन्य प्रयासों की शुरुआत हुई.

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अक्टूबर की घटनाओं का परिणाम 

भारतीय सेना के पहुंचने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई. हालांकि हमलावरों को पीछे धकेल दिया गया और घाटी को पूरी तरह से कब्जे में जाने से बचा लिया गया लेकिन इस संघर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया. इस इलाके को आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है. 

इस तरह 26 और 27 अक्टूबर 1947 की घटनाओं ने एक राजनीतिक फैसले को तुरंत मिली सैन्य प्रतिक्रिया से जोड़ दिया. महाराजा के साइन से औपचारिक विलय हुआ, अगले दिन माउंटबेटन ने इसे मंजूर कर लिया और आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को हवाई रास्ते से श्रीनगर भेज दिया.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:09 PM (IST)
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Jammu Kashmir Accession Day Maharaja Hari Singh Instrument Of Accession
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