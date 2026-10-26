भारत सरकार में मंत्री तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वे नीतियां बनाते हैं. इन नीतियों को जमीन पर लागू करने वाला, देश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को एक धागे में बांधने वाला और प्रधानमंत्री को हर बड़े मुद्दे पर सलाह देने वाला एक अधिकारी होता है- कैबिनेट सचिव. इसे देश का सबसे ताकतवर सरकारी अधिकारी और प्रधानमंत्री का 'राइट हैंड' माना जाता है. हाल ही में चुनाव आयुक्तों की शिकायत पर कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन के फैसले ने इस पद की असली सीमाओं को सबके सामने रख दिया है. सवाल यह है कि क्या यह पद सच में इतना ताकतवर है?

क्या यह किसी मंत्री को हटा सकता है, किसी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है या फिर यह सिर्फ एक 'सुपर-कोऑर्डिनेटर' है?

कैबिनेट सचिव आखिर कौन है और सबसे बड़ा क्यों है?

कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है. यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की टॉप पोस्ट है. एक IAS अधिकारी अपने करियर में इससे ऊंचा कोई पद नहीं पा सकता.

यह भारत के वरीयता क्रम में 11वें स्थान पर होता है. यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है और सिविल सर्विसेज बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय और पूरी IAS का पदेन प्रमुख होता है.

इसे सबसे बड़ा पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरी सरकारी मशीनरी का 'नर्व सेंटर' है. यह कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाता है और प्रधानमंत्री को सबसे अहम मुद्दों पर सलाह देता है.





कैबिनेट सचिव की 'ताकत' काम कहां नहीं करती?

कैबिनेट सचिव के पास मंत्रालयों पर कोई सीधा 'प्रशासनिक नियंत्रण' नहीं होता. यह किसी मंत्रालय के सचिव को यह आदेश नहीं दे सकता कि वह कोई खास काम करे या न करे. हर मंत्रालय का सचिव अपने विभाग का 'प्रशासनिक मुखिया' होता है और वह सीधे अपने मंत्री को जवाबदेह होता है. सीमाओं के तीन बड़े उदाहरण हैं:

संवैधानिक संस्थाओं पर अधिकार नहीं: हाल ही में दो चुनाव आयुक्तों ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा. कैबिनेट सचिवालय ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह 'कार्यपालिका के हस्तक्षेप' से मुक्त है. इस वजह से वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. यानी संवैधानिक निकायों के मामलों में कैबिनेट सचिव की शक्ति सीमित है.

हाल ही में दो चुनाव आयुक्तों ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा. कैबिनेट सचिवालय ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह 'कार्यपालिका के हस्तक्षेप' से मुक्त है. इस वजह से वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. यानी संवैधानिक निकायों के मामलों में कैबिनेट सचिव की शक्ति सीमित है. राज्यों पर सीधा कंट्रोल नहीं: कैबिनेट सचिव किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश नहीं दे सकता. वह सिर्फ 'चीफ सेक्रेटरीज के सम्मेलन' की अध्यक्षता कर सकता है, जो एक सलाहकारी मंच है.

कैबिनेट सचिव किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश नहीं दे सकता. वह सिर्फ 'चीफ सेक्रेटरीज के सम्मेलन' की अध्यक्षता कर सकता है, जो एक सलाहकारी मंच है. PMO का बढ़ता प्रभाव: राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद और मजबूत हुआ है, कैबिनेट सचिव की 'वास्तविक शक्तियां' कम होती गई हैं. कागजों पर यह सिविल सेवा का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के पास मानी जाती है. इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में इसकी भूमिका अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के पास चली गई है.

'सॉफ्ट पावर' और 'प्रोसेस' की ताकत

कैबिनेट सचिव ताकतवर है, लेकिन 'हार्ड पावर' से नहीं, बल्कि 'सॉफ्ट पावर' से. इसकी असली ताकत 3 चीजों में है:

जानकारी और प्रक्रिया: कैबिनेट सचिव के पास पूरी सरकार की 'फाइल' और 'प्रक्रिया' की जानकारी होती है. किसी भी फाइल को रोकना, आगे बढ़ाना या उस पर सवाल उठाना सबसे बड़ी ताकत है. यह प्रक्रिया के जरिए चीजों को प्रभावित कर सकता है.

कैबिनेट सचिव के पास पूरी सरकार की 'फाइल' और 'प्रक्रिया' की जानकारी होती है. किसी भी फाइल को रोकना, आगे बढ़ाना या उस पर सवाल उठाना सबसे बड़ी ताकत है. यह प्रक्रिया के जरिए चीजों को प्रभावित कर सकता है. सलाह और सिफारिश: प्रधानमंत्री और कैबिनेट को सलाह देना और सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति में सिफारिश करना ऐसी शक्तियां हैं जो सीधे तौर पर दिखती नहीं हैं, लेकिन पूरे प्रशासन की दिशा तय करती हैं.

प्रधानमंत्री और कैबिनेट को सलाह देना और सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति में सिफारिश करना ऐसी शक्तियां हैं जो सीधे तौर पर दिखती नहीं हैं, लेकिन पूरे प्रशासन की दिशा तय करती हैं. करियर पर असर: कैबिनेट सचिव किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन वह शिकायत को 'सर्विस रिकॉर्ड' में दर्ज करवा सकता है. यह रिकॉर्ड भविष्य में उस अधिकारी की प्रमोशन और पोस्टिंग को प्रभावित कर सकता है. इसकी ताकत 'तुरंत असर' में नहीं, बल्कि 'दीर्घकालिक प्रभाव' में है.

कैबिनेट सचिव 'सुपर-कोऑर्डिनेटर', लेकिन 'सुपर-बॉस' नहीं

कैबिनेट सचिव का पद देश के प्रशासनिक ढांचे का सबसे ऊंचा पद है, लेकिन यह 'सबसे ताकतवर' होने और 'सब कुछ कर सकने' में फर्क है. यह एक ऐसा अधिकारी है जो पूरी सरकार को एक साथ चलाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसके पास खुद कोई 'सत्ता' नहीं है.

वह मंत्रियों का बॉस नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का मालिक नहीं है और राज्यों को आदेश नहीं दे सकता. इसकी असली ताकत समन्वय, सलाह और प्रक्रिया में है. यह प्रधानमंत्री का सबसे भरोसेमंद सलाहकार जरूर है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजनीतिक नेतृत्व के पास ही होती है. इस वजह से इसे 'ताकतवर बाबू' कहना सही होगा, लेकिन 'सुपर-बॉस' कहना गलत.