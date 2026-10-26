Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन हैं नेतन्याहू के विरोधी पीएम कैंडिडेट, कितनी बार मिल चुकी हार?

कौन हैं नेतन्याहू के विरोधी पीएम कैंडिडेट, कितनी बार मिल चुकी हार?

इजराइल में युद्ध के बाद हो रहे पहले आम चुनावों में पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट, पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट और पूर्व जनरल येर गोलान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ी चुनौती दे रहे हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य पूर्व में जारी भारी युद्ध और तनाव के बीच इजराइल में मंगलवार को होने वाले आम चुनाव बेहद ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं. 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए जानलेवा हमले और उसके बाद गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान तथा यमन तक फैले युद्ध के बाद यह देश का पहला चुनाव है. लंबे समय से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने इस बार कई मजबूत और अनुभवी विरोधी खड़े हैं. चुनाव के नतीजे न केवल इजराइल की आंतरिक राजनीति की भावी दिशा तय करेंगे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के सुरक्षा और कूटनीतिक भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे. आइए जानें कि नेतन्याहू के विरोधी कौन-कौन हैं.

गादी आइजेनकोट

इजरौली रक्षा बलों (IDF) के पूर्व प्रमुख गादी आइजेनकोट इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे मुख्य और प्रभावशाली प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे हैं. उन्होंने पिछले साल अपनी नई याशर पार्टी का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने. 7 अक्टूबर के हमले के बाद वे नेतन्याहू की आपातकालीन युद्ध कैबिनेट में शामिल हुए थे, लेकिन गाजा जंग को संभालने के तरीके से असहमत होकर जून 2024 में उन्होंने पद त्याग दिया था. गाजा में युद्ध के शुरुआती दिनों में आइजेनकोट ने अपने एक सैनिक बेटे को भी खो दिया था. उन्होंने अपना पूरा चुनाव प्रचार सुरक्षा तंत्र की नाकामियों और जवाबदेही तय करने पर केंद्रित किया है. चूंकि यह उनका पहला स्वतंत्र राजनीतिक प्रयास है, इसलिए नेतन्याहू से सीधे मुकाबले में उनके नाम कोई चुनावी हार दर्ज नहीं है, जबकि कई हालिया जनमत सर्वेक्षणों में वे नेतन्याहू से आगे दिख रहे हैं.

नफ्ताली बेनेट

इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और हाई-टेक उद्यमी नफ्ताली बेनेट भी इस चुनावी दौड़ का प्रमुख हिस्सा हैं. सेना से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया और फिर पीएम पद तक पहुंचे बेनेट ने साल 2021 से 2022 तक देश की कमान संभाली थी. उन्होंने 2021 में वामपंथी, दक्षिणपंथी और अरब प्रतिनिधियों वाली एक अभूतपूर्व गठबंधन सरकार बनाई थी, जो दक्षिणपंथी सांसदों के हटने के बाद महज एक साल में गिर गई. 2012 में वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों से जुड़े विवादित प्रस्तावों और बस्तियों के निर्माण के समर्थक होने के कारण उन्हें दक्षिणपंथी धारा का नेता माना जाता है. बेनेट को अतीत में कुछ संसदीय चुनावों में राजनीतिक झटके और गठबंधन टूटने का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन वे फिर से नेतन्याहू विरोधी मोर्चे का नेतृत्व करने में सक्षम हैं.

यह भी पढ़ें: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?


कौन हैं नेतन्याहू के विरोधी पीएम कैंडिडेट, कितनी बार मिल चुकी हार?

येर गोलान

इजराइल की डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख येर गोलान देश के लिबरल और सोशल-डेमोक्रेटिक वर्ग का एकमात्र बड़ा चेहरा हैं. यह पार्टी पुरानी लेबर और मेरेट्ज पार्टी के विलय से बनी है. लगभग चार दशकों तक सैन्य सेवा देने वाले पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ गोलान ने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया था और बेनेट-लैपिड सरकार में उप अर्थव्यवस्था मंत्री रहे थे. हालांकि, 2022 के आम चुनावों में उनकी पार्टी मेरेट्ज चुनावी सीमा (3.25%) पार करने में असफल रही और संसद से बाहर हो गई, जो गोलान के राजनीतिक करियर की बड़ी हार मानी गई. 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दिन अपनी जान जोखिम में डालकर नोवा संगीत समारोह स्थल से दर्जनों लोगों को सुरक्षित बचाने की वजह से जनता के बीच उनकी छवि एक नायक के रूप में बनी है.

एविगडोर लिबरमैन 

नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन भी इस चुनाव में पूरे दम-खम के साथ मैदान में हैं. वैचारिक मतभेदों और अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताओं के बावजूद, गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट, येर गोलान और एविगडोर लिबरमैन जैसे नेता चुनाव के बाद एक संभावित गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं. नेतन्याहू के लंबे शासनकाल और युद्ध के बाद उपजे असंतोष को भुनाने के लिए विरोधी खेमा एक साझा रणनीति के तहत काम कर रहा है. यदि यह विपक्षी मोर्चा बहुमत के आंकड़े तक पहुंचता है, तो इजराइल में नेतन्याहू युग का अंत हो सकता है और देश में एक नई सरकार की शुरुआत हो सकती है.

यह भी पढ़ें: येलहांका पैलेस का असली मालिक कौन, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश में छिड़ा सियासी विवाद?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Explained: कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री का राइट हैंड, लेकिन 'ताकतवर बाबू' से ज्यादा क्यों कुछ नहीं?
कैबिनेट सचिव PM का दायां हाथ, लेकिन 'ताकतवर बाबू' से ज्यादा क्यों कुछ नहीं?
जनरल नॉलेज
कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?
कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?
जनरल नॉलेज
येलहांका पैलेस का असली मालिक कौन, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश में छिड़ा सियासी विवाद?
येलहांका पैलेस का असली मालिक कौन, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश में छिड़ा सियासी विवाद?
जनरल नॉलेज
कितना पुराना है दिल्ली का रामलीला मैदान, कौन है इसका असली मालिक?
कितना पुराना है दिल्ली का रामलीला मैदान, कौन है इसका असली मालिक?
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
ट्रेंडिंग
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
घर में लगी आग से बेखबर थी महिला, डिलीवरी पार्टनर ने बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget