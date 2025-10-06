हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?

फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?

Fingerprints Technique: फिंगरप्रिंट तकनीक आज के समय में अपराधों की जांच के लिए अहम हिस्सा है. चलिए जानें कि सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल किसने किया था और यह किसने ईजाद किया था.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Oct 2025 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान का उपयोग आज पुलिस जांच का आम हथियार बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार किस मामले में इन निशानों ने किसी अपराधी को पकड़ा था और यह तकनीक कैसे विकसित हुई? इतिहास बताता है कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में फिंगरप्रिंट ने कानून और विज्ञान की दुनिया में कदम रखा और अपराध जांच की दिशा ही बदल दी. इस आर्टिकल में थोड़ा विस्तार से समझते हैं.

सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार?

जब 1892 में अर्जेंटीना में एक मुकदमा दर्ज हुआ, उस साल एक महिला, फ्रांसिस्का रोजास पर अपने दो बच्चों की हत्या का आरोप लगा था. शुरुआती जांच में इलाके के कुछ लोगों पर शक गया, लेकिन अर्जेंटीनाई पुलिस ने घटनास्थल पर पाए गए खून लगे उंगलियों के निशान पर ध्यान दिया. स्थानीय पुलिस अधिकारी जुआन वुसेटिच ने उन निशानों की तुलना संदिग्धों के उंगलियों के निशानों से की और आखिरकार फ्रांसिस्का रोजास की उंगलियों के निशान मिलान निकाला गया. इसी सबूत के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया. इतिहासकार आमतौर पर इसे ही फिंगरप्रिंट के प्रयोग से होने वाली पहली सफल पहचान घटना मानते हैं.

कब शुरू हुई थी फिंगरप्रिंट की कहानी?

फिंगरप्रिंट की कहानी इससे पहले भी शुरू हुई थी. 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश अधिकारी विलियम जेम्स हर्शेल ने भारत में नागरिक दस्तावेजों पर उंगली के निशान लेना शुरू किया था और देखा कि यह पहचान का स्थिर और बेहतर तरीका है. बाद में स्कॉटिश चिकित्सक हेनरी फॉल्ड्स ने भी इस विचार को समर्थन दिया और फिंगरप्रिंट के वैज्ञानिक उपयोग पर लेख लिखे.

किसने इस बारे में की रिसर्च?

फ्रांसिस गैलेटन ने 1890 के दशक में फिंगरप्रिंट के पैटर्न, जैसे लूप, व्हर्ल और आर्च का अध्ययन कर दिखाया कि ये जीवन भर स्थायी रहते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं. गैलेटन की रिसर्च-विधियां फिंगरप्रिंट को विज्ञान की भाषा में मजबूती दे गईं. उस पर आगे काम करते हुए सर एडविन हेनरी ने एक वर्गीकरण-प्रणाली विकसित की, जिसे बाद में कई देशों की पुलिस ने अपनाया और बड़े पैमाने पर फिंगरप्रिंट रजिस्टर बनाए गए.

यह भी पढ़ें: Most Secure Browsers: दुनिया का सबसे सिक्योर ब्राउजर कौन-सा, किस नंबर पर आता है भारत का जोहो?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 08:47 AM (IST)
Tags :
Fingerprints Technique Juan Vucetich Case Crime Investigation Techniques
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए देने पड़ते हैं लाखों, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए देने पड़ते हैं लाखों, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए देने पड़ते हैं लाखों, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए देने पड़ते हैं लाखों, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
बॉलीवुड
58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?
58 की उम्र में बेटी के पिता बने अरबाज खान, दोनों शादी से कुल कितने बच्चे हैं?
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
फैशन
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
यूटिलिटी
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget