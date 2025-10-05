मोजिला फायरफॉक्स काफी लंबे समय से गोपनीयता और सुरक्षा के लिए पहचाना जाता है. ट्रैक्टर सुरक्षा और थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक करने के साथ-साथ यह उपयोगकर्ताओं को डेटा संग्रह को सीमित करने के लिए भी टूल प्रदान करता है. इसके अलावा यह डिफॉल्ट रूप से एचटीटीपीएस कनेक्शन को लागू करता है, पॉप अप ब्लॉक्स जोड़ता है और साथ ही उपयोगकर्ता को वेबसाइट अनुमति पर पूरा नियंत्रण देता है.