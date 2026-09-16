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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर फिर से लौटा कैश का दौर तो किन व्यापारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

अगर फिर से लौटा कैश का दौर तो किन व्यापारियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

कैश के दोबारा चलन में आने से फुटकर किराना दुकानों, सब्जी मंडियों और छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे उनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स का झंझट खत्म होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 09:00 PM (IST)
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हाल ही में संसद से पास हुए टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 के बाद UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर चार्ज लगाए जाने की चर्चा तेज हो गई है. एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर बड़े मर्चेंट्स पर यह चार्ज लागू होता है, तो कई दुकानदार और कारोबारी दोबारा कैश लेनदेन की तरफ लौट सकते हैं. 

पिछले कुछ सालों में UPI ने भारत में नकद लेनदेन को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अगर आने वाले समय में कैश का दौर फिर से लौटता है, तो इसका असर हर व्यापारी पर एक जैसा नहीं पड़ेगा. कुछ कारोबारियों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है, तो कुछ के लिए यह नुकसानदायक भी साबित हो सकता है.

छोटे कारोबारियों को होगा फायदा

भारत के करीब 90 प्रतिशत वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिसमें सब्जी वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, छोटे किराना दुकानदार और स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं. इन कारोबारियों के लिए कैश लेनदेन हमेशा से आसान और भरोसेमंद रहा है, क्योंकि इसमें न तो कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है और न ही डिजिटल रिकॉर्ड बनने की झंझट होती है. अगर कैश का दौर लौटता है, तो इस तरह के छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें हर लेनदेन पर लगने वाले किसी भी तरह के चार्ज से पूरी तरह बचत हो जाएगी.

ज्वेलरी और हाई-वैल्यू सामान बेचने वालों को राहत

ज्वेलरी, हॉस्पिटैलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर एमडीआर से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर खरीदारी 2,000 रुपये से ऊपर की होती है. ऐसे में अगर ग्राहक और दुकानदार दोनों कैश लेनदेन को प्राथमिकता देने लगें, तो ज्वेलर्स और बड़ी खरीदारी से जुड़े कारोबारियों को अतिरिक्त चार्ज से बचने का सीधा फायदा मिल सकता है, जिससे उनकी मुनाफे की मार्जिन भी बेहतर बनी रह सकती है.

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टैक्स दायरे से बाहर रहने वाले कारोबारी

कैश लेनदेन का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें डिजिटल ट्रेल यानी लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड नहीं बनता. जो छोटे कारोबारी अभी तक टैक्स सिस्टम के दायरे में पूरी तरह नहीं आए हैं, उनके लिए कैश का दौर लौटना कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे उनकी आमदनी का हिसाब-किताब रखना और आसान हो जाता है. हालांकि सरकार और बैंकिंग सेक्टर के ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए एक पीछे की तरफ कदम मानते हैं, क्योंकि इससे टैक्स कलेक्शन और पारदर्शिता दोनों पर असर पड़ सकता है.

बड़े रिटेलर्स को हो सकता है नुकसान

रिलायंस रिटेल, टाटा डिजिटल, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े संगठित रिटेलर्स के लिए स्थिति उलट है. इन कंपनियों का बड़ा हिस्सा डिजिटल पेमेंट पर ही निर्भर करता है, इसलिए इन्हें कैश की तरफ लौटने से फायदे के बजाय ऑपरेशनल दिक्कतें ही ज्यादा होंगी. कुल मिलाकर अगर कैश का दौर वाकई लौटता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे, असंगठित और हाई-वैल्यू सामान बेचने वाले कारोबारियों को मिलने की संभावना है, जबकि बड़े संगठित कारोबार के लिए यह बदलाव उतना अनुकूल साबित नहीं होगा.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 09:00 PM (IST)
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