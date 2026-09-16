गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन हैं हूती, जो कर रहे सऊदी पर हमला? जानें इसके पीछे की वजह

कौन हैं हूती, जो कर रहे सऊदी पर हमला? जानें इसके पीछे की वजह

यमन के ईरान-समर्थित शिया सशस्त्र गुट हूती ने अपनी सीमा पर सऊदी सैन्य हस्तक्षेप, हवाई हमलों और लाल सागर नाकेबंदी के विरोध में सऊदी अरब के तेल भंडारों और शहरों पर ड्रोन-मिसाइल हमले तेज किए हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले हफ्ते सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला बोला, जिसमें 73 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सऊदी अरब के कई ऑयल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लग गई. यह हमला अबहा, जिजान और नजरान जैसे दक्षिणी शहरों में किया गया, जिसे बीते कई सालों में हूतियों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में गिना जा रहा है.

यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद यमन में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान हूती विद्रोहियों की तरफ खींचा है और यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह गुट है कौन और सऊदी अरब पर बार-बार हमला क्यों कर रहा है.

कौन हैं हूती विद्रोही?

हूती असल में यमन देश का एक सशस्त्र सैन्य संगठन है. इनका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है, जिसका मतलब होता है भगवान के मददगार. इस संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में यमन के उत्तरी हिस्से में हुई थी। इसे हुसैन बदरुद्दीन अल-हूती नाम के शख्स ने खड़ा किया था, जिसके नाम पर ही इन्हें हूती कहा जाने लगा. हूती विद्रोही इस्लाम के शिया संप्रदाय की एक उप-शाखा जैदी शिया से ताल्लुक रखते हैं. यमन में इनकी आबादी काफी बड़ी है. 

साल 2014-15 में इन विद्रोहियों ने यमन की सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर दिया और देश की आधिकारिक राजधानी साना समेत कई बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया. तब से यमन में भयानक गृहयुद्ध चल रहा है. इसके बाद 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में 9 देशों के सैन्य गठबंधन ने यमन की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद से यह संघर्ष लगातार चलता आ रहा है.

सऊदी अरब पर क्यों करते हैं हमला?

हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह उसी सैन्य गठबंधन को मानते हैं, जिसने यमन में उनके खिलाफ बरसों तक हवाई हमले किए हैं. हूतियों का कहना है कि वे सऊदी अरब के हमलों का जवाब दे रहे हैं और यमन पर लगी नाकाबंदी को खत्म कराना चाहते हैं. इसके अलावा हूती अपने हमलों को इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष से भी जोड़ते रहे हैं, और खुद को फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा गुट बताते हैं. यही वजह है कि वे बार-बार सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं.

ईरान से क्या है हूतियों का रिश्ता?

हूती विद्रोहियों को अक्सर ईरान समर्थित गुट के तौर पर जाना जाता है, हालांकि हूती खुद इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते. पश्चिमी देशों और सऊदी अरब का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग मुहैया कराता है, जिससे वे इतने बड़े स्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने में सक्षम हो पाते हैं. मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता में हूतियों को ईरान के एक अहम प्रॉक्सी गुट के तौर पर देखा जाता है, जो सऊदी अरब पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है.

यह भी पढ़ें: UNSC में भारत को क्यों मिलनी चाहिए परमानेंट सीट? आंकड़ों के जरिए जानें जवाब

ताजा हमले का कितना पड़ेगा असर?

ताजा हमले ऐसे समय हुए हैं, जब यमन में सरकारी सेना और हूतियों के बीच चार साल से चली आ रही युद्धविराम की स्थिति पहले ही टूट चुकी है और लड़ाई कई मोर्चों पर तेज हो गई है. सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी पड़ने का खतरा है, खासकर तब जब ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली सप्लाई पहले से ही प्रभावित है. सऊदी अरब ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद यह टकराव आगे और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: सूडान में इतना सोना फिर भी सोने के लिए जंग क्यों, जानें क्या है वजह?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Who Are Houthi Rebels
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
देश का यह करोड़पति शख्स अब तक नहीं रखता अपने पास फोन, जानें नाम
देश का यह करोड़पति शख्स अब तक नहीं रखता अपने पास फोन, जानें नाम
जनरल नॉलेज
UPI या Cash, किससे ज्यादा होती है पैसों की बचत?
UPI या Cash, किससे ज्यादा होती है पैसों की बचत?
जनरल नॉलेज
UNSC में भारत को क्यों मिलनी चाहिए परमानेंट सीट? आंकड़ों के जरिए जानें जवाब
UNSC में भारत को क्यों मिलनी चाहिए परमानेंट सीट? आंकड़ों के जरिए जानें जवाब
जनरल नॉलेज
कतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?
कतर में गैस खत्म हो गई तो कैसे करेगा कमाई, कितने साल का खजाना बचा?
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Bharat Ki Baat : आपकी UPI पेमेंट पर क्या चार्ज लगेगा? | Online Payments | UPI Transaction Charge
UP में UCC का एलान.. पक्ष- विपक्ष में आर-पार, 2027 पर सीधा असर !। UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: UPI के नए नियम से क्या बदलेगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UPI Payments Charge
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
ड्रोन हमले से किस कदर तबाह हुई सऊदी की तेल पाइपलाइन, आ गईं सैटेलाइट तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट
BJP के पूर्व नेता ने बढ़ाई मुश्किल? यूपी चुनावों में 50 सीटों पर उतारेंगे कैंडिडेट
विश्व
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
न्यूजीलैंड ने भारत संग ट्रेड डील को दी मंजूरी, 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ होगा खत्म!
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर आया बहुत बड़ा अपडेट, जानें कहां होगी नीलामी?
बॉलीवुड
अक्षय की 'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
'हैवान' हुई बुरी तरह फ्लॉप, 5वें दिन चंद लाख कमाने में भी छूटे पसीने
इंडिया
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
'मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन…', UCC पर भड़के अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
मोदी सरकार के UPI चार्ज वाले फैसले पर भड़के संजय निषाद, पूछे ये सवाल
एग्रीकल्चर
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
कितने बीघा खेत के मालिक हैं किसान नेता राकेश टिकैत?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget