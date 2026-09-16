कौन हैं हूती, जो कर रहे सऊदी पर हमला? जानें इसके पीछे की वजह

पिछले हफ्ते सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला बोला, जिसमें 73 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सऊदी अरब के कई ऑयल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लग गई. यह हमला अबहा, जिजान और नजरान जैसे दक्षिणी शहरों में किया गया, जिसे बीते कई सालों में हूतियों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में गिना जा रहा है.

यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद यमन में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान हूती विद्रोहियों की तरफ खींचा है और यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह गुट है कौन और सऊदी अरब पर बार-बार हमला क्यों कर रहा है.

कौन हैं हूती विद्रोही?

हूती असल में यमन देश का एक सशस्त्र सैन्य संगठन है. इनका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है, जिसका मतलब होता है भगवान के मददगार. इस संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में यमन के उत्तरी हिस्से में हुई थी। इसे हुसैन बदरुद्दीन अल-हूती नाम के शख्स ने खड़ा किया था, जिसके नाम पर ही इन्हें हूती कहा जाने लगा. हूती विद्रोही इस्लाम के शिया संप्रदाय की एक उप-शाखा जैदी शिया से ताल्लुक रखते हैं. यमन में इनकी आबादी काफी बड़ी है.

साल 2014-15 में इन विद्रोहियों ने यमन की सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर दिया और देश की आधिकारिक राजधानी साना समेत कई बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया. तब से यमन में भयानक गृहयुद्ध चल रहा है. इसके बाद 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में 9 देशों के सैन्य गठबंधन ने यमन की सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद से यह संघर्ष लगातार चलता आ रहा है.

सऊदी अरब पर क्यों करते हैं हमला?

हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह उसी सैन्य गठबंधन को मानते हैं, जिसने यमन में उनके खिलाफ बरसों तक हवाई हमले किए हैं. हूतियों का कहना है कि वे सऊदी अरब के हमलों का जवाब दे रहे हैं और यमन पर लगी नाकाबंदी को खत्म कराना चाहते हैं. इसके अलावा हूती अपने हमलों को इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष से भी जोड़ते रहे हैं, और खुद को फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा गुट बताते हैं. यही वजह है कि वे बार-बार सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं.

ईरान से क्या है हूतियों का रिश्ता?

हूती विद्रोहियों को अक्सर ईरान समर्थित गुट के तौर पर जाना जाता है, हालांकि हूती खुद इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते. पश्चिमी देशों और सऊदी अरब का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग मुहैया कराता है, जिससे वे इतने बड़े स्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने में सक्षम हो पाते हैं. मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता में हूतियों को ईरान के एक अहम प्रॉक्सी गुट के तौर पर देखा जाता है, जो सऊदी अरब पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है.

यह भी पढ़ें: UNSC में भारत को क्यों मिलनी चाहिए परमानेंट सीट? आंकड़ों के जरिए जानें जवाब

ताजा हमले का कितना पड़ेगा असर?

ताजा हमले ऐसे समय हुए हैं, जब यमन में सरकारी सेना और हूतियों के बीच चार साल से चली आ रही युद्धविराम की स्थिति पहले ही टूट चुकी है और लड़ाई कई मोर्चों पर तेज हो गई है. सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी पड़ने का खतरा है, खासकर तब जब ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली सप्लाई पहले से ही प्रभावित है. सऊदी अरब ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिसके बाद यह टकराव आगे और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: सूडान में इतना सोना फिर भी सोने के लिए जंग क्यों, जानें क्या है वजह?