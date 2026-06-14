हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Coins: भारत में कहां है सिक्के बनाने की फैक्टरी, RBI किसको देता है इसका ठेका?

Indian Coins: भारत में कहां है सिक्के बनाने की फैक्टरी, RBI किसको देता है इसका ठेका?

Indian Coins: हाल ही में भारत में पॉलीमर नोट लाने पर चर्चा चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में सिक्के कहां बनाए जाते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Jun 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत सरकार के पास सिक्के ढालने का एकमात्र कानूनी अधिकार है।
  • मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में चार सरकारी टकसालें हैं।
  • सिक्के पर मौजूद निशान उसकी निर्माण टकसाल बताता है।

Indian Coins: सिक्के भारत की मुद्रा प्रणाली का एक काफी जरूरी हिस्सा हैं. लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि इनका निर्माण कहां पर होता है. हाल ही में भारत में पॉलीमर नोट लाने पर भी चर्चा चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में सिक्कों को कहां बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है.

सरकार के पास सिक्के ढालने का अधिकार 

सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत भारत सरकार के पास देश में सिक्कों के डिजाइन और निर्माण का एकमात्र कानूनी अधिकार है. कई दूसरे उद्योगों के विपरीत सिक्का उत्पादन निजी कंपनियों को आउटसोर्स नहीं किया जाता है. देश की मुद्रा प्रणाली पर सुरक्षा, गुणवत्ता और नियंत्रण पक्का करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों पर है. 

भारत में सिक्का ढालने की फैक्ट्रियां 

सिक्कों का निर्माण वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है. निगम देश भर में चार प्रमुख टकसालों का संचालन करता है. 

मुंबई मिंट, महाराष्ट्र 

मुंबई टकसाल भारत की सबसे पुरानी सिक्का निर्माण सुविधाओं में से एक है और इसने दशकों से सिक्कों के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई है.

अलीपुर टकसाल कोलकाता पश्चिम बंगाल 

कोलकाता टकसाल देश के ऐतिहासिक टकसाल केंद्रों में से एक है और बड़ी मात्रा में सिक्कों का निर्माण जारी रखता है.

हैदराबाद टकसाल तेलंगाना 

हैदराबाद टकसाल चेरलापल्ली और सैफाबाद क्षेत्र में सुविधा संचालित करता है और भारत के प्रमुख सिक्का उत्पादन केंद्रों में से एक है.

यह भी पढ़ेंः क्या पानी के जहाजों का भी होता है इंश्योरेंस, विराट-1 के डूबने पर कंपनी को कितना मिलेगा मुआवजा?

नोएडा टकसाल उत्तर प्रदेश 

1986 में स्थापित नोएडा टकसाल ने 1988 में स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का उत्पादन शुरू किया. यह देश की सबसे आधुनिक ढलाई सुविधाओं में से एक बनी हुई है. 

कैसे पहचाने कि सिक्का कहां ढाला गया ?

हर भारतीय सिक्के पर निर्माण के वर्ष के नीचे एक छोटा सा टकसाल का निशान होता है. इस निशान को देखकर लोग यह पता लगा सकते हैं कि सिक्का कहां बनाया गया है. अगर सिक्के पर हीरे का निशान है तो वह मुंबई टकसाल में बनाया गया है. अगर सिक्के पर सितारा का निशान है तो हैदराबाद टकसाल में बनाया गया है. इसी के साथ अगर सिक्का सॉलिड डॉट मार्क के साथ आ रहा है तो वह नोएडा मिंट में बना है.  इसी के साथ अगर सिक्के पर कोई भी निशान नहीं है तो वह कोलकाता टकसाल में बना है.

क्या आरबीआई सिक्का ढालने का ठेका देता है?

आरबीआई सिक्कों के निर्माण के लिए किसी निजी कंपनी को ठेका नहीं देता है. सिक्का उत्पादन खास तौर से SPMCIL द्वारा किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः राम मंदिर के पुजारी को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका सेलेक्शन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Indian Coins Mumbai Mint Kolkata Mint
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Indian Coins: भारत में कहां है सिक्के बनाने की फैक्टरी, RBI किसको देता है इसका ठेका?
भारत में कहां है सिक्के बनाने की फैक्टरी, RBI किसको देता है इसका ठेका?
जनरल नॉलेज
Virat 1 Ship Insurance: क्या पानी के जहाजों का भी होता है इंश्योरेंस, विराट-1 के डूबने पर कंपनी को कितना मिलेगा मुआवजा?
क्या पानी के जहाजों का भी होता है इंश्योरेंस, विराट-1 के डूबने पर कंपनी को कितना मिलेगा मुआवजा?
जनरल नॉलेज
दुल्हन नहीं यहां शादी के बाद दूल्हे की होती है विदाई, ससुराल में ससुर के काम हाथ बंटाता है जमाई
दुल्हन नहीं यहां शादी के बाद दूल्हे की होती है विदाई, ससुराल में ससुर के काम हाथ बंटाता है जमाई
जनरल नॉलेज
G7 Countries: G7 देशों का दुनिया की इकोनॉमी पर कितना कंट्रोल, जानें किसके पास कितना पैसा?
G7 देशों का दुनिया की इकोनॉमी पर कितना कंट्रोल, जानें किसके पास कितना पैसा?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: लगान की सिल्वर जुबली में सलमान खान ने लूटी महफिल, आमिर के जश्न में सजा सितारों का दरबार (14.06.26)
Vasudha: Vasudha का अचार हुआ हिट! कामयाबी देख Sarika ने Chandrika Devi को भड़काया
Delhi TMC Rebel MP Meeting: बागियों की बैठक में शामिल होंगी Sayoni Ghosh | Bengal | Mamata Banerjee
US-Iran Deal: खुल जाएगा होर्मुज...ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म?आखिर क्या होने वाला है? Inside Story
Bengal TMC Crisis: Amit Shah से आधे घंटे तक क्या हुई बात? | Sudip Bandyopadhyay | Mamata | Suvendu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
क्रिकेट
BAN vs AUS: अंतिम ओवर में एक विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया, तीसरे वनडे में रोमांचक जंग: 2-1 से सीरीज बांग्लादेश के नाम
अंतिम ओवर में एक विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया, तीसरे वनडे में रोमांचक जंग: 2-1 से सीरीज बांग्लादेश के नाम
विश्व
परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत
परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान राजी, तेल पर बैन से हटेगी रोक, तेहरान को 25 अरब डॉलर की राहत
बॉलीवुड
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
माधुरी दीक्षित का 28 साल पुराना सॉन्ग, जिसके लिए रास्ते से उठाए थे लोग, शर्ट उड़ते ही बना कल्ट
इंडिया
ओमान की खाड़ी में डूबने लगी नाव, 14 भारतीय थे सवार, US नेवी ने रेस्क्यू में की इंडियन नेवी की मदद
ओमान की खाड़ी में डूबने लगी नाव, 14 भारतीय थे सवार, US नेवी ने रेस्क्यू में की इंडियन नेवी की मदद
क्रिकेट
Watch: नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
नीतीश कुमार रेड्डी के संस्कार तो देखिए, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ये काम; वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro वाली गलती से बचना चाहती है ऐप्पल, 18 Pro में करेगी यह काम
iPhone 17 Pro वाली गलती से बचना चाहती है ऐप्पल, 18 Pro में करेगी यह काम
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget