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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVirat 1 Ship Insurance: क्या पानी के जहाजों का भी होता है इंश्योरेंस, विराट-1 के डूबने पर कंपनी को कितना मिलेगा मुआवजा?

Virat 1 Ship Insurance: क्या पानी के जहाजों का भी होता है इंश्योरेंस, विराट-1 के डूबने पर कंपनी को कितना मिलेगा मुआवजा?

Virat 1 Ship Insurance: हाल ही में ओमान के तट पर भारतीय झंडे वाला एक जहाज डूब गया. आइए जानते हैं कि क्या उसे मुआवजा दिया जाएगा या नहीं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Jun 2026 07:14 PM (IST)
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  • भारतीय जहाज 'विराट 1' ओमान तट पर तकनीकी खराबी से डूबा।
  • समुद्री बीमा जहाजों को डूबने, दुर्घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा देता है।
  • जहाज का हल, कार्गो का बीमा अलग-अलग कवर होता है।
  • मुआवजा बीमित मूल्य, क्षति, पॉलिसी शर्तों पर निर्भर करता है।

Virat 1 Ship Insurance: ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच एक और समुद्री घटना ने ध्यान खींचा है. भारतीय झंडे वाला मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट तकनीकी खराबी की वजह से ओमान के तट पर डूब गया. जहाज पर मौजूद लोगों की सहायता के लिए ओमनी अधिकारी, अमेरिका नौसेना और आसपास के वाणिज्यिक जहाजों से जुड़े बचाव अभियान शुरू किए गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या जहाजों का बीमा किया जाता है और साथ ही जहाज डूबने पर मुआवजा कैसे तय किया जाता है.

जहाज समुद्री बीमा के अंदर आते हैं 

समुद्री बीमा जहाज मालिकों, कार्गो ऑपरेटरों और शिपिंग कंपनियों को समुद्र में दुर्घटनाओं की वजह से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है. इसमें डूबने, टकराव, आग, मेकेनिकल फेलियर, चोरी और कार्गो को नुकसान जैसे जोखिम शामिल हैं. समुद्री बीमा के बिना एक भी समुद्री दुर्घटना से लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है. 

विराट 1 के लिए कितना मुआवजा देना होगा?

विराट 1 के डूबने की सटीक मुआवजा राशि सार्वजनिक नहीं की गई है. समुद्री बीमा दावे किसी निश्चित भुगतान पर आधारित नहीं होते. इसके बजाय बीमा सर्वेक्षक घटना का आकलन करते हैं और जहाज के बीमित मूल्य, नुकसान की सीमा और बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर मुआवजे की गणना करते हैं. 

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कई कारक आखिरी दावा राशि को प्रभावित करते हैं 

हल बीमा जहाज को ही कवर करता है. किसी जहाज को कवर करने वाले प्राथमिक बीमा को हल बीमा के रूप में जाना जाता है. यह नीति जहाज की संरचना, मशीनरी, इंजन सिस्टम,‌ नेविगेशन उपकरण और दूसरी संपत्तियों की सुरक्षा करती है. अगर कोई जहाज किसी दुर्घटना या फिर मेकेनिकल फेलियर की वजह से डूब जाता है तो मलिक को पॉलिसी जारी होने के समय जहाज के सहमत बीमा मूल्य के आधार पर मुआवजा मिल सकता है.

इसी के साथ जहाज पर ले जाने वाले सामान का आमतौर पर कार्गो बीमा के जरिए अलग से बीमा किया जाता है. अगर डूबने की वजह से कार्गो खो जाता है या फिर उसे कुछ नुकसान हो जाता है तो निर्यातक, आयातक या फिर कार्गो मालिक अपनी संबंधित बीमा पॉलिसी के तहत दावा दायर कर सकते हैं. मुआवजा ले जाए जा रहे समान के मूल्य और प्रकार पर निर्भर करता है. 

पर्यावरण और बचाव लागत अलग से कवर की जाती है

समुद्री संचालन में सुरक्षा की एक और परत संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब के जरिए से आती है. यह संगठन पर्यावरण प्रदूषण, तेल रिसाव, बचाव कार्यों, चालक दल के दावों और तीसरे पक्ष के नुकसान से संबंधित खर्चों के लिए देयता कवरेज प्रदान करते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 07:14 PM (IST)
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