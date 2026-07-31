#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?

एथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?

E20 Petrol: भारत में E20 को लेकर चर्चा अभी भी कायम है. लेकिन लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर एथेनॉल के बावजूद भी यह फ्यूल सस्ता क्यों नहीं है. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Jul 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • E20 पेट्रोल महंगा है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग लागत बढ़ाती है।
  • वर्तमान क्रूड तेल मूल्यों पर एथेनॉल, पेट्रोल से ज्यादा महंगा पड़ता है।
  • रिटेल पेट्रोल कीमत में भारी टैक्स भी कमी को रोकता है।
  • सरकार का लक्ष्य आयात घटाना, किसानों को ₹1.97 लाख करोड़ दिए।

E20 Petrol: भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के विस्तार के साथ ही E20 पेट्रोल पर बहस फिर से शुरू हो गई है. सरकार E20 फ्यूल को इंपॉर्टेंट कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और घरेलू किसानों की मदद करने के तरीके के तौर पर बढ़ावा देती है लेकिन कई ग्राहकों का एक सीधा सा सवाल है. दरअसल उनका यह सवाल है कि अगर एथेनॉल पेट्रोल का 20% हिस्सा ले लेता है तो E20 फ्यूल रेगुलर पेट्रोल से सस्ता क्यों नहीं है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सरकार एथेनॉल के लिए कितना भुगतान करती है? 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पैट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा तय कीमतों पर एथेनॉल को खरीदती हैं. हालांकि खरीद की कीमत इस बात पर तय होती है कि एथेनॉल बनाने के लिए किस कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया है.

मक्के से बने एथेनॉल की खरीद कीमत सबसे ज्यादा है. इसकी कीमत ₹71.86 प्रति लीटर है. इसके बाद गन्ने के रस या फिर शुगर सिरप से बने एथेनॉल की कीमत ₹65.61 प्रति लीटर है. खराब अनाज से बने एथेनॉल को ₹64 प्रति लीटर पर खरीदा जाता है और बी-हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल की कीमत ₹60.73 प्रति लीटर होती है. सरकार एफसीआई के अतिरिक्त चावल से बने एथेनॉल के लिए ₹60.32 प्रति लीटर का भुगतान करती है. इसी के साथ सी-हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल की खरीद ₹57.97 प्रति लीटर पर की जाती है.  5% जीएसटी, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्ज जोड़ने के बाद कई मामलों में तेल कंपनियों के लिए आखिरी लागत ₹71 प्रति लीटर से भी ज्यादा हो जाती है.


एथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?

E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता? 

सबसे बड़ी वजह यह है कि मौजूदा मार्केट की स्थिति में एथेनॉल जरूरी नहीं की पेट्रोल से सस्ता हो. जब इंटरनेशनल ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल रहती है तो पारंपरिक पेट्रोल को रिफाइन करना आमतौर पर एथेनॉल के साथ ब्लेंड करने की तुलना में सस्ता होता है. यही वजह है कि 20% एथेनॉल मिलाने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के बजाय बढ़ जाती है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक एथेनॉल तभी सस्ता ब्लेंडिंग कंपोनेंट बनेगा जब ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 120-130 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ जाएगी. 

टैक्स का असर 

भले ही एथेनॉल की लागत कम हो जाए इसके बावजूद भी ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर तुरंत सस्ता फ्यूल नहीं मिल सकता. ऐसा इसलिए क्योंकि रिटेल पेट्रोल की कीमतों में टैक्स का एक बड़ा हिस्सा होता है. ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वेट शामिल होते हैं. साथ ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल होने की वजह से यह टैक्स कम नहीं होता.  इस वजह से ब्लेंडिंग का फायदा रिटेल कीमतों में कमी के रूप में नहीं दिखता.


एथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?

सरकार का मकसद 

एथेनॉल को मिलने के प्रोग्राम के पीछे की मुख्य वजह फ्यूल की कीमत को कम करने के बजाय इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर भारत की निर्भरता को कम करना है. तेल पैदा करने वाले इलाकों में जियोपॉलिटिकल संकट या फिर टकराव के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. इंपोर्टेड पेट्रोल के कुछ हिस्से को देश में बने एथेनॉल से बदलकर, भारत ग्लोबल कीमतों में उतार-चढ़ाव, करेंसी में बदलाव और ओपीईसी जैसे तेल पैदा करने वाले देशों के फैसलों के असर को काम करता है.

यह भी पढ़ेंः साधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?

भारत के लिए इसके क्या आर्थिक फायदे? 

वैसे तो गाड़ी चलाने वालों को फ्यूल स्टेशन पर कीमतें कम नहीं दिख सकती हैं, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से देश को काफी आर्थिक फायदा हुआ है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पहल से भारत को क्रूड ऑयल का इंपोर्ट काम करके ₹1.97 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है. इसके अलावा लगभग 1.66 लाख करोड़ देश के गन्ना और मक्का किसानों को दिए गए हैं. इससे ग्रामीण आय मजबूत हुई है.

इसी के साथ इस प्रोग्राम से अनाज के सरप्लस स्टॉक का सही इस्तेमाल भी मुमकिन हुआ है. इससे बर्बादी कम हुई है और देश में फ्यूल प्रोडक्शन में योगदान मिला है. सरकार का बड़ा मकसद लंबे समय की एनर्जी सिक्योरिटी बनाना, इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना और एग्रीकल्चरल इकॉनमी को सपोर्ट करना है.

यह भी पढ़ेंः मनुस्मृति के बारे में क्या सही है खड़गे का बयान, जानें शूद्रों के बारे में क्या लिखा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
E20 Petrol Ethanol Price Ethanol Blending
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
एथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?
एथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?
जनरल नॉलेज
Anti Paper Leak Bill 2026: लोकसभा-राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पास, अब क्या है प्रोसेस?
लोकसभा-राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पास, अब क्या है प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
मिड-डे मील पर हर बच्चे पर कितना खर्च करती है सरकार, सबसे ज्यादा कहां?
मिड-डे मील पर हर बच्चे पर कितना खर्च करती है सरकार, सबसे ज्यादा कहां?
जनरल नॉलेज
साधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?
साधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
मुस्लिम पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की अनुमति को चुनौती, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
बिहार
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर दीपक प्रकाश का जवाब
इंडिया
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा
स्पोर्ट्स
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
फाइनल से पहले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने लगाई गुहार, 'मेरे लिए दुआ...'
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
Xप्लेन: 'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
'वंदे मातरम' से मुसलमानों को दिक्कत क्यों? अल्लाह के सिवा इबादत नामंजूर
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
Home Tips
Medicine Storage In Monsoon: बारिश में खराब हो सकती हैं दवाएं! जानें मानसून में मेडिसिन स्टोर करने का सही तरीका
बारिश में खराब हो सकती हैं दवाएं! जानें मानसून में मेडिसिन स्टोर करने का सही तरीका
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget