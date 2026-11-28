भारत में प्रकृति और वन्यजीवों का महत्व हमेशा से हमारी संस्कृति और जीवनशैली का अहम हिस्सा रहा है. देश की पहचान सिर्फ उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय प्रतीकों से ही नहीं होती, बल्कि यहां मौजूद पेड़-पौधे, जंगल और वन्यजीव भी हमारी प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं. यही वजह है कि कुछ खास पेड़-पौधों और जानवरों को राष्ट्रीय पहचान दी गई है. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है. ये दोनों ही अपनी अलग-अलग विशेषताओं के कारण देश की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने के बाद इन्हें किस तरह की कानूनी सुरक्षा मिलती है? क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बरगद का पेड़ काट सकता है या राष्ट्रीय पशु बाघ को नुकसान पहुंचा सकता है? इनके संरक्षण के लिए कौन-से कानून बनाए गए हैं और आम नागरिकों की इसमें क्या जिम्मेदारी है? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब बहुत कम लोगों को पता होते हैं. आइए जानते हैं राष्ट्रीय वृक्ष और पशु से जुड़े अधिकारों और संरक्षण के नियमों के बारे में.

कौन हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय पशु?

भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जबकि राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ है. बरगद को उसकी लंबी उम्र, विशाल आकार और फैलती जड़ों के कारण मजबूती और निरंतरता का प्रतीक माना जाता है. वहीं बाघ शक्ति, साहस और भारत की समृद्ध बायोडायवर्सिटी को दर्शाता है. हालांकि राष्ट्रीय प्रतीक होने का मतलब यह नहीं है कि इन दोनों को इंसानों की तरह अलग से मौलिक अधिकार मिल गए हैं. इनके संरक्षण के लिए अलग-अलग पर्यावरण और वन्यजीव कानून लागू होते हैं.

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क्या राष्ट्रीय वृक्ष को काटना अपराध है?

राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होने के कारण देश में प्रत्येक बरगद के पेड़ को काटने पर एक जैसा केंद्रीय प्रतिबंध नहीं है. पेड़ों की कटाई से जुड़े नियम मुख्य रूप से संबंधित राज्य के कानूनों और स्थानीय निकायों के नियमों पर निर्भर करते हैं. भारत में वन संरक्षण से जुड़े कानूनों के तहत जंगलों और वन क्षेत्रों की सुरक्षा की जाती है. इसके अलावा कई राज्यों में ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट और स्थानीय नियम लागू हैं, जिनके तहत कुछ पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग या संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी होता है. इसका मतलब है कि किसी पेड़ को काटने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह किस क्षेत्र में स्थित है और वहां कौन-से नियम लागू हैं. बिना अनुमति पेड़ काटने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

राष्ट्रीय पशु बाघ को मिलती है सबसे कड़ी सुरक्षा

राष्ट्रीय पशु बाघ की सुरक्षा के लिए भारत में विशेष कानूनी प्रावधान हैं. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बाघ को अनुसूची-1 में रखा गया है. इसका अर्थ है कि इसे उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है. इस कानून के तहत बाघ का शिकार करना, उसे मारना, पकड़ना या उससे जुड़े अवैध व्यापार में शामिल होना अपराध है. विशेष परिस्थितियों में कानून के तहत अधिकृत अनुमति के अलावा ऐसा करना प्रतिबंधित है. बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए देश में टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं. प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाओं का उद्देश्य बाघों की आबादी बढ़ाना और उनके रहने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है. यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पशु होने के नाम पर ही नहीं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत भी बाघ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता.

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