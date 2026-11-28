Aircraft Collision Prevention: विमान एक समन्वित सुरक्षा ढांचे के अंदर काम करते हैं. इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पूरी यात्रा के दौरान उड़ान एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रहे. तकनीक, सैटेलाइट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और नियम हवा में विमान के आपस में टकराने के जोखिम को कम करते हैं. विमान की ऊंचाई, दिशा और उड़ान के रास्ते की निगरानी की जाती है. इसी के साथ विमान में लगे सिस्टम पायलटों को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं.

आरवीएसएम विमानों के बीच दूरी कैसे बनाए रखता है?

रिड्यूस्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमम 29,000 से 41,000 फीट की ऊंचाई के बीच लागू होता है. इसके लिए योग्य विमान को कम से कम 1000 फीट की वर्टिकल दूरी बनाए रखनी होती है. इसके लिए सटीक ऊंचाई मापने वाले उपकरणों की जरूरत होती है और विमान और ऑपरेटर के पास आरवीएसएम का अधिकृत प्रमाण होना चाहिए.

आमतौर पर पूर्व की तरफ जाने वाले विमान विषम स्तरों का इस्तेमाल करते हैं जैसे FL310, FL330 और FL350. पश्चिम की तरफ जाने वाली उड़ानें सम स्तरों का इस्तेमाल करती हैं जैसे FL300, FL320 और FL340. हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं.

TCAS हवा में विमान की टक्कर को कैसे रोकता है?

ट्रेफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम विमान के ट्रांसपोंडर से रेडियो सिग्नल प्राप्त करता है. यह विमान के बीच की दूरी, उनकी ऊंचाई और उनके संभावित स्थान का आकलन करता है. अगर कोई दूसरा विमान इतना करीब आ जाता है की टक्कर का खतरा पैदा हो जाए तो TCAS एक रिजॉल्यूशन एडवाइजरी जारी करता है. यह पायलटों को विमान की ऊंचाई बढ़ाने या फिर घटाने का निर्देश देती है. दोनों विमान में लेकर सिस्टम आपस में तालमेल बिठाते हैं ताकि विमान एक दूसरे के उड़ान पथ से दूर हो जाए. पायलटों को तुरंत एडवाइजरी का पालन करना होता है फिर भले ही यह पहले मिले किसी निर्देश के उलट की क्यों ना हो.

GPS और ADS-B की क्या भूमिका है?

ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट विमान की स्थिति का पता लगाने के लिए जीपीएस या फिर किसी दूसरे नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है. विमान लगभग हर सेकंड रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन, ऊंचाई और रफ्तार की जानकारी ग्राउंड स्टेशन और आसपास के दूसरे विमान को भेजते हैं.

समुद्र या फिर पहाड़ी इलाकों में जमीनी रिसीवर मौजूद नहीं हो सकते. स्पेस बेस्ड ADS-B की मदद से उपग्रह रिसीवर इन सिग्नलों को पकड़ लेते हैं. इससे दूरदराज के क्षेत्र में भी विमानों की निगरानी की जा सकती है.

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उड़ानों का प्रबंधन कैसे करते हैं?

हवाई क्षेत्र को छोटे-छोटे सेक्टरों में विभाजित किया जाता है. इनमें से हर सेक्टर की निगरानी नियंत्रकों द्वारा की जाती है. विमानों के सेक्टरों के बीच आवागमन के दौरान जिम्मेदारी बदलती रहती है. एक ही ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान क्षैतिज की दूरी बनाए रखते हैं. कुछ रडार निगरानी वाले हवाई क्षेत्र में यह दूरी सिर्फ पांच नॉटिकल मील या लगभग 9.6 किलोमीटर हो सकती है.

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