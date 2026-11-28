North Korea Nuclear Weapons: उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है. नवंबर 2026 के रक्षा अनुमानों के मुताबिक कोरिया के पास लगभग 60 इकट्ठे हथियार हैं जिसमें विखंडनीय सामग्री संभावित रूप से लगभग 90 और के लिए पर्याप्त है.

हाल ही में KCNA ने बताया कि किम जोंग उन ने परमाणु उत्पादन और अनुसंधान सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को परमाणु हथियार के उत्पादन में तेजी लाने और शस्त्रागार की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करने का निर्देश दिया है.

किम जोंग उन के परमाणु निर्देश

अपनी 25 नवंबर की यात्रा के दौरान किम ने एक परमाणु सामग्री उत्पादन सुविधा, एक प्रमाण उपकरण उत्पादन केंद्र और एक परमाणु हथियार अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण किया. उन्होंने अलग-अलग युद्धक्षेत्र उद्देश्यों के लिए छोटे, आधुनिक सामरिक परमाणु हथियारों के विकास का आदेश दिया. किम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से खतरों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु निरस्तीकरण की मांग को खारिज कर देगा और अपनी परमाणु सशस्त्र स्थिति के लिए मंजूरी नहीं मांगेगा.

यह भी पढ़ें: देश में आखिरी बार कब हुआ था परिसीमन, क्या है इसका इतिहास?

परमाणु हथियारों में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है?

उत्तर कोरिया के कार्यक्रम के आकलन में काफी ज्यादा समृद्धि यूरेनियम और हथियार ग्रेड प्लूटोनियम दो प्रमुख सामग्री हैं. विखंडन सामग्री मूल्यांकन पर एक अंतरराष्ट्रीय पैनल ने इस बात का अनुमान लगाया है कि देश का समृद्ध यूरेनियम भंडार 330 से 1860 किलोग्राम के बीच है. 26 नवंबर को जारी की गई तस्वीरों में किम को गैस सेंट्रीफ्यूज की पंक्तियों का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है. इस पैनल ने अनुमान लगाया है कि उत्तर कोरिया के पास लगभग 40 किलोग्राम पृथक प्लूटोनियम हो सकता है. योंगब्योंग में 5 मेगावाट का रिएक्टर भी हैं.

विखंडनीय सामग्री परमाणु बम का सबसे मुख्य ईंधन होता है. इससे विस्फोटक ऊर्जा निकलती है. इसके लिए दो में से किसी एक तत्व की जरूरत होती है. या तो काफी ज्यादा एनरिचड यूरेनियम या फिर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम. प्राकृतिक यूरेनियम सीधे बम बनाने में काम नहीं आता. इसे गैस सेंट्रीफ्यूज मशीनों में घूमकर 90% से ज्यादा शुद्ध बनाना पड़ता है. इसी के साथ प्लूटोनियम बनाने के लिए खास परमाणु रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत होती है.

विखंडनीय सामग्री में न्यूक्लियर चैन रिएक्शन शुरू करने के लिए काफी सटीक पारंपरिक विस्फोटकों और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जरूरत होती है. ये विस्फोटक अंदर की सामग्री पर चारों तरफ से भारी दबाव डालकर परमाणु धमाका शुरू करते हैं. बम की सामग्री को एक मजबूत और छोटे धातु के खोल में पैक किया जाता है. ऐसा इसलिए ताकि वह काफी ज्यादा गर्मी और दबाव झेल सके. इसके बाद इसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान या फिर पनडुब्बी की जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें: परिसीमन बिल इतना पेचीदा क्यों, इसे ध्वनि मत से क्यों नहीं कराया जा सकता पास?