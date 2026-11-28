China Tiangong Space Station: चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन तैयार करना, मिशन की पूरी योजना का एक हिस्सा होता है. शोधकर्ताओं ने पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली के लिए 100 से ज्यादा हलाल भोजन के ऑप्शन तैयार किए. इन विकल्पों में बीफ निहारी, लैंब कोरमा, छोले की करी और बटर चिकन शामिल थे. इस प्रक्रिया में आहार संबंधी जरूरतों, पोषण, स्वाद की जांच और अंतरिक्ष में खाने की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है.

अंतरिक्ष यात्री क्या खाएंगे, यह कौन तय करता है?

चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर ऑफ चाइना में खाद्य शोधकर्ता, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मेन्यू तैयार करने का काम करते हैं. जीशान अली के लिए केंद्र ने एक खास योजना बनाई जिसमें उनकी पसंद और हलाल संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा गया.

खाद्य शोधकर्ता चेन जुनली के नेतृत्व वाली एक टीम ने पाकिस्तान व्यंजनों, खान-पान की परंपरा, हलाल दिशा निर्देशों और पोषण संबंधी जरूरतों को स्टडी किया. उन्होंने पहले से मौजूद स्पेस फूड में बदलाव करके 100 से ज्यादा ऑप्शन तैयार किए. इनमें पाकिस्तानी शैली के 7 खाद्य पदार्थ भी शामिल थे.

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मेन्यू कैसे तैयार किया जाता है?

व्यक्तिगत पसंद सिर्फ एक पहलू है. भोजन कुछ ऐसा होना चाहिए जो पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व देने के साथ-साथ आसानी से पच भी जाए. ऐसा इसलिए ताकि अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के दौरान स्वस्थ और सक्रिय रह सकें.

चेन‌ ने बताया कि मिशन के शुरुआती दिनों में दिया जाने वाला भोजन हल्का और आसानी से पचने वाला होता है. हर व्यक्ति की पसंद के हिसाब से मेन्यू में बदलाव किए जाते हैं. जीशान अली के लिए शोधकर्ताओं ने हल्दी और करी शैली के मसाले का इस्तेमाल किया है. तैयार किए गए व्यंजनों में बीफ निहारी, लैंब कोरमा, छोले की सब्जी और बटर चिकन शामिल थे.

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अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन का स्वाद क्यों चखते हैं?

मेन्यू तैयार हो जाने के बाद भोजन को कई बार चखकर परखा गया. शोधकर्ताओं ने फीडबैक के आधार पर रेसिपी में सुधार किया. पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों, जीशान अली और खुर्रम दाऊद ने इन व्यंजनों को चखा और अपनी पसंद के बारे में बताया.

इस प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तानी शैली की मसालेदार दूध वाली चाय की शुरुआती योजना में बदलाव किया गया. चीन पहुंचने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वहां की स्थानीय ब्लैक टी और चावल ज्यादा पसंद आने लगे. उन्होंने उनकी मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया.

अंतरिक्ष में खाना कैसे गर्म किया जाता है?

स्टेशन पर लगभग 200 तरह के खाद्य पदार्थ मौजूद थे और वहां 10 दिनों का मेन्यू भी अपनाया जाता है. स्टेशन के उपकरणों में एक माइक्रोवेव, गर्म पानी देने वाली मशीन और हॉट एयर ओवन शामिल हैं. इस ओवन में चिकन विंग्स, स्टेक और केक जैसी चीज तैयार की जा सकती हैं. स्टेशन पर लगभग 20 मिनट के अंदर गर्म भोजन तैयार किया जा सकता है.

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