हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी

दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी

दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां न जेल है और न अपराध होता है. इसकी छोटी आबादी, कड़ी सुरक्षा और धार्मिक संस्कृति इसे अपराध-मुक्त बनाती है.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां न जेल है, न अपराध होता है, कोई चोरी नहीं, कोई मार-पीट नहीं, बस शांति और सुरक्षा का माहौल है. दुनिया में ऐसा सच में मौजूद है. यह देश इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही घूम सकते हैं, लेकिन न्याय और कानून की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराध यहां न के बराबर है. यही वजह है कि वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे सुरक्षित और अपराध-मुक्त देश माना जाता है.

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश है. इसकी सीमा केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और आबादी भी लगभग 800-900 लोग हैं. इतने छोटे आकार और नियंत्रित आबादी के बावजूद, यह देश वैश्विक स्तर पर अपने अपराध-मुक्त रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध है.

अपराध और जेल का अभाव

वेटिकन सिटी में कोई स्थायी जेल नहीं है. इस देश में केवल कुछ प्री-ट्रायल डिटेंशन सेल मौजूद हैं, जो बहुत ही सीमित अवधि के लिए इस्तेमाल होते हैं. अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या संदेहित पाया जाता है, तो उसे इटली की जेलों में भेज दिया जाता है.

यह व्यवस्था इसलिए संभव है क्योंकि वेटिकन की आबादी बेहद छोटी और ज्यादातर धार्मिक समुदाय से मिलकर बनी है. यहां अपराध शून्य के करीब होते हैं. छोटी आबादी और नियंत्रित प्रवेश के कारण सुरक्षा व्यवस्था इतनी प्रभावी है कि किसी भी अपराध को होने से पहले ही रोका जा सकता है.

धार्मिक संस्कृति का योगदान

वेटिकन सिटी की धार्मिक संस्कृति और अनुशासन भी अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यहां के लोग मुख्यतः धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं. ऐसे माहौल में छोटे-मोटे अपराध जैसे जेबकटी या चोरी की घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं.

जब कभी छोटे अपराध की घटना होती है, तो दोषियों को इटली की न्याय प्रणाली के हवाले कर दिया जाता है. इस तरह से कानून का पालन सुनिश्चित किया जाता है, और देश में किसी भी अपराध के लिए जेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है.

सुरक्षा और नियंत्रण

वेटिकन सिटी में उच्च स्तरीय सुरक्षा और निगरानी भी एक बड़ा कारण है. यहां स्विट्जरलैंड गार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है. ये सुरक्षा अधिकारी न केवल धार्मिक और राजनीतिक स्थलों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत रोकने में सक्षम हैं.

वेटिकन का यह मॉडल दुनिया के लिए अद्वितीय है. छोटे आकार, नियंत्रित आबादी और सख्त धार्मिक और सामाजिक अनुशासन ने इसे अपराध-मुक्त देश बना दिया है.

यह भी पढ़ें: उड़ते विमान में सोने के लिए कहां जाते हैं पायलट? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे इसका जवाब

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 28 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
Vatican City Vatican City No Prison Vatican City Law System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर Pakistan में Imran Khan से मिलने की मांग हुई तेज । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
यूटिलिटी
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget