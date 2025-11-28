दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी

कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां न जेल है, न अपराध होता है, कोई चोरी नहीं, कोई मार-पीट नहीं, बस शांति और सुरक्षा का माहौल है. दुनिया में ऐसा सच में मौजूद है. यह देश इतना छोटा है कि आप इसे पैदल ही घूम सकते हैं, लेकिन न्याय और कानून की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराध यहां न के बराबर है. यही वजह है कि वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे सुरक्षित और अपराध-मुक्त देश माना जाता है.

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश है. इसकी सीमा केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है और आबादी भी लगभग 800-900 लोग हैं. इतने छोटे आकार और नियंत्रित आबादी के बावजूद, यह देश वैश्विक स्तर पर अपने अपराध-मुक्त रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध है.

अपराध और जेल का अभाव

वेटिकन सिटी में कोई स्थायी जेल नहीं है. इस देश में केवल कुछ प्री-ट्रायल डिटेंशन सेल मौजूद हैं, जो बहुत ही सीमित अवधि के लिए इस्तेमाल होते हैं. अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या संदेहित पाया जाता है, तो उसे इटली की जेलों में भेज दिया जाता है.

यह व्यवस्था इसलिए संभव है क्योंकि वेटिकन की आबादी बेहद छोटी और ज्यादातर धार्मिक समुदाय से मिलकर बनी है. यहां अपराध शून्य के करीब होते हैं. छोटी आबादी और नियंत्रित प्रवेश के कारण सुरक्षा व्यवस्था इतनी प्रभावी है कि किसी भी अपराध को होने से पहले ही रोका जा सकता है.

धार्मिक संस्कृति का योगदान

वेटिकन सिटी की धार्मिक संस्कृति और अनुशासन भी अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यहां के लोग मुख्यतः धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं. ऐसे माहौल में छोटे-मोटे अपराध जैसे जेबकटी या चोरी की घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं.

जब कभी छोटे अपराध की घटना होती है, तो दोषियों को इटली की न्याय प्रणाली के हवाले कर दिया जाता है. इस तरह से कानून का पालन सुनिश्चित किया जाता है, और देश में किसी भी अपराध के लिए जेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है.

सुरक्षा और नियंत्रण

वेटिकन सिटी में उच्च स्तरीय सुरक्षा और निगरानी भी एक बड़ा कारण है. यहां स्विट्जरलैंड गार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है. ये सुरक्षा अधिकारी न केवल धार्मिक और राजनीतिक स्थलों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत रोकने में सक्षम हैं.

वेटिकन का यह मॉडल दुनिया के लिए अद्वितीय है. छोटे आकार, नियंत्रित आबादी और सख्त धार्मिक और सामाजिक अनुशासन ने इसे अपराध-मुक्त देश बना दिया है.

