Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में फिर छात्राओं ने मारी बाजी, 26 टॉपर में 19 लड़कियां
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में ऑर्ट्स और कॉर्मस स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी है. बिहार बोर्ड का रिजल्ट 85.19 प्रतिशत रहा, इसमें 86.23% छात्राएं पास हुई.
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार बोर्ड 12वीं (इंटर) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इसी के साथ लंबे समय से नतीजों का इंतजार कर रहे छात्र-छात्राओं का इंतजार भी खत्म हो गया है. बीएसईबी की ओर से जारी किए गए नतीजों के मुताबिक, 12वीं के रिजल्ट में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी की गई टॉपर्स की लिस्ट में 26 में से 13 लड़कियां हैं.
शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित की गई प्रेस कांफ्रेंस में बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट 85.19 प्रतिशत रहा. इसमें छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 86.23% रहा. वहीं छात्रों का पासिंग पर्सेंट 84.90% रहा.
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आर्ट्स और कॉर्मस में भी लड़कियां टॉपर
बिहार बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार, ऑर्ट्स और कॉर्मस स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी है. वहीं साइंस स्ट्रीम में छात्र टॉपर रहा. जानकारी के मुताबिक, कॉर्मस में सीतामढी की साक्षी कुमारी ने पहला और नवादा में सपना कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है. वहीं आर्ट्स में गया जिले की नीशु कुमार ने टॉप किया है.
टॉपर्स लिस्ट में इन लड़कियों ने बनाई जगह
- साक्षी कुमारी (साइंस)
- सपना कुमारी (साइंस)
- अनामिका कुमारी (साइंस)
- पलक कुमारी (साइंस)
- निशु कुमारी (आर्ट्स)
- सिद्धि शिखा (आर्ट्स)
- नासरीन परवीन (आर्ट्स)
- सौम्या अंसारी (आर्ट्स)
- निसु कुमारी (आर्ट्स)
- अमृता कुमारी (आर्ट्स)
- स्वीटी कुमारी (आर्ट्स)
- बीबी आसरा (आर्ट्स)
- रौशनी कुमारी (आर्ट्स)
- अदिति कुमारी (कॉमर्स)
- माही कुमारी (कॉमर्स)
- निशिका श्री (कॉमर्स)
- मानवी कुमारी (कॉमर्स)
- श्रेया कुमारी (कॉमर्स)
- वारिशा नौशद (कॉमर्स)
- हर्षिका (कॉमर्स)
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Source: IOCL